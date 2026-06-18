Corolla Cross 2027 tem atualizações pontuais no visual e no interior

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O esportivo GR Sport recebe principais atualizações. Toyota / Divulgação

O Corolla Cross 2027 traz atualizações pontuais no visual e no interior. O console central foi reestilizado em todas as versões. A versão GR Sport foi o modelo do utilitário esportivo com mais modificações.

As quatro configurações do Toyota Cross 2027 tiveram reajuste de R$ 1.100 com preços que começam a partir de R$ 194.790, na versão XRE, a R$ 223.790, na XRX Hybrid.

Principais atualizações

Nova grade e para-choque exclusivo reforçam o visual robusto.

A grade frontal, o conjunto óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) integrados em LED e o para-choque exclusivo marcam a frente robusta e esportiva do GR Sport. Com a linha de cintura alta, nas laterais, novas molduras na parte inferior das portas, soleiras diferenciadas e rodas de liga leve.

O novo acabamento da tampa traseira e o para-choque redesenhado completam as modificações externas.

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Interior personalizado

Revestimento dos bancos e console central renovados.

Atualização do revestimento dos bancos, do console central e dos pedais esportivos do acelerador e freio personalizam o interior da versão esportiva.

O console central, que remete ao sedã Corolla, foi atualizado em toda a linha 2027 do utilitário esportivo. O sistema Toyota Play 2.0, que traz a tela de 10.1” foi atualizada para a visualização ampla e intuitiva de mapas, mídias e funções do veículo.

Multimídia Toyota Play 2.0 com tela digiral de 10.1” .

Todas as versões do Corolla Cross traz de série o pacote Toyota Safety Sense com recursos como controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistente de pré-colisão, assistência de permanência em faixa e farol alto automático, entre outros.

Na linha 2027 todas as versões receberam o sistema sistema de alerta da pressão dos pneus.

Conectividade remota

Bancos com apoios laterais na configuração esportiva.

Pelo Toyota Serviços Conectados, o aplicativo Toyota App permite ao Corolla Cross XRE diversas informações remotas, rastreamento e conectividade. Os serviços de assistência 24h, rastreio e imobilização do veículo, Wi-Fi Hotspot, entre outros, estão disponíveis por pacote de assinatura.

Propulsões flex e híbrida

Sistema híbrido com motor a propulsão flex e dois elétricos.

As configurações flex são equipadas com o motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC de até 175 cv de potência e força (torque) de 21,3 kgfm combinado com o câmbio automático continuo variavel (CVT) que simula de dez velocidades.

Na versão híbrida flex, o motor 1.8 VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex gera 98 cv (gasolina) a 101 cv (etanol) e força (torque) de 14,5 kgfm (com etanol ou gasolina) atua com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv e 16,6 kgfm.

Volante com logotipo e costuras vermelhas no GR Sport.

Branco Polar, vermelho Granada, cinza Granito, preto Infinito, prata Lua Nova, branco Lunar e azul Topázio são as cores disponíveis nas versões XRE, XRX e XRX Hybrid.

A versão GR Sport tem as cores exclusivas preto Infinito, vermelho Granada (com acabamento diferenciado) e branco Lunar.

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Preços e versões

Na linha 2027 as configurações foram reduzidas para quatro.

Corolla Cross 2027

XRE 2.0 – R$ 194.790

XRX 2.0 – R$ 211.790

GR-Sport 2.0 – R$ 218.490

XRX Hybrid Premium – R$ 223.790