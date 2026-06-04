Conheça os veículos mais vendidos no Brasil em maio de 2026

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Fiat Strada avança pelo sexto como líder no mercado brasileiro. Fiat / Divulgação

Maio repetiu o excelente desempenho de março na venda de veículos, interrompido em abril. Foi o segundo melhor resultado desde 2011 no mês e no acumulado dos cinco primeiros meses de 2026.

A venda de veículos cresceu mais de 10% em relação ao mês anterior e 21% na comparação com o mesmo período de 2025. Como nos últimos seis anos, a Fiat e picape Strada continuam na liderança.

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Venda avança

Registro de automóveis cresce quase 15% em maio sobre abril. GILBERTO LEAL

Os 274.317 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus comercializados em maio cresceram 10,46% comparação com abril e 21,8% sobre o mesmo mês do ano anterior.

Dos 260.043 automóveis e comerciais leves (mais 11,30% sobre abril e 23,15% em relação ao ano anterior), 214.300 (mais 14,42% e 27,93%) foram carros de passeio e 49.743 (mais 0,39% e 6,09%), de transporte.

Veículos e mobilidade

Juros altos comprometem a venda de veículos comerciais. GILBERTO LEAL

Caminhões e ônibus tiveram somaram 10.774 emplacamentos com as quedas de 7,42% sobre abril e 8,30% no mesmo mês do ano anterior. Foram 8.200 caminhões — menos 5,32% e menos 6,95%. Os 2.074 ônibus caíram 14,86% e 14,12%.



No ano, os 1.147.712 registros cresceram 16,42% na comparação dos primeiros cinco meses de 2025. Foram 1.098.691 automóveis e comerciais leves, salto de 18,22%, e 49.021 caminhões e ônibus, menos 13,18%.

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O desempenho reforça a demanda por veículos e mobilidade, mesmo em um cenário de juros ainda elevados, explica o presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Arcelio Junior.

Para o executivo, a demanda permanece consistente e responde a incentivos que reduzam preços e taxas de juros para financiamentos. Justifica que o setor depende de crédito, renda, confiança do consumidor, além da previsibilidade para investimentos.

— Qualquer movimento de redução dos juros ajuda a melhorar as condições de compra, influenciando, diretamente, na decisão do consumidor e das empresas — ressalta.

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Mais um ano

Com montagem local de veículos chinesa BYD fecha maio em quarto lugar no ranking de maio de marcas. GILBERTO LEAL

A Fiat, líder dos últimos cinco anos, caminha para fechar mais um ano. A diferença da montadora de Betim para a segunda colocada, a Volkswagen, aumentou de 4,2 mil unidades para quase sete mil. A marca alemã teve mais de 15 mil registros à frente da General Motors. A BYD trocou de posição com a Hyundai pelo quarto lugar. A GWM também avançou e fechou o mês em 10º.

As chinesas tiveram cinco marcas entre as 20 mais vendidas. Além da BYD e da GWM, a Caoa Chery foi a 12ª, a Geely a 14º e a Omoda Jaecoo 16ª.

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Ranking marcas

Chinesa GWM amplia linha de veículos fica pela primeira vez entre as 10 marcas mais vendidas. GWM / Divulgação

Fiat – 49.646 – 18,8% Volkswagen – 42.984 – 16,28% General Motors – 27.753 –10,51% BYD – 21.704 – 8,22% Hyundai – 20.239 – 7,82% Toyota - 14.819 – 5,61% Renault - 11.060 – 4,19% Jeep – 10.395 – 3,94% Honda – 10.288 – 3,9% GWM - 7.438 – 2,17%

Fonte: Fenabrave



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Automóveis e comerciais

Chinês BYD Dolphin Mini segue é carro elétrico mais vendido no país. Emerson Lima / BYD / Divulgação

A Fiat Strada continua o carro mais vendido no país e fechou maio com 15.395 registros, quase cinco mil unidades à frente do Volkswagen Polo que manteve a segunda posição com 10.523 registros. O Volkswagen T-Cross foi o terceiro e liderou os utilitários esportivos. O Hyundai HB20 saltou da oitava para a quarta posição, 83 unidades a frente do Fiat Argo.



O BYD Dolphin Mini continuou na sétima posição e o carro elétrico mais vendido no país enquanto o Dolphin saltou da 24ª posição para 15º e o GWM Haval 6, em 22º entrou no ranking dos 25 mais vendidos.

Dos 25 carros mais vendidos, 12 foram utilitários esportivos, oito hatchs e três picapes e dois sedan.

Utilitários esportivos lideram a preferência do consumidor. GILBERTO LEAL

No ranking dos 10 carros mais vendidos em maio, quatro foram Volkswagen (Polo, T-Cross, Tera e Nivus), dois Fiat (Strada e Argo) e Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet (Onix) e BYD (Dolphin Mini).



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Registro participação



Volkswagen T-Cross, o primeiro entre os utilitários esportivos. GILBERTO LEAL