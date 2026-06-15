Hyundai i20 2027, visual ousado, espaço, conforto e tecnologia

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Com o i20 a Hyundai quer conquistar novo espaço entre os hatchs e utilitários esportivos. GILBERTO LEAL

O novo i20 chega com a proposta de ocupar o espaço entre o hatch HB20 e o utilitário esportivo Creta. Visual ousado, espaço, conforto e tecnologia, o novo compacto foi desenvolvido para o mercado brasileiro.

Com seis configurações, o Hyundai i20 2027 tem preços a partir de R$ 99.990, na versão de entrada Confort, a R$ 139.990, na topo de linha Ultimate Turbo.

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Concorrência acirrada

As seis versões compartilham conjuntos propulsores com o HB20 e o Creta.

Produzido na planta da Hyundai em Piracicaba (SP), sobre a terceira geração da arquitetura modular K3, o i20 compartilha os conjuntos propulsores com o hatch HB20 e o utilitário esportivo Creta.

A proposta da Hyundai com o i20 é concorrer com os hatchs Chevrolet Onix e Volkswagen Polo e com os utilitários esportivos Chevrolet Sonic, Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera.

A arte do aço

Rodas de aço de aro de 15" e de liga leve aros 16" e 17".

Com 1,495 m de altura e 1,780 m de largura, a distância entre eixos é de 2,580 m. O porta-malas leva de 346 litros (VDA) a 1.152 litros (VDA) com o banco traseiro rebatido.

O i20 remete à identidade dos modelos globais atuais da marca e traz o conceito de design identificado pela Hyundai como Art of Steel com linhas limpas, vincos definidos e elementos geométricos.

Letra H estilizada

Grupo óptico com faróis interligados por faixa luminosa em LED.

A assinatura luminosa H-Architecture personaliza a frente e a traseira com a letra H estilizada em LEDs. O conjunto óptico destaca a iluminação continua dos faróis com refletores e luzes diurnas (DRL) em LED e, junto com a grade em preto brilhante e faixa central em cinza metalizado destacam a frente.

A linha de cintura alta com declividade acentuada a partir da coluna C, as molduras nas laterais e as caixas de rodas e as rodas de 17 polegadas marcam as laterais.

Assinatura luminosa traseira com lanternas ligadas por barra em LED sobre a tampa do porta-malas.

As lanternas interligadas por barra luminosa de LED que corta tampa do porta-malas e o protetor do para choque tridimensional completam o estilo personalizado.

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Espaço e tecnologia

Interior personalizado por detalhes em cada configuração. Hyundai / Divulgação

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior do i20 remete aos modelos superiores da marca sul-coreana. O Dynamic Premium Tech combina espaço, conforto e tecnologia com a praticidade na condução.

Volante com a inscrição do H em código morse (quatro pontos em sequência horizontal), o quadro de instrumentos e o multimidia contam com telas continuas de 12,3 polegadas. A conexão do multimidia com o Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio.

Telas digitais dos instrumentos digitais e m

Os bancos são revestidos em couro sintético de dois tons. As saídas do ar-condicionado digital automático são verticais. O Bluelink®, sistema de carro conectado da Hyundai, é série e as funcionalidades variam conforme a versão.

O i20 é o primeiro Hyundai produzido no país com a tecnologia OTA ("Over The Air") que permite atualizações remotas de software para correções, desempenho e inclusão de novas funcionalidades, entre outras.

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Conjuntos propulsores

Conjuntos propulsores compartilhados com o HB20 e Creta. Reprodução

O i20 compartilha os conjuntos propulsores com os irmãos HB20 e Creta. O motor 1.0 flex aspirado de três cilindros, 1.0 aspirado flex de 75 cv e força (torque) de 9,6 kgfm (gasolina) a 80 cv e 10,2 kgfm (etanol) combinado com câmbio manual de cinco marchas equipa as versões de entrada.

O 1.0 TGDI turbo flex de injeção direta foi recalibrado para atender as normas de benefícios fiscais do governo federal. O motor gera 115 cv de potência e força de 17,5 kgfm com etanol e/ou gasolina, atua com o câmbio automática de seis velocidades e equipa as versões superiores.

Apoio à condução segura

Recursos eletrônicos de apoio à condução ADAS 2. Hyundai / Divulgação

Seis airbags, freios ABS com EBD, controles de estabilidade eletrônico e tração, sinalização de frenagem de emergência e assistente de partida em rampa e Isofix, entre outros são de série em todas as versões.

Controle de velocidade adaptativo com Stop & Go, assistentes de tráfego cruzado traseiro, de manutenção e centralização em faixa, de ponto cego e de frenagem autônoma, detector de fadiga, alerta de saída segura e farol alto automático estão entre os recursos eletrônicos de apoio à condução.

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Configurações e preços

Hyundai i20 2027

Novo i20 é o primeiro de uma nova família de veículos Hyundai.

Comfort MPI MT - R$ 99.990

Acesso por aproximação, partida por botão, volante com ajuste de altura e profundidade, instrumentos e multimidia com telas digitais de 10,25 polegadas, conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, câmera de ré, USB traseira, Bluelink, quatro alto-falantes, faróis em LED, rodas de aço de 15" com calotas, controles de estabilidade e tração, frenagem de emergência e assistente de partida em rampa.

Limited MPI MT - R$ 104.990

Mais rodas de liga leve de 16" diamantadas, controle eletrônico de pressão dos pneus, assistentes de frenagem autônoma, centralização e permanência em faixa, detector de fadiga (DAW) e farol alto adaptativo

Limited TGDI AT R$ 125.990

Soma volante revestido em couro sintético e console central com apoio de braço, grade frontal em preto brilhante e protetor de para-choque traseiro na cor cinza metalizado.

X-Line TGDI AT R$ 128.990

Série especialX-Line é personalizada por detalhes exclusivos.

Mais placa numerada interna, grade frontal, retrovisores, logotipos Hyundai e X Line, rodas de liga leve e protetores do para choque traseiro em preto brilhante e cores cinza Shadow solida e cinza Lumina perolizada, entre outros.

Platinum TGDI AT R$ 134.990

Acrescenta interior com acabamento em dois tons, bancos e manopla em couro sintético, ar-condicionado digital automático com saída para o banco traseiro, controle eletrônico de velocidade adaptativo, recarga do celular por indução, freio de estacionamento eletrônico e lanternas interligadas por faixa em LED, entre outros.

Ultimate TGDI AT R$ 139.990

Conectividade avançada com instrumentos e multimídia inregrados. Reprodução

Mais multimídia integrada ao quadro digital de instrumentos com tela de 12,3", aletas para troca sequencial de marcha no volante, assistentes de tráfego cruzado traseiro e de ponto cego e alerta de saída segura, faróis com projetores e faixa de luz horizontal em LED e rodas de liga leve de 17" exclusivas, entre outros.

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Ágil na pista

Bom comportamento dinâmico da versão topo de linha na pista.

Se o visual e o interior do i20 chamaram a atenção, foi o interior que surpreendeu pelo espaço, conectividade e acabamento em couro sintético na versão topo de linha.

O bom comportamento na pista do Haras Tuiuti, no interior de São Paulo, começou pelo conforto do banco, posição de dirigir e volante.

Volante multifuncional revestido em couro com aletas para a troca sequencial de marchas.

A direção elétrica macia e precisa, com aletas para a troca sequencial de marchas, facilitou o contorno das curvas e aceleração forte nas retas.

A suspensão valorizou o comportamento dinâmico sem comprometer o conforto. O bom pavimento da pista ajudou e facilitou explorar a potência e força dos 115 cv e 17,5 kgfm do motor turbo com acelerações e retomadas rápidas de velocidade.

Nos limites de velocidade, a oscilação da carroceria foi mínima nas curvas. Hyundai i20 2027 chega com visual ousado, espaço, conforto e tecnologia.

O i20 abre um novo segmento para a Hyundai. Hyundai / Divulgação

Ficou a expectativa de uma avaliação em condições de uso diário nas ruas e estradas.