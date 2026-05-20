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Tracker 2027 traz novos recursos de apoio à condução segura. General Motors / Divulgação

O Tracker avança nos recursos de apoio à condução e a segurança. O Chevrolet Intelligent Driving é o destaque da linha 2027 do utilitário esportivo Chevrolet que sistema Stop/Start nas versões 1.0 Turbo e oito anos dos serviços do OnStar gratuitos.

Com cinco configurações, o Chevrolet Tracker 2027 tem preços a partir de R$ 119.990, na versão de entrada 1.0 AT, a R$ 178.990, na topo de linha RS.

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Mais segurança

Os detalhes do interior personalizam as cinco configurações do Tracker.

A nova geração do Chevrolet Intelligent Driving reforça o pacote de segurança do Tracker. Além da frenagem automática de emergência e o alerta de detecção frontal que agora reconhece, além de veículos, pedestres e ciclistas, o SUV traz novos recursos de apoio à condução segura.

O sistema auxiliar de permanência em faixa passa a operar com câmera de alta resolução, com área de captação 40% maior, que reconhece diferentes tipos de piso para eventuais correções de rota em caso de distração do motorista.

Apoio à condução

Revestimento em materiais premium nas versões superiores.

O alerta de ponto cego o monitoramento da pressão dos pneus nas versões mais sofisticadas reforçam a prevenção e na mitigação de acidentes.

O OnStar Basics, que inclui diagnóstico remoto e acesso ao myChevrolet App e diversas funções remotas do veiculo para ser gratuito por oito anos.

As versões 1.0 Turbo passam a contar com o sistema Stop/Start que pelos dados da GM pode representar até 0,5 km/l de ganho no trânsito urbano.

O Tracker conta com dois conjuntos propulsores. O motor 1.0 Turbo de 115 cv e força (torque) de até 18,9 kgfm e o 1.2 Turbo de 141 cv e até 22,9 kgfm combinados com o câmbio automático de seis velocidades.

A cor cinza Âmbar metálico substitui o cinza Rush.

Versões e preços

A conectividade avançou no utilitário esportivo Chevrolet.

Chevrolet Tracker 2027

Turbo 1.0 AT - R$ 119.990

MyLink com tela de 8” e conectividade sem fio, câmera de ré, myChevrolet App, OnStar e Wi‑Fi embarcado, conjunto óptico em LED, rodas aro 17” , seis airbags sensores crepuscular e de estacionamento traseiro, controle eletrônico de velocidade e Stop/Start.

1.0 AT LT - R$ 145.490

Mais quadro digital de instrumentos de oito polegadas, multimídia de 11 polegadas, câmera de ré digital, barras no teto, cobertura do porta-malas, alerta de detecção frontal de pedestres e ciclistas, frenagem automática de emergência em baixa velocidade, sistema auxiliar de permanência em faixa.

1.0 AT LTZ - R$ 160.790

Soma bancos revestidos com material premium, ar-condicionado digital, rodas de liga leve de 17 polegadas, lanternas em LED, monitoramento da pressão dos pneus, alertas de ponto cego e de detecção frontal de pedestres e ciclistas, sistema auxiliar de permanência em faixa.

1.2 AT Premier - R$ 177.990

Acrescenta acabamento exclusivo premium bicolor, teto solar panorâmico, Easy Park, sensores de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro, e de chuva, porta-malas com ajuste variável de espaço, faróis de neblina em LED, recarga do celular por indução, alerta de detecção frontal de pedestres e ciclistas e sistema auxiliar de permanência em faixa.

1.2 AT RS - R$ 178.990