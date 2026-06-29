Big Horn, a nova versão de entrada Ram Dakota 

Ler resumo

Big Horn, nova opção de entrada da Ram Dakota para venda direta. Ram / Divulgação

A configuração Big Horn amplia a família Dakota no país. A nova versão de entrada é o quarto modelo da picape média Ram. A marca norte-americana anunciou apenas o preço da Big Horn sem detalhar conjunto propulsor ou equipamentos.

A Ram Dakota Big Horn 2027 tem preço de lançamento de R$ 249.990 na venda direta.

O valor anunciado para venda direta da nova Big Horn é bem menor em relação à antiga versão de entrada, a Warlock, com tabela de R$ 299.990 no site da marca. Também inferior em relação a Fiat Titano que compartilha a plataforma com a norte-americana e de concorrentes.

Detalhes próprios

A grade com elementos pretos e moldura cromada, os faróis, luzes diurnas (DRL) e auxiliares de neblina em LED cromada, e o para-choque também cromado marcam a frente na única foto da nova versão divulgada pela Ram.

As capas do retrovisores são na cor da carroceria e as rodas de liga leve, mas sem os estribos laterais, as barras longitudinais no teto e o santantônio das versões superiores.

Arquitetura e proteção

Dakota chegou em duas versões ao Brasil em janeiro deste ano. Ram / Divulgação

Com 5,357 metros de comprimento, 1,889 m de largura e 1,823 m de altura, a distância entre eixos é de 3,180 m. A Dakota leva até 1.020 quilos e 1.210 litros na caçamba e reboca até 3.500 quilos.

Produzida no planta da Stellantis em Córdoba, na Argentina, as três configurações da Dakota lançadas a partir do começo deste ano compartilham a arquitetura e o conjunto propulsor com a irmã Rampage, a Fiat Titano e outros veículos do grupo, ajustado às características da marca.

Conjunto propulsor

Dakota compartilha o conjunto propulsor com a irmã Rampage, a Fiat Titano e outros veículos do grupo Stellantos.

O motor 2.2 Multijet II turbodiesel de 200 cv de potência e força (torque) de 45,9 kgfm atua com o câmbio automático de oito velocidades e a tração 4x4 Auto.

As trações 4x4 reduzida e 4x2 e o bloqueio mecânico do diferencial traseiro são acionados por comando eletrônico. Os modos de condução são Normal, Sport, Sand & Mud e Snow.



