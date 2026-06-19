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Utilitário esportivo CS75 é o terceiro Caoa Changan no país. Caoa Changan / Divulgação

O CS75 amplia as opções da Caoa Changan no país. Com espaço, conforto e tecnologia, o utilitário esportivo médio familiar traz motor turbo flex, câmbio automático e recursos de apoio à condução e à segurança Adas nível 2.

Em versão única, o Caoa Changan CS75 Infinity tem preço especial de lançamento de R$ 199.990.

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Tropicalização

Mais de dois milhões de quilômetros rodados em testes para atender as características do país. GILBERTO LEAL

Com mais de três milhões de unidades vendidas em 117 países, de 2021 a 2025 o CS75 foi o utilitário esportivo a combustão mais vendido na China. Lançado em 2012 e na quarta geração, será produzido na Caoa Montadora, em Anápolis (GO).

Direção, conjunto propulsor e suspensão recalibradas. GILBERTO LEAL

Posicionado entre o Unit-T e o Avtr II, na tropicalização do CS75, a direção, o conjunto propulsor e a suspensão receberam calibrações especificas ao combustível e as características das ruas e estradas brasileiras. Foram mais de dois milhões de quilômetros rodados em testes por todo o país.

Espaço generoso

Rodas de liga leve de 20 polegadas com pneus Pirelli Zero All Season 235/50 R20. GILBERTO LEAL

Com 4,770 metros de comprimento, 1,910 m de largura e 1,705 m de altura, a distancia entre eixos de 2,800 m garante amplo espaço para os ocupantes.

Porta-malas leva até 1.620 litros com os bancos traseiros rebatidos. Caoa Changan / Divulgação

O generoso porta-malas leva de 725 litros até impressionantes 1.620 litros com os bancos rebatidos.

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Visual robusto

Frente robusta destacada pela grade, grupo óptico e ssinatura luminosa full LED.

A grade tridimensional com os faróis, luzes diurnas (DRL) e assinatura luminosa full LED integradas destacam a frente e reforça o visual robusto. As linhas fluídas, as maçanetas embutidas e as rodas de 20 polegadas com pneus Pirelli Zero All Season 235/50 R20 marcam as laterais. As lanternas traseiras interligadas são full LED.

Conforto e sofisticação

Interior premium surpreende pelo espaço, conforto e sofisticação. GILBERTO LEAL

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior premium surpreende pelo espaço, sofisticação, conforto e tecnologia.

Bancos tipo poltrona com conceito gravidade zero e extensão de apoio às pernas. Caoa Changan / Divulgação

O banco do condutor conta com ajustes elétricos, memória, função cortesia, aquecimento e ventilação. O do passageiro dianteiro, com conceito gravidade zero, tem ajustes elétricos, apoio para pernas, aquecimento, ventilação e oito modos de massagem. Os bancos traseiros também contam com encostos reclináveis, ventilação e aquecimento.

Conectividade avançada

Três telas digitais interligadas com 37 polegadas. Caoa Changan / Divulgação

As telas digitais interligadas dos instrumentos, multimídia e passageiro são de 10, 16,6 e 12,3 polegadas são sensíveis ao toque e comando por voz. Com GPS nativo, a interação com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio, a recarga do celular por indução e a atualização remota pela internet.

Revestimento em couro e teto solar panorâmico com acionamento elétrico. Caoa Changan / Divulgação

O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico, a iluminação ambiente é configurável em 256 cores e o console central refrigerado.

O sistema de som Premium Pioneer conta com 14 alto-falantes, incluindo no encosto de cabeça do motorista.

Aerofólio no teto e faixa luminosa interliga as lanternas full LED. Caoa Changan / Divulgação

O Caoa Changan Connect permite o controle e monitorar e controlar diversas funções do veículo pelo celular com dois anos de internet gratuita.

A câmera 540º facilita manobras de estacionamento e a função Straight-In/Straight-Out movimentar o veículo remotamente pela chave em linha reta, o que facilita a entrada e a saída de vagas estreitas.

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Propulsão turbo flex

Motor turbo flex de 180 cv e câmbio automático de oito velocidades. GILBERTO LEAL

O conjunto propulsor combina o motor 1.5 TGDi Turbo flex de 180 cavalos de potência e força (torque) de 29,2 kgfm com o câmbio automático de oito marchas.

Pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o consumo de combustível do CS75 é de 10,5 km/l na cidade e 12,3 km/l na estrada com gasolina e 7,2 km/l e 8,5 km/l com etanol.

A suspensão independente nas quatro rodas é tipo McPherson na frente e Multilink atrás.

Apoio à segurança

Recursos eletrônicos facilitam a condução e aumentam a segurança. Caoa Changan / Divulgação

Com seis airbags – frontais, laterais e de cortina -, o CS75 traz recursos de apoio à condução segura (Adas) como controle eletrônico de velocidade adaptativo, alertas de saída de faixa e de colisão frontal, assistentes de permanência em faixa, de congestionamento, de descida e partida em rampa, frenagem automática de emergência, Auto Hold e monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.

Banco traseiro reclinável com amplo espaço para três adultos. GILBERTO LEAL

Branco perolizado, cinza metálico e preto metálico são as opções de cores do utilitário esportivo médio.

Rede Caoa Changan deveá chegar a 80 pontos até o final do ano. GILBERTO LEAL

A Caoa Changan conta com 30 showrooms e deverá chegar a mais de 80 pontos de atendimento em todo o país até o final do ano.