GWM Ora 5, elétrico com espaço, tecnologia e preço competitivo

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Com o Ora 5 a GWM entra no segmento de utilitários esportivos compactos. GWM / Divulgação

O Ora 5 chega para acirrar a concorrência no disputado segmento dos utilitários esportivos compactos. Bem equipado, com espaço, tecnologia e segurança, o segundo veículo elétrico da marca chinesa no país tem custo de modelos a combustão.

Com autonomia de até 349 km pelo Inmetro e 435 km pelo ciclo WLTP, o GWM Ora 5 2027 tem preço de lançamento de R$ 159.000.

Avanço elétrico

Direção, suspensão e conjunto propulsor foram ajustados às características brasileiras. GWM / Divulgação

O lançamento do Ora 5 amplia a gama de veículos GWM no país e sua estratégia de expansão no país depois de consolidar sua presença com o hatch elétrico Ora 03.

As linhas fluidas levemente arredondadas e equilibradas do design favorecem a aerodinâmica. GWM / Divulgação

Na tropicalização, a direção, a suspensão e o conjunto propulsor foram ajustados às características de condução e das ruas e estradas brasileiras.

Utilitário compacto

Rodas de liga leve de aro 18 com pneus 225/60 R18. GILBERTO LEAL

Com 4,471 metros de comprimento, 1,833 mm de largura e 1,640 m de altura, a distância entre eixos é de 2,720 m e o espaço interno para até cinco ocupantes. A altura do solo é de 17,5 centímetros. O porta-malas leva 362 litros a 1.060 com os bancos traseiros rebatido.

O bom porta-malas leva 362 litros a 1.060 com os bancos traseiros rebatido. GWM / Divulgação

Apesar de maior em relação ao irmão Ora 3, a sua construção mais moderna garantiu o peso de 1.669 quilos, um quilo a menos.

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Propulsão elétrica

Motor elétrico de 204 cv de potência e força (torque) de 26,5 kgfm e bateria de íons de lítio tipo de 58,3 kWh. GWM / Divulgação

O conjunto propulsor do Ora 5 combina motor elétrico de 204 cv de potência e força (torque) de 26,5 kgfm com bateria de íons de lítio tipo LFP de 58,3 kWh. O utilitário esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 7,7 segundos.

O utilitário esportivo compacto conta com quatro modos de condução - Normal, Eco, Esportivo e Well Being -, e três de assistente da direção - Conforto, Normal e Esportivo.

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Eficiência energética

O Ora 5 conta com sistema de frenagem regenerativa ajustável. GWM / Divulgação

A autonomia é de 349 km pelo ciclo Inmetro e 435 km no ciclo WLTP. Em carregadores rápidos DC, com potência de até 120 kW, a recarrega de 30% a 80% da bateria leva 20 minutos.

O Ora 5 conta com sistema de frenagem regenerativa ajustável e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), que permite compartilhar energia com equipamentos externos com potência de até 6.000 W.

Perfil aerodinâmico

O Ora 5 conta com uma linha de acessórios originais GWM. GILBERTO LEAL

As linhas fluidas levemente arredondadas e equilibradas do design personalizam o visual do Ora 5 e favorecem a aerodinâmica. O coeficiente de arrasto (Cd) de 0,276, o melhor da categoria.

Faróis full LED com assinatura luminosa e lanternas integradas em LED. GILBERTO LEAL

O grupo óptico combina faróis full LED com assinatura luminosa e lanternas integradas em LED.

As rodas de liga leve são de aro 18 com pneus 225/60 R18. As lanternas posicionadas no vidro, o aerofólio com o limpador integrado e os sinalizadores e luz de ré no para-choque completam a traseira.

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Materiais premium

Amplo espaço interno com revestimento em materiais macios ao toque. GILBERTO LEAL

O interior com espaço e conforto combina o acabamento em materiais macios ao toque com duas configurações, marrom Avelã e cinza Urbano.

Os bancos revestidos de couro sintético, tem ajustes elétricos, ventilação e o do condutor ainda com memória.

Conectividade avançada

Instrumentos e multimídia com telas digotais de 10,25" e 14,6". GILBERTO LEAL

O quadro de instrumentos digital full HD de 10,25 polegadas é personalizável. A central multimídia com tela de 14,6 polegadas de alta definição conta com interface personalizável, conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio e GPS nativo.

Espaço para três adultos nos bancos traseiros rebatíveis. GWM / Divulgação

O novo utilitário esportivo compartilha com o Wey 07 e o novo Haval H6, uma barra de menu personalizável, criada para o mercado brasileiro. O ar-condicionado é automático digital e a recarga do celular por indução.

A iluminação ambiente configurável e compartimento climatizado de 3,2 litros. O sistema de áudio premium conta com nove alto-falantes, 216 watts de potência e ajuste automático de volume de acordo com a velocidade do veículo.

Teto solar panorâmico fixo com cortina elétrica. GWM / Divulgação

O aplicativo My GWM permite o controle remoto de diversas funções do veículo, como climatização da cabine, localização via GPS, programação de recarga da bateria e monitoramento de sistemas do veículo em tempo real.

Inteligência artificial

Plataforma inteligente da GWM conta com mais de 300 comandos de voz com auxílio de inteligência artificial. GILBERTO LEAL

Desenvolvido para oferecer uma experiência digital avançada e intuitiva, o Ora 5 conta com o sistema operacional Coffee OS 3. Plataforma inteligente de terceira geração da GWM com mais de mais de 300 comandos de voz com auxílio de inteligência artificial, navegação nativa, conectividade e atualizações remotas de software Over-The-Air (OTA).

Tecnologia e segurança

Avançados recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança Adas 2. GWM / Divulgação

Com seis airbags, o Ora 5 conta com pacotes de apoio à condução semiautômoma Adas 2. São recursos como câmera 540º, controles eletrônico de velocidade adaptativo inteligente com função para curvas e frenagem autônoma de emergência, e para trafego cruzado, assistente de permanência e centralização em faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro e reconhecimento de placas de trânsito, entre outros.

Configurações com quatro cores externas e duas internas. GILBERTO LEAL

Cinza Zenith, preto Khalifa, branco Cristal e Electric Blue são as cores disponíveis e combinadas com as duas opções de acabamentos internos.