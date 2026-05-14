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Strada, Tracker e Dolphin Mini, os carros mais vendidos no RS em abril

Venda de veículos cai em relação a março e os carros elétricos já representam 25% dos veículos vendidos no Estado

Gilberto Leal

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