GWM Ora 5, elétrico com espaço, tecnologia e preço competitivo

O Ora 5 chega para acirrar a concorrência no disputado segmento dos utilitários esportivos compactos. Bem equipado, com espaço, tecnologia e segurança, o segundo veículo elétrico da marca chinesa no país tem custo de modelos a combustão.
Com autonomia de até 349 km pelo Inmetro e 435 km pelo ciclo WLTP, o GWM Ora 5 2027 tem preço de lançamento de R$ 159.000.
Avanço elétrico
O lançamento do Ora 5 amplia a gama de veículos GWM no país e sua estratégia de expansão no país depois de consolidar sua presença com o hatch elétrico Ora 03.
Na tropicalização, a direção, a suspensão e o conjunto propulsor foram ajustados às características de condução e das ruas e estradas brasileiras.
Utilitário compacto
Com 4,471 metros de comprimento, 1,833 mm de largura e 1,640 m de altura, a distância entre eixos é de 2,720 m e o espaço interno para até cinco ocupantes. A altura do solo é de 17,5 centímetros. O porta-malas leva 362 litros a 1.060 com os bancos traseiros rebatido.
Apesar de maior em relação ao irmão Ora 3, a sua construção mais moderna garantiu o peso de 1.669 quilos, um quilo a menos.
Propulsão elétrica
O conjunto propulsor do Ora 5 combina motor elétrico de 204 cv de potência e força (torque) de 26,5 kgfm com bateria de íons de lítio tipo LFP de 58,3 kWh. O utilitário esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 7,7 segundos.
O utilitário esportivo compacto conta com quatro modos de condução - Normal, Eco, Esportivo e Well Being -, e três de assistente da direção - Conforto, Normal e Esportivo.
Eficiência energética
A autonomia é de 349 km pelo ciclo Inmetro e 435 km no ciclo WLTP. Em carregadores rápidos DC, com potência de até 120 kW, a recarrega de 30% a 80% da bateria leva 20 minutos.
O Ora 5 conta com sistema de frenagem regenerativa ajustável e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), que permite compartilhar energia com equipamentos externos com potência de até 6.000 W.
Perfil aerodinâmico
As linhas fluidas levemente arredondadas e equilibradas do design personalizam o visual do Ora 5 e favorecem a aerodinâmica. O coeficiente de arrasto (Cd) de 0,276, o melhor da categoria.
O grupo óptico combina faróis full LED com assinatura luminosa e lanternas integradas em LED.
As rodas de liga leve são de aro 18 com pneus 225/60 R18. As lanternas posicionadas no vidro, o aerofólio com o limpador integrado e os sinalizadores e luz de ré no para-choque completam a traseira.
Materiais premium
O interior com espaço e conforto combina o acabamento em materiais macios ao toque com duas configurações, marrom Avelã e cinza Urbano.
Os bancos revestidos de couro sintético, tem ajustes elétricos, ventilação e o do condutor ainda com memória.
Conectividade avançada
O quadro de instrumentos digital full HD de 10,25 polegadas é personalizável. A central multimídia com tela de 14,6 polegadas de alta definição conta com interface personalizável, conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio e GPS nativo.
O novo utilitário esportivo compartilha com o Wey 07 e o novo Haval H6, uma barra de menu personalizável, criada para o mercado brasileiro. O ar-condicionado é automático digital e a recarga do celular por indução.
A iluminação ambiente configurável e compartimento climatizado de 3,2 litros. O sistema de áudio premium conta com nove alto-falantes, 216 watts de potência e ajuste automático de volume de acordo com a velocidade do veículo.
O aplicativo My GWM permite o controle remoto de diversas funções do veículo, como climatização da cabine, localização via GPS, programação de recarga da bateria e monitoramento de sistemas do veículo em tempo real.
Inteligência artificial
Desenvolvido para oferecer uma experiência digital avançada e intuitiva, o Ora 5 conta com o sistema operacional Coffee OS 3. Plataforma inteligente de terceira geração da GWM com mais de mais de 300 comandos de voz com auxílio de inteligência artificial, navegação nativa, conectividade e atualizações remotas de software Over-The-Air (OTA).
Tecnologia e segurança
Com seis airbags, o Ora 5 conta com pacotes de apoio à condução semiautômoma Adas 2. São recursos como câmera 540º, controles eletrônico de velocidade adaptativo inteligente com função para curvas e frenagem autônoma de emergência, e para trafego cruzado, assistente de permanência e centralização em faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro e reconhecimento de placas de trânsito, entre outros.
Cinza Zenith, preto Khalifa, branco Cristal e Electric Blue são as cores disponíveis e combinadas com as duas opções de acabamentos internos.
Viagem a convite da GWM