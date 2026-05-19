Canuflada, Tukan apareceu antes do evento da convocação da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo. Volkswagen / Divulgação

A Tukan apareceu antes do evento da convocação da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo. Camuflada, a picape acompanhou o ambiente festivo do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, onde Carlo Ancelotti anunciou a lista dos 26 jogadores que buscarão o hexa campeonato mundial de futebol.

Ao contrário da camuflagem tradicional xadrez em preto e branco, a da Tukan traz referências afetivas da cultura brasileira. Mistura símbolos ligados à música, futebol, natureza, celebração e identidade nacional.

Forte concorrência

Volkswagen patrocina Seleção Brasileira de Futebol dirigida pelo técnico Carlo Ancelotti.

A picape intermediária será produzida em São José dos Pinhais, no Paraná, e concorrerá com a Fiat Toro, a Chevrolet Montana, a Ford Maverick e nos próximos meses a Renault Niagara, entre outros modelos. Também com a líder Fiat Strada nas configurações de entrada.

Projeto brasileiro

Nova picape foi desenvolvida pela engenharia da Volkswagen no país. Reprodução

Desenvolvida pela engenharia brasileira da montadora alemã, a Tukan compartilhará a plataforma MQB o Polo, Nivus, Vitus e T-Cross. Por sua flexibilidade, a MQB permite diferentes veículos a partir do ajuste das dimensões e da adaptação estrutural.

Primeiros detalhes

Suspensão traseira da Tukan terá eixo rígido com feixe de molas.

A picape intermediária trocará o eixo de torção dos irmãos compactos pelo eixo rígido com feixe de molas na suspensão traseira. O sistema permite maior capacidade de carga sem comprometer o conforto.

A nova picape também será o primeiro veículo Volkswagen com o nome estampado na tampa da caçamba.

Prováveis propulsores

Primeiro Volkswagen com o nome estampado na tampa da caçamba.