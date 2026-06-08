XC 60 Plus, avançada tecnologia, segurança e alto desempenho

Ler resumo

Aperfeiçoamentos atualizam utilitário esportivo híbrido plug-in Volvo XC60 Plus. GILBERTO LEAL

O XC60 combina avançada tecnologia, a tradicional segurança da marca sueca e desempenho esportivo. O conjunto propulsor híbrido gera a potência combinada de 462 cv.

Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com o Volvo XC 60 Plus 2026 que tem preço sugerido a partir de R$ 459.950.

Líder de venda

Linhas fluidas e rodas de liga leve escurecidas de aro 19 com pneus 235/565 R19.

O Volvo mais vendido no mundo recebeu atualizações pontuais no visual e aperfeiçoamentos no interior com avanço no conforto, sofisticação e conectividade.

O conjunto propulsor híbrido plug-in permanece inalterado. Combina os motores a gasolina e elétrico com o câmbio automático e a tração integral.

Leia Mais Conheça os veículos mais vendidos no Brasil em maio de 2026

Atualização visual

Nova grade escurecida, faróis e luzes diurnas (DRL) full LED e para-choque redesenhado.

Com 4,708 metros de comprimento, 1,902 m de largura e 1,651 m de altura, a distância entre eixos é de 1,902 m. O porta-malas leva de 468 litros até 1.395 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A grade polida e escurecida, os faróis em martelo de Thor e as luzes diurnas (DRL) full LED e o novo para-choque marcam a frente. As linhas fluidas com o tradicional design da marca as rodas de liga leve escurecidas de aro 19 com pneus 235/565 R19 destacam as laterais.

As lanternas verticais ao longo do vidro traseiro ganham desenho horizontal na tampa do porta-malas e reforçam a assinatura visual em LED.

Leia Mais Model A Village, a história do icônico Ford na Serra Gaúcha

Materiais orgânicos

Sofisticado revestimento em materiais orgânicos macios ao toque com detalhes em madeira e cromados.

Acesso por aproximação, o sofisticado interior com revestimento em materiais orgânicos macios ao toque e detalhes em madeira e cromados remetem ao ambiente escandinavo.

O volante multifuncional revestido em couro napa, detalhes em preto brilhante e aquecimento traz comandos de funções do veículo, do áudio e da conectividade.

Quadro digital de instrumentos de 12,3 polegadas com informações do sistema híbrido.

Quadro digital de instrumentos de 12,3 polegadas, o novo multimídia com tela flutuante de 11,2 polegadas, sensível ao toque e comando por voz, compartilha o Google Automotive - com Google Assistant, Google Maps e Google Play Store - que equipa os irmãos maiores, o XC90 e EX90. Interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, a recarga do celular é por indução. O aplicativo Volvo Cars App permite diversas informações e operações remotas.

Híbrido plug-in

Comandos de diversas funções do veículo na tela de 11,2".

O sistema hibrido plug-in atua com o motor 2.0 turbo a gasolina de 310 cv e força (torque) de 40,8 kgfm e o elétrico síncrono de ímãs permanentes de 145 cv e 31,5 kgfm. A potência combinada é de 462 cv e a força de 72,3 kgfm. O câmbio automático é de oito velocidades e tração integral.

Pelo ciclo Inmetro, o sistema hibrido permite rodar 48 quilômetros com o motor elétrico.

Leia Mais Honda Biz 2027 tem atualizações pontuais nas duas versões

Recargas da bateria

Barras longitudinais no teto e área emvidraçada com moldura cromada.

A recarga de 30% a 80% da bateria de lítio de 18,8 kWh em AC de 6,6 kW leva em torno de uma hora e quarenta minutos. Com carregador Wallbox em 220 V e potências de 3,7 kW e 7,4 kW, a recarga completa leva de três a cinco horas.

O controle consumo da bateria pela central multimídia ou pelo aplicativo Volvo Cars permite quatro modos: Pure - 100% Elétrico, Hybrid (automático) alterna motores a combustão e elétrico, Hold – mantém o nível de carga, e o Charge - motor térmico recarrega a bateria.

Suspensão ajustada para o conforto filtrou as irregularidades do pavimento.

O XC60 Plus conta com recursos de apoio à condução e à segurança semi-autônoma Adas nível 2 como controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistentes de centralização e manutenção de faixa, frenagem autônoma de emergência com identificação de pedestres, ciclistas e animais, monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado com frenagem automática, reconhecimento de placas de trânsito, entre outros.

Leia Mais Dakota Laramie Night Edition, nova versão topo de linha da picape Ram

Ruas e estradas

Direção elétrica progressiva leve na cidade e firme na estrada.

O comportamento de um Volvo a combustão, híbrido ou elétrico difere quanto à alimentação mas mantém às principais características dos carros da marca sueca.

Condução facilitada por recursos eletrônicos ADAS nível 2.

O comportamento do XC60 mostrou as vantagens da propulsão híbrida plug-in. Ágil na cidade, apesar dos 4,708 metros de comprimento ou as 2,1 toneladas de peso, na estrada despejou potência e força sem comprometer o consumo de combustível.

O porta-malas leva de 468 litros até 1.395 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Nas ruas, quase sempre com o motor elétrico, a força (torque) garantiu vigorosas arrancadas ou retomadas de velocidade que superaram as necessidades de um utilitário esportivo familiar que acomoda bem cinco ocupantes. Também com bom porta-malas.

Leia Mais C3 XTR combina o visual e o interior entre o aventureiro e o esportivo

Conforto e segurança

Bancos anatômicos tipo poltrona com apoios laterais e ajustes elétricos.

A direção elétrica progressiva, leve na cidade e firme na estrada, garantiu o perfeito controle no trânsito congestionado. A câmera de ré e os sensores facilitaram o estacionamento, mesmo em vagas reduzidas.

Multimídia flutuante com Google Assistant, navegação nativa e conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.

A multimidia vertical, com navegação integrada, respondeu bem aos comandos e a conectividade com os aplicativos. Os bancos garantiram conforto, pincipalmente em viagens.

Desempenho adequado nas ruas e rodagem principalmente com o motor elétrico,

A suspensão ajustada para o conforto filtrou as irregularidades do pavimento como os buracos, lombadas e quebra-molas, mas sentiu no paralelepípedo.

Firme, com os recursos de apoio à condução, garantiu perfeita estabilidade mesmo em trechos sinuosos e nos limites de velocidade. A inclinação da carroceria foi mínima.

Conclusão

Sistema híbrido com potência combinada de 462 cv e consumo de combustível adequado.

Os aperfeiçoamentos visuais e no interior, em especial na conectividade compartilhada com os irmãos maiores, os XC90 e EX90, atualizaram o XC60 Plus.

O sistema de propulsão hibrido plug-in garantiu o desempenho adequado nas ruas, principalmente com o motor elétrico, e nas estradas com o turbo a gasolina.

A potência combinada de 462 cv e a força de 72,3 kgfm, bem distribuída pelo câmbio automático de oito velocidades e a tração integral não comprometeu o consumo de combustível.

Aerofólio no teto e lanternas verticais em LED que ganham desenho horizontal na tampa do porta-malas.