Triton Terra, versátil com conforto e força para o trabalho no campo

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Triton Terra terá 300 unidades para o trabalho no campo. Mitsubishi / Divulgação

A Triton Terra, com conforto e força e versatilidade é focada à realidade do trabalho no campo. A série especial limitada em 300 unidades, em pré-venda, chegará à concessionárias Mitsubishi nas próximas semanas.

Produzida na fábrica da HPE Automotores em Catalão (GO) e apresentada no Agrishow, que se encerrou nesta sexta-feira (1) em Ribeirão Preto (SP), a Mitsubishi Triton Terra 2027 tem preço de R$ 364.990.

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Mundo agro

Customização da picape média remete ao agronegócio.

Baseada na versão topo de linha Katana, a Triton Terra traz bancos em couro com desenhos que remetem a elementos encontrados nas sedes de fazendas do interior do Brasil, carroceria em duas cores e acabamentos exclusivos.

A customização da picape média traz detalhes que remetem ao agronegócio. O brasão Terra, com elementos do mundo agro, que identifica a versão está nas portas dianteiras, tampa da caçamba e no painel da picape.

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Customização exclusiva

Detalhes exclusivos como a pintura personalizam a Triton Terra.

Grade na cor da carroceria, os skid plate traseiro e dianteiro e as barras do teto são na cor prata. O conjunto óptico e os retrovisores, as maçanetas das portas e da caçamba têm acabamento cromado.

O capô traz novas molduras bicolores com símbolo 4x4 e os estribos laterais são elétricos. As rodas de liga leve de aro 20 são exclusivas e os pneus 265/50 R20.

Grade na cor da carroceria, os skid plate traseiro e dianteiro e as barras do teto são na cor prata.

A cobertura da tampa traseira tem acionamento elétrico por controle remoto e o interior da caçamba, revestida com o protetor, tem iluminação em LED e tomada 12V.

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Conforto e versatilidade

Sofisticado interior revestido em couro marrom e preto.

O interior da Triton Terra combina as cores marrom e preto. Revestidos em couro nas duas tonalidades, os bancos, o do condutor com ajustes elétricos, trazem brasões gravados no encosto.

Volante multifuncional, multimídia com tela de 9" e ar-condicionado de duas zonas.

Sete airbags e volante multifuncional com aletas para a troca sequencial de marchas, a multimídia de 9" com câmera 360º, ar-condicionado de duas zonas e controle eletrônico de velocidade adaptativo estão entre os equipamentos de série.

Qualquer terreno

Motor diesel de dupla turbina de 205 cv, câmbio automático de seis velocidades e tração 4x4.

O conjunto propulsor da Triton Terra combina o motor diesel 2.4 de dupla turbina, 205 cv de potência e força (torque) de 47, 9kgfm com a transmissão automática de seis velocidades e a tração 4x4 com quatro aplicações - 2H, 4H (integral ou parcial), 4HLc (parcial com bloqueio) e 4LLc (reduzida).

Os sete modos de condução ajustam a tração e o comportamento da picape em qualquer terreno.

A picape conta com sete modos de condução - Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand e Rock - que ajustam a tração e a performance de acordo com o piso escolhido. O sistema de ureia com tanque de 17 litros garante mais de 10 mil quilômetros de autonomia ao veículo.

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