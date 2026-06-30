O MG4 Urban chega ao Brasil em pré-venda. Com motor de 160 cv, duas opções de baterias e autonomias de 200 quilômetros e 358 quilômetros pelo Inmetro, a pré-venda do MG4 Urban nesta terça-feira (30).
O hatch compacto elétrico chinês não teve o preço nem as versões e equipamentos revelados, mas deverá ser um dos mais competitivos do seu segmento liderado pelo BYD Dolphin Mini e Geely EX2.
Montagem no Ceará
Poucos dias depois de anunciar a montagem de dois carros no país, na Planta Automotiva do Ceará (PACE), ainda neste ano, foi a vez da MG Motor Brasil começar a pré-venda do novo hatch elétrico.
Com 4,395 metros de comprimento, 1,842 m de largura e 1,549 m de altura, a distancia entre eixos é de 2,750 m. O porta-malas leva 350 litros.
Conjunto propulsor
As duas configurações compartilham o motor síncrono trifásico de ímã permanente de 160 cv de potência e força (torque) de 25,5 kgfm. A autonomia pelo Inmetro é de 299 km com a bateria de 43 kWh e de 358 km com a de 54 kWh.
A recarga rápida em carregadores de corrente continua (DC) de até 150 kW de 10% a 80% da bateria menor leva cerca de 28 minutos e 30 minutos para a mais potente.
Pré-venda e reserva
O cadastro do interessado pode ser feito no site da MG Motor Brasil e em seus concessionários.
Tradicional marca britânica integrante do grupo chinês SAIC Motor, a MG começou suas atividades no país com a MG Motor Brasil em novembro passado com três modelos eletrificados, o MG 4, o MG S5 e o Cybserster.