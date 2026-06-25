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Mitsubishi Eclipse Cross 2027 tem versão topo de linha Black. Leo Sposito / Mitsubishi / Divulgação

O apelo esportivo com o visual e o interior escurecidos e a tração integral personalizam o Eclipse Cross Black 2027. A nova versão do utilitário esportivo Mitsubishi traz o motor 1.5 turbo, câmbio automático continuo variável (CVT) e tração integral.

Alinhado à recente estratégia de reposicionamento comercial da marca, a configuração topo de linha Mitsubishi Eclipse Cross Black 2027 tem preço de R$ 224.990.

Apelo esportivo

Nova configuração valoriza contrastes visuais externos e no interior.

As cores cinza Londrino, mais brilhante, e a cinza Concrete, mais fosca, contrastam com o preto brilhante e detalhes em dourado e personalizam a visual ousado com apelo esportivo.

A grade preta, O grupo óptico com faróis, luzes diurnas e auxiliares de neblina em LED, protetores de para-choque e detalhes dourados personalizam a frente.

Rodas diamantadas escurecidas de 19" e pneus 225/55 R18.

Coberturas dos para-lama, as portas dianteiras com detalhe em preto brilhante, assinatura BLACK e rodas de liga leve diamantadas escurecidas de 19" e os pneus 225/55 R18 marcam as laterais.

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Interior e propulsão

Revestimento em materiais premium preto e cinza.

O interior repete o contraste externo com o revestimento em materiais premium. Teto escurecido, os bancos, o console central e as laterais das portas combinam couro preto com camurça cinza.

A multimídia com tela capacitiva de 12,3 polegadas sensível ao toque e GPS integrado é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, além de entradas USB-C e USB-A. O ar-condicionado digital automático é de duas zonas.

Multimídia com tela de 12,3" e ar-condicionado digital de duas zonas.

Os bancos do condutor e acompanhante têm aquecimento e os bancos traseiros são reclináveis. O sistema de som JBL e a abertura elétrica da tampa do porta-malas por sensor de movimento.

O conjunto propulsor da versão Black combina o motor turbo de 165 cv de potência e força (torque) de 25,5 kgfm, a transmissão automática tipo continuo variável de oito velocidades, troca sequencial de velocidades e Modo Sport e a tração 4x4.

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Apoio à condução

Aerofólio teto e para-choque preto e lanternas em LED.