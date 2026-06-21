Mustang Dark Horse, a ousadia da potência, segurança e tecnologia nas ruas

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Mustang Dark Horse é o esportivo mais potente da Ford com motor a combustão. GILBERTO LEAL

O Mustang Dark Horse ousa pela potência, segurança e tecnologia. O mais potente esportivo Ford para as ruas é também o mais próximo de carro de competição. O motor Coyote 5.0 V8 de 507 cv atua combinado com o câmbio automático de dez velocidades e tração traseira.

Rodamos pelas ruas e estradas gaúchas com o Ford Mustang Dark Horse que tem preço a partir de R$ 649 mil.

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Linhas ousadas

Design ousado e linhas agressivas marcam a personalidade do Dark Horse.

O visual agressivo do Dark Horse é marcado pela grade com o logotipo do cavalo escurecido, faróis em full LED com máscara negra, faixas no para-choque e capô. As rodas são de 19x9,5” na dianteira e 19x10” atrás, e os pneus Pirelli PZero 255/40 e 275/40.

Capas dos retrovisores, spoiler traseiro e ponteiras duplas de escapamento de 4,5” escurecidos, o adesivo Dark Horse nas soleiras dianteiras, laterais e na traseira e as pinças de freio pretas com os logos Brembo e Mustang reforçam a esportividade.

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Ampla conectividade

Sofisticado interior revestido com materiais premium. Ford / Divulgação

O volante com o emblema Mustang escurecido e bancos em couro e suéde com costuras azuis, os cintos de segurança também azuis e a placa gravada com o número de série de produção no painel personalizam o interior exclusivo.

Volante com o logo Mustang escurecido e bancos tipo concha em couro e suéde com costuras azuis. GILBERTO LEAL

As telas de 12,4” e de 13,2” do quadro de instrumentos configurável e do multimídia são integradas. A conexão com Android Auto, Apple CarPlay é sem fio e o GPS nativo. Bancos dianteiros e aquecidos e refrigerados e ar-condicionado de duas zonas, o sistema de som premium Bang&Olufsen conta com 12 alto-falantes.

O aplicativo FordPass permite o acesso a dados e comandos remoto e atualizações de mais de 20 módulos do veículo. Também agendamento de serviços on-line, serviço leva e traz, Guia 360, acompanhamento preventivo inteligente e Ford Concierge, entre outros.

Adequação brasileira

A suspensão foi ajustada às características das ruas e estradas brasileiras. GILBERTO LEAL

A tropicalização garantiu adaptações específicas ao mercado brasileiro. O motor recebeu nova calibração para maior potência e adequação ao combustível com adição de etanol. A suspensão adaptativa MagneRide foi ajustada às condições de rodagem do Brasil e os softwares das telas atualizados para o idioma português.

Usina de força com 507 cv e câmbio automático de dez velocidades. GILBERTO LEAL

Mais potente 15 cv em relação ao Mustang GT, o motor Coyote 5.0 V8 de 507 cv e força (torque) de 57,8 kgfm atua combinado com o câmbio automático de dez velocidades, tração traseira e troca sequencial de marchas por aletas atras do volante.

O Dark Horse acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e chega a velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente.

Pelo Inmetro, o consumo de combustível é de 6,2 km/l na cidade e 8,3 km/l na estrada.

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Condução dinâmica

O Mustang Dark Hose conta com avançados recursos de apoio à condução e a segurança. GILBERTO LEAL

A suspensão adaptativa MagneRide tem calibração específica para comportamento dinâmico esportivo, a direção é mais responsiva e o diferencial traseiro Torsen tem sistema de arrefecimento dedicado. Os freios Brembo de alta performance têm discos dianteiros flutuantes e pastilhas de alta performance.

O sistema de detecção automática de buracos atua com sensores para enrijecer a suspensão e proteger os pneus e as rodas contra impactos.

Quadro de instrumentos acompanha as configurações da condução trocando os grafismos e informações. GILBERTO LEAL

Os cinco modos de condução - Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag - têm ajustes automáticos de rotação e trocas de marcha, assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, controle de estabilidade e tração, luzes ambientes e aparência do painel de instrumentos.

Permite também criar seis perfis personalizados de direção, suspensão e escapamento, ou fazer os ajustes separadamente. São três modos de direção, quatro de escapamento e quatro de suspensão.

Tecnologia avançada

O ronco marcante do V8 acompanhou o fluxo urbano suave no modo silencioso. GILBERTO LEAL

Para acelerar na pista, o sistema Track Apps oferece freio eletrônico Drift Brake e do Line Lock (travamento das rodas dianteiras para o “borrachão”). Além de cronômetros de tempo de volta, aceleração e frenagem, o aplicativo permite acompanhar diversas funções e parâmetros pela central multimídia SYNC 4.

Com sete airbags, conta com controle eletrônico de velocidade adaptativo com Stop & Go, alertas de colisão com detecção de pedestres e de tráfego cruzado, frenagem autônoma de emergência, assistentes de manutenção e centralização em faixa e manobras evasivas, monitoramento de ponto cego, reconhecimento de placas de velocidade, câmera e sensores de estacionamento traseiros e assistente de partida em rampa, entre outros.

Experiência única

Conforto, segurança e o comportamento esportivo nas ruas e estradas. GILBERTO LEAL

Dirigir o Dark Horse pelas ruas e estradas gaúchas foi uma experiência única para quem já rodou com o Mustang nos Estados Unidos e no país, incluindo o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e nas cidades e rodovias gaúchas.

O conforto, a segurança e o comportamento esportivo avançaram apoiados pela tecnologia. Os recursos eletrônicos remeteram aos esportivos europeus sem perder a sua essência norte-americana.

Bancos esportivos com ajustes elétricos e posição baixa de dirigir. GILBERTO LEAL

O bom espaço para o condutor, com a posição mais baixa de dirigir mais baixa, é reduzido atrás para duas crianças.

O ronco marcante do V8 acompanhou o fluxo urbano suave no modo silencioso, mas mostrou sua raça nas arrancadas e no anda e para.

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Show versátil

Rodas de 19x9,5” na frente e 19x10” atrás com pneus Pirelli PZero 255/40 e 275/40. GILBERTO LEAL

A sinfonia urbana virou show pop ao som dos escapamentos na estrada. A distância e o tempo passaram rápidos com as mais de 20 combinações conjuntas ou independentes do ronco do motor à direção ou da condução e suspensão.

Quem rodava próximo não resistiu o apelo de olhar para o lado. O ronco encheu o espaço, entusiasmou e empolgou pelas quatro saídas do escape nas trocas de marchas, retomadas de velocidade e ultrapassagens.

Pelo retrovisor

Atenção, cuidado e consciência para manter os limites de velocidade. GILBERTO LEAL

A direção elétrica progressiva facilitou as manobras nas ruas e, com a câmera de ré e os sensores, facilitou o estacionamento nas vagas reduzidas. Os recursos eletrônicos facilitaram a condução nos trechos sinuosos com curvas acentuadas.

Dirigir o Mustang Black Horse foi uma experiência única. GILBERTO LEAL

Foi preciso atenção, cuidado e consciência para manter os limites de velocidade do V8. O conjunto propulsor recalibrado trabalhou suave com reações adequadas à pressão no acelerador.

Foi preciso atenção e cuidado para manter os limites de velocidade nos trechos urbanos e rodoviários. GILBERTO LEAL

A suspensão adaptativa e o detector de buracos ignoraram o piso irregular, comum nas nossas ruas e estradas, mas pela altura do esportivo foi preciso cuidado nas lombadas e quebra-molas.

O quadro de instrumentos acompanhou as configurações da condução trocando os grafismos e informações. Na estrada, o modo pista mostrou até a pressão do óleo do motor, a aceleração lateral e a situação da bateria.

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Conclusão

Combinação atualizada dos elementos clássicos dos anos 60. GILBERTO LEAL

A evolução do Dark Horse atualizou o comportamento esportivo, sofisticou o interior e acrescentou mais tecnologia.

A usina de força do V8 5.0 combinado com a transmissão automática de dez velocidades e tração traseira reforçou a tradição do ícone americano. Foi preciso atenção e cuidado para manter os limites de velocidade nos trechos urbanos e rodoviários.