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Volta ao passado
Notícia

Model A Village, a história do icônico Ford na Serra Gaúcha

Parque lembra vila norte-americana dos 30 com 40 carros antigos, posto de gasolina, celeiro, lojas, cafés e passeios

Gilberto Leal

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