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Caoa Changan CS75 valoriza o espaço, o conforto e a tecnologia

Em versão única, motor turbo flex e câmbio automático, utilitário esportivo médio tem preço competitivo

Gilberto Leal

São Roque (SP)

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