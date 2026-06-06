GAC Aion UT: hatch elétrico com espaço, potência e autonomia

O Aion UT amplia a presença da GAC no Brasil. Com espaço, conforto e desempenho, primeiro hatch urbano elétrico da marca chinesa no país e sétimo veículo. O motor de 204 cv e 21,4 kgfm equipa as duas versões com autonomias de até 253 e 310 quilômetros.
O GAC Aion UT tem condições especiais de compra até 15 de junho com preços de R$ 139.990 e com bônus de R$ 4 mil, na versão Premium, e de R$ 159.990, na Elite, e seguro gratuito durante um ano nas duas configurações.
Amplo espaço
O novo GAC promete agitar o mercado de hatchs elétricos compactos liderado pelos BYD Dolphin, Geely EX2 e GWM Ora 03.
Com 4,27 m de comprimento, 1,85 m de largura e 1,57 m de altura, a distância entre eixos é de 2,75 m. O porta-malas leva 340 litros.
Potência e força
As duas versões do Aion UT compartilham o motor elétrico síncrono de ímã permanente de 204 cv (150 kW) e força (torque) de 21,4 kgfm e tração dianteira.
A velocidade máxima é de 160 km/h e a aceleração de 0 a 100 km/h em até 7,3 segundos na versão Elite e 8,6 segundos na Premium.
Baterias e autonomias
A capacidade das baterias baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) com maior estabilidade térmica e durabilidade diferencia as duas versões. Na Premium, de 44,12 kWh, a autonomia é de 253 quilômetros e na Elite, de 60 kWh e 310 quilômetros pelo ciclo Inmetro.
O carregamento em corrente alternada (AC) de até 6,6 kW e corrente contínua (DC) de até 87 kW, permite a recarga de 30% a 80% em cerca de 24 minutos em condições ideais. O sistema permite o fornecimento de energia para dispositivos externos.
A direção conta com assistência elétrica, a suspensão dianteira é do tipo McPherson e a traseira por barra de torção. O sistema de freios conta com discos nas quatro rodas.
Linhas fluídas
O design do Aion UT, criado pelo Centro de Inovação da GAC, em Milão, remete aos hatchs elétricos chineses e valoriza as linhas fluidas levemente arredondadas. Os faróis, as luzes diurnas (DRL), assinatura luminosa e auxiliares de neblina full LED junto com o capo curto destacam a frente.
A linha de cintura alta, as molduras dos para-lamas e as rodas de liga leve aro 17” com pneus 215/55 R17 marcam as laterais. O aerofólio na tampa do porta-malas e as lanternas traseiras em LED completam o conjunto.
Interior e conectividade
Acesso por aproximação, as telas digitais do quadro de instrumentos e do multimídia são de 8,8 e 14,6 polegadas. Com navegação nativa, a conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio.
A recarga do celular de 50W é por indução na versão Elite. Os bancos tem revestimento premium sustentável, ajustes elétricos e ventilação e o ar-condicionado automático digital tem saídas traseiras.
O teto panorâmico com cortina elétrica e a tampa do porta-malas com abertura e fechamento elétricos complementam a configuração topo de linha.
Condução e segurança
Com seis airbags, o Aion UT conta com controles eletrônicos de velocidade, de estabilidade e tração, ABS e assistente de partida em rampa.
Também recursos de apoio à condução (ADAS nível 2), com 11 funções, na versão Elite, como controle eletrônico de velocidade adaptativo, como frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal e traseira, monitoramento de ponto cego, assistente de permanência em faixa e câmera com visão 360°, entre outros.
Branco, preto, azul, vermelho, bege e verde são as cores disponíveis combinadas com o interior bege ou preto.
O novo hatch elétrico vem equipado com o carregador wallbox, próprio da GAC Energy.
A garantia do Aion UT é de oito anos ou 160.000 km para o veículo e até 200.000 km para a bateria.
Viagem a convite da GAC