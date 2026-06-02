Model A Village, a história do icônico Ford na Serra Gaúcha

Ler resumo

Model A Village conta a história de uma época que marcou sonhos e desafios norte-americanos . Model A Village / Divulgação

Carros icônicos que marcaram a história do automóvel movimentam o Model A Village. O parque temático, aberto nesta segunda-feira (1) lembra uma vila norte-americana dos 30 com 40 veículos antigos, réplica de um posto Texaco da Rota 66, celeiro, lojas, cafés, os primeiros ônibus produzidos no Brasil e passeios de jardineira.

O celeiro vermelho, a réplica do posto Texaco da Rota 66, estrada que marcou sonhos e desafios norte-americanos dos anos 50 e 60, um cata-vento gigante e uma caixa d’água chamam a atenção de quem passa pela por Linha Araripe, na RS 235, entre Nova Petrópolis e Gramado.

Viagem pela história

Celeiro vermelho e réplica de um posto de gasolina Texaco da icônica Rota 66.

Inspirado na Greenfield Village, inaugurada por Henry Ford em 1929, em Dearborn, no Michigan, o Parque Model A Village ocupa 11.300 metros quadrados, dos quais 2.700 de área construída.

Restaurado, Ford Tudor 1930 tem espaço exclusivo no Village.

As obras começaram em março de 2025 e foram concluídas em maio deste ano.

Leia Mais Honda Biz 2027 tem atualizações pontuais nas duas versões

Ícones americanos

Carros icônicos que marcaram a história do automóvel.

Uma breve sessão de cinema sobre a história do Ford Model A, abre a visita pelo parque que segue pelo interior do celeiro que abriga tratores Ford, picapes, caminhões e jardineiras.

A maioria dos veículos são Ford das décadas de 1920 e 1930.

As diversas versões dos carros de passeio da marca, incluindo esportivos e até um avião Pietenpol Air Camper 1929 equipado com motor de Ford Model A, um 4 cilindros 3.3 litros com 40 cv de potência movimentam o segundo pavilhão.

Parque fica na Linha Araripe, na RS 235, entre Nova Petrópolis e Gramado.

O passeio a bordo de jardineiras, veículos responsáveis pelo surgimento e desenvolvimento do transporte coletivo no Brasil conclui o tour.

Leia Mais C3 XTR combina o visual e o interior entre o aventureiro e o esportivo

Como nos anos 30

Cafeteria, chapelaria, estúdio fotográfico e barbearia, entre as lojas do Model A Village.

Espaço com arquitetura norte-americana dos anos 30 com cafeteria, chapelaria, estúdio fotográfico e barbearia, entre outras lojas, complementam as atividades do parque.

Diversidade de veículos incluem também primeiros tratores.

O parque funciona de quartas a segundas-feiras, das 9 às 18 horas.