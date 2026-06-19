O CS75 amplia as opções da Caoa Changan no país. Com espaço, conforto e tecnologia, o utilitário esportivo médio familiar traz motor turbo flex, câmbio automático e recursos de apoio à condução e à segurança Adas nível 2.
Em versão única, o Caoa Changan CS75 Infinity tem preço especial de lançamento de R$ 199.990.
Tropicalização
Com mais de três milhões de unidades vendidas em 117 países, de 2021 a 2025 o CS75 foi o utilitário esportivo a combustão mais vendido na China. Lançado em 2012 e na quarta geração, será produzido na Caoa Montadora, em Anápolis (GO).
Posicionado entre o Unit-T e o Avtr II, na tropicalização do CS75, a direção, o conjunto propulsor e a suspensão receberam calibrações especificas ao combustível e as características das ruas e estradas brasileiras. Foram mais de dois milhões de quilômetros rodados em testes por todo o país.
Espaço generoso
Com 4,770 metros de comprimento, 1,910 m de largura e 1,705 m de altura, a distancia entre eixos de 2,800 m garante amplo espaço para os ocupantes.
O generoso porta-malas leva de 725 litros até impressionantes 1.620 litros com os bancos rebatidos.
Visual robusto
A grade tridimensional com os faróis, luzes diurnas (DRL) e assinatura luminosa full LED integradas destacam a frente e reforça o visual robusto. As linhas fluídas, as maçanetas embutidas e as rodas de 20 polegadas com pneus Pirelli Zero All Season 235/50 R20 marcam as laterais. As lanternas traseiras interligadas são full LED.
Conforto e sofisticação
Acesso por aproximação e partida por botão, o interior premium surpreende pelo espaço, sofisticação, conforto e tecnologia.
O banco do condutor conta com ajustes elétricos, memória, função cortesia, aquecimento e ventilação. O do passageiro dianteiro, com conceito gravidade zero, tem ajustes elétricos, apoio para pernas, aquecimento, ventilação e oito modos de massagem. Os bancos traseiros também contam com encostos reclináveis, ventilação e aquecimento.
Conectividade avançada
As telas digitais interligadas dos instrumentos, multimídia e passageiro são de 10, 16,6 e 12,3 polegadas são sensíveis ao toque e comando por voz. Com GPS nativo, a interação com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio, a recarga do celular por indução e a atualização remota pela internet.
O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico, a iluminação ambiente é configurável em 256 cores e o console central refrigerado.
O sistema de som Premium Pioneer conta com 14 alto-falantes, incluindo no encosto de cabeça do motorista.
O Caoa Changan Connect permite o controle e monitorar e controlar diversas funções do veículo pelo celular com dois anos de internet gratuita.
A câmera 540º facilita manobras de estacionamento e a função Straight-In/Straight-Out movimentar o veículo remotamente pela chave em linha reta, o que facilita a entrada e a saída de vagas estreitas.
Propulsão turbo flex
O conjunto propulsor combina o motor 1.5 TGDi Turbo flex de 180 cavalos de potência e força (torque) de 29,2 kgfm com o câmbio automático de oito marchas.
Pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o consumo de combustível do CS75 é de 10,5 km/l na cidade e 12,3 km/l na estrada com gasolina e 7,2 km/l e 8,5 km/l com etanol.
A suspensão independente nas quatro rodas é tipo McPherson na frente e Multilink atrás.
Apoio à segurança
Com seis airbags – frontais, laterais e de cortina -, o CS75 traz recursos de apoio à condução segura (Adas) como controle eletrônico de velocidade adaptativo, alertas de saída de faixa e de colisão frontal, assistentes de permanência em faixa, de congestionamento, de descida e partida em rampa, frenagem automática de emergência, Auto Hold e monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.
Branco perolizado, cinza metálico e preto metálico são as opções de cores do utilitário esportivo médio.
A Caoa Changan conta com 30 showrooms e deverá chegar a mais de 80 pontos de atendimento em todo o país até o final do ano.
Viagem a convite da Caoa Changan