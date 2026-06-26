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GWM Ora 5, elétrico com espaço, tecnologia e preço competitivo

Bem equipado, utilitário esportivo tem autonomia de até 349 km (Inmetro) e 435 km (WLTP)

Gilberto Leal

São Paulo

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