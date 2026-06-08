XC 60 Plus, avançada tecnologia, segurança e alto desempenho

O XC60 combina avançada tecnologia, a tradicional segurança da marca sueca e desempenho esportivo. O conjunto propulsor híbrido gera a potência combinada de 462 cv.
Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com o Volvo XC 60 Plus 2026 que tem preço sugerido a partir de R$ 459.950.
Líder de venda
O Volvo mais vendido no mundo recebeu atualizações pontuais no visual e aperfeiçoamentos no interior com avanço no conforto, sofisticação e conectividade.
O conjunto propulsor híbrido plug-in permanece inalterado. Combina os motores a gasolina e elétrico com o câmbio automático e a tração integral.
Atualização visual
Com 4,708 metros de comprimento, 1,902 m de largura e 1,651 m de altura, a distância entre eixos é de 1,902 m. O porta-malas leva de 468 litros até 1.395 litros com os bancos traseiros rebatidos.
A grade polida e escurecida, os faróis em martelo de Thor e as luzes diurnas (DRL) full LED e o novo para-choque marcam a frente. As linhas fluidas com o tradicional design da marca as rodas de liga leve escurecidas de aro 19 com pneus 235/565 R19 destacam as laterais.
As lanternas verticais ao longo do vidro traseiro ganham desenho horizontal na tampa do porta-malas e reforçam a assinatura visual em LED.
Materiais orgânicos
Acesso por aproximação, o sofisticado interior com revestimento em materiais orgânicos macios ao toque e detalhes em madeira e cromados remetem ao ambiente escandinavo.
O volante multifuncional revestido em couro napa, detalhes em preto brilhante e aquecimento traz comandos de funções do veículo, do áudio e da conectividade.
Quadro digital de instrumentos de 12,3 polegadas, o novo multimídia com tela flutuante de 11,2 polegadas, sensível ao toque e comando por voz, compartilha o Google Automotive - com Google Assistant, Google Maps e Google Play Store - que equipa os irmãos maiores, o XC90 e EX90. Interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, a recarga do celular é por indução. O aplicativo Volvo Cars App permite diversas informações e operações remotas.
Híbrido plug-in
O sistema hibrido plug-in atua com o motor 2.0 turbo a gasolina de 310 cv e força (torque) de 40,8 kgfm e o elétrico síncrono de ímãs permanentes de 145 cv e 31,5 kgfm. A potência combinada é de 462 cv e a força de 72,3 kgfm. O câmbio automático é de oito velocidades e tração integral.
Pelo ciclo Inmetro, o sistema hibrido permite rodar 48 quilômetros com o motor elétrico.
Recargas da bateria
A recarga de 30% a 80% da bateria de lítio de 18,8 kWh em AC de 6,6 kW leva em torno de uma hora e quarenta minutos. Com carregador Wallbox em 220 V e potências de 3,7 kW e 7,4 kW, a recarga completa leva de três a cinco horas.
O controle consumo da bateria pela central multimídia ou pelo aplicativo Volvo Cars permite quatro modos: Pure - 100% Elétrico, Hybrid (automático) alterna motores a combustão e elétrico, Hold – mantém o nível de carga, e o Charge - motor térmico recarrega a bateria.
O XC60 Plus conta com recursos de apoio à condução e à segurança semi-autônoma Adas nível 2 como controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistentes de centralização e manutenção de faixa, frenagem autônoma de emergência com identificação de pedestres, ciclistas e animais, monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado com frenagem automática, reconhecimento de placas de trânsito, entre outros.
Ruas e estradas
O comportamento de um Volvo a combustão, híbrido ou elétrico difere quanto à alimentação mas mantém às principais características dos carros da marca sueca.
O comportamento do XC60 mostrou as vantagens da propulsão híbrida plug-in. Ágil na cidade, apesar dos 4,708 metros de comprimento ou as 2,1 toneladas de peso, na estrada despejou potência e força sem comprometer o consumo de combustível.
Nas ruas, quase sempre com o motor elétrico, a força (torque) garantiu vigorosas arrancadas ou retomadas de velocidade que superaram as necessidades de um utilitário esportivo familiar que acomoda bem cinco ocupantes. Também com bom porta-malas.
Conforto e segurança
A direção elétrica progressiva, leve na cidade e firme na estrada, garantiu o perfeito controle no trânsito congestionado. A câmera de ré e os sensores facilitaram o estacionamento, mesmo em vagas reduzidas.
A multimidia vertical, com navegação integrada, respondeu bem aos comandos e a conectividade com os aplicativos. Os bancos garantiram conforto, pincipalmente em viagens.
A suspensão ajustada para o conforto filtrou as irregularidades do pavimento como os buracos, lombadas e quebra-molas, mas sentiu no paralelepípedo.
Firme, com os recursos de apoio à condução, garantiu perfeita estabilidade mesmo em trechos sinuosos e nos limites de velocidade. A inclinação da carroceria foi mínima.
Conclusão
Os aperfeiçoamentos visuais e no interior, em especial na conectividade compartilhada com os irmãos maiores, os XC90 e EX90, atualizaram o XC60 Plus.
O sistema de propulsão hibrido plug-in garantiu o desempenho adequado nas ruas, principalmente com o motor elétrico, e nas estradas com o turbo a gasolina.
A potência combinada de 462 cv e a força de 72,3 kgfm, bem distribuída pelo câmbio automático de oito velocidades e a tração integral não comprometeu o consumo de combustível.
Como sempre, na decisão de compra, é importante avaliar a relação custo-benefício e o do Volvo XC 60 Plus com seus principais concorrentes utilitários esportivos médios de luxo híbridos plug-in como o Audi Q5, BMW X3 e Lexus NX 450h+.