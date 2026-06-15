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Hyundai i20 2027, visual ousado, espaço, conforto e tecnologia

Posicionado entre o hatch HB20 e o utilitário esportivo Creta, novo compacto tem preço competitivo

Gilberto Leal

São Paulo

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