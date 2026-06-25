O apelo esportivo com o visual e o interior escurecidos e a tração integral personalizam o Eclipse Cross Black 2027. A nova versão do utilitário esportivo Mitsubishi traz o motor 1.5 turbo, câmbio automático continuo variável (CVT) e tração integral.
Alinhado à recente estratégia de reposicionamento comercial da marca, a configuração topo de linha Mitsubishi Eclipse Cross Black 2027 tem preço de R$ 224.990.
Apelo esportivo
As cores cinza Londrino, mais brilhante, e a cinza Concrete, mais fosca, contrastam com o preto brilhante e detalhes em dourado e personalizam a visual ousado com apelo esportivo.
A grade preta, O grupo óptico com faróis, luzes diurnas e auxiliares de neblina em LED, protetores de para-choque e detalhes dourados personalizam a frente.
Coberturas dos para-lama, as portas dianteiras com detalhe em preto brilhante, assinatura BLACK e rodas de liga leve diamantadas escurecidas de 19" e os pneus 225/55 R18 marcam as laterais.
Interior e propulsão
O interior repete o contraste externo com o revestimento em materiais premium. Teto escurecido, os bancos, o console central e as laterais das portas combinam couro preto com camurça cinza.
A multimídia com tela capacitiva de 12,3 polegadas sensível ao toque e GPS integrado é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, além de entradas USB-C e USB-A. O ar-condicionado digital automático é de duas zonas.
Os bancos do condutor e acompanhante têm aquecimento e os bancos traseiros são reclináveis. O sistema de som JBL e a abertura elétrica da tampa do porta-malas por sensor de movimento.
O conjunto propulsor da versão Black combina o motor turbo de 165 cv de potência e força (torque) de 25,5 kgfm, a transmissão automática tipo continuo variável de oito velocidades, troca sequencial de velocidades e Modo Sport e a tração 4x4.
Apoio à condução
Sete airbags - frontais, laterais, de cortina e joelho do motorista -, controle eletrônico de velocidade adaptativo, farol alto automático, assistente de frenagem de emergência, sistemas de monitoramento de emergência de freio e acelerador, de frenagem autônoma, assistente de partida em rampa, alertas de ponto cego, de saída de faixa, de tráfego traseiro, entre outros, estão entre os recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.