Geely EX2 será produzido no Brasil no segundo semestre do ano

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Montagem do Geely EX2 no Paraná começará nos próximos meses. GILBERTO LEAL

A produção do Geely EX2 no Brasil foi antecipada. A Renault Geely do Brasil confirmou a montagem do do hatch 100% elétrico no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, no segundo semestre do ano. O EX2 será o segundo veículo da marca chinesa a ser montado no país, após híbrido plug-in EX5 EM-i, que também começará nos próximos meses.

Lançado no mercado brasileiro em novembro de 2025, o hatch elétrico mantém um bom desempenho. A Renault Geely aponta o crescimento consistente de demanda no segmento B de veículos elétricos importante na decisão de fabricá-lo no Brasil.

Nacionalização

EX2 foi o carro elétrico mais vendido no mundo e na China em 2025. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

- A produção do Geely EX2 no Complexo Ayrton Senna representa muito mais do que a nacionalização de um modelo. É um passo estratégico na jornada da Renault Geely do Brasil, com tecnologia global e forte base industrial local. Seguimos investindo no país”, afirma Ariel Montenegro, presidente e diretor geral da Renault Geely do Brasil.

Montagem começará pelo sistema CKD a partir de kits importados. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

A produção do EX2 começará pelo sistema CKD em que a montagem local do veículo ocorre a partir de kits importados. A operação será na Curitiba Veículos Utilitários, no complexo de São José dos Pinhais (PR) e que produz os Renault picape Oroch e o furgão Master. O processo de nacionalização dos componentes será gradual.

Hatch 100% elétrico

Revestimento em materiais macios, volante multifuncional, instrumentos digitais e multimídia com tela de 14,6". Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

Compacto elétrico mais vendido na China e no mundo em 2025 com mais de 465 mil unidades. em 2025, o Geely EX2 fechou maio com 4.321 emplacamentos, segundo entre os carros elétricos e 21º no ranking dos modelos mais vendidos no país no mês.

Porta-malas leva 375 litros e compartimento dianteiro sob o capô, o fronta malas, mais 70 litros. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

Com 4,135 metros de comprimento, 1,805 m de largura e 1,570 m de altura, a distância entre eixos é de 2,650 m. O porta-malas leva 375 litros a 1.320 litros com os bancos traseiros rebatidos. O compartimento dianteiro sob o capô, o fronta malas, acrescenta mais 70 litros.

O conjunto propulsor 100% elétrico do EX2 gera 116 cv combinado com a tração traseira e bateria de 39,4 kWh. A autonomia pelo ciclo Inmetro é de até 289 km.

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Versões e preços

Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

Geely EX2

Pro R$ 123.800