Conheça os veículos mais vendidos no Brasil em maio de 2026

Maio repetiu o excelente desempenho de março na venda de veículos, interrompido em abril. Foi o segundo melhor resultado desde 2011 no mês e no acumulado dos cinco primeiros meses de 2026.
A venda de veículos cresceu mais de 10% em relação ao mês anterior e 21% na comparação com o mesmo período de 2025. Como nos últimos seis anos, a Fiat e picape Strada continuam na liderança.
Venda avança
Os 274.317 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus comercializados em maio cresceram 10,46% comparação com abril e 21,8% sobre o mesmo mês do ano anterior.
Dos 260.043 automóveis e comerciais leves (mais 11,30% sobre abril e 23,15% em relação ao ano anterior), 214.300 (mais 14,42% e 27,93%) foram carros de passeio e 49.743 (mais 0,39% e 6,09%), de transporte.
Veículos e mobilidade
Caminhões e ônibus tiveram somaram 10.774 emplacamentos com as quedas de 7,42% sobre abril e 8,30% no mesmo mês do ano anterior. Foram 8.200 caminhões — menos 5,32% e menos 6,95%. Os 2.074 ônibus caíram 14,86% e 14,12%.
No ano, os 1.147.712 registros cresceram 16,42% na comparação dos primeiros cinco meses de 2025. Foram 1.098.691 automóveis e comerciais leves, salto de 18,22%, e 49.021 caminhões e ônibus, menos 13,18%.
O desempenho reforça a demanda por veículos e mobilidade, mesmo em um cenário de juros ainda elevados, explica o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Arcelio Junior.
Para o executivo, a demanda permanece consistente e responde a incentivos que reduzam preços e taxas de juros para financiamentos. Justifica que o setor depende de crédito, renda, confiança do consumidor, além da previsibilidade para investimentos.
— Qualquer movimento de redução dos juros ajuda a melhorar as condições de compra, influenciando, diretamente, na decisão do consumidor e das empresas — ressalta.
Mais um ano
A Fiat, líder dos últimos cinco anos, caminha para fechar mais um ano. A diferença da montadora de Betim para a segunda colocada, a Volkswagen, aumentou de 4,2 mil unidades para quase sete mil. A marca alemã teve mais de 15 mil registros à frente da General Motors. A BYD trocou de posição com a Hyundai pelo quarto lugar. A GWM também avançou e fechou o mês em 10º.
As chinesas tiveram cinco marcas entre as 20 mais vendidas. Além da BYD e da GWM, a Caoa Chery foi a 12ª, a Geely a 14º e a Omoda Jaecoo 16ª.
Ranking marcas
- Fiat – 49.646 – 18,8%
- Volkswagen – 42.984 – 16,28%
- General Motors – 27.753 –10,51%
- BYD – 21.704 – 8,22%
- Hyundai – 20.239 – 7,82%
- Toyota - 14.819 – 5,61%
- Renault - 11.060 – 4,19%
- Jeep – 10.395 – 3,94%
- Honda – 10.288 – 3,9%
- GWM - 7.438 – 2,17%
Fonte: Fenabrave
Automóveis e comerciais
A Fiat Strada continua o carro mais vendido no país e fechou maio com 15.395 registros, quase cinco mil unidades à frente do Volkswagen Polo que manteve a segunda posição com 10.523 registros. O Volkswagen T-Cross foi o terceiro e liderou os utilitários esportivos. O Hyundai HB20 saltou da oitava para a quarta posição, 83 unidades a frente do Fiat Argo.
O BYD Dolphin Mini continuou na sétima posição e o carro elétrico mais vendido no país enquanto o Dolphin saltou da 24ª posição para 15º e o GWM Haval 6, em 22º entrou no ranking dos 25 mais vendidos.
Dos 25 carros mais vendidos, 12 foram utilitários esportivos, oito hatchs e três picapes e dois sedan.
No ranking dos 10 carros mais vendidos em maio, quatro foram Volkswagen (Polo, T-Cross, Tera e Nivus), dois Fiat (Strada e Argo) e Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet (Onix) e BYD (Dolphin Mini).
Registro participação
- Fiat Strada - 15.395
- Volkswagen Polo - 10.523
- Volkswagen T-Cross - 9.455
- Hyundai HB20 - 8.357
- Fiat Argo - 8.274
- Chevrolet Onix - 7.713
- BYD Dolphin Mini - 7.577
- Volkswagen Tera - 7.574
- Hyundai Creta - 6.599
- Volkswagen Nivus - 5.806
- Fiat Mobi - 5.728
- Renault Kwid - 5.238
- Hyundai HB20S - 5.205
- Chevrolet Tracker - 5.099
- BYD Dolphin - 4.963
- Fiat Pulse - 4.763
- Jeep Compass - 4.584
- Honda HR-V 4.549
- Fiat Toro - 4.405
- Jeep Renegade - 4.323
- Geely EX2 - 4.321
- GWM Haval H6 - 4.242
- Fiat Fastback - 4.121
- Toyota Hilux - 3.982
- Chevrolet Onix Plus - 3.806
Fonte: Fenabrave