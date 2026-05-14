A Fiat Strada, o Chevrolet Tracker e o BYD Dolphin Mini puxaram a venda de veículos em abril no Rio Grande do Sul. Depois do excelente desempenho de março, o mês acompanhou o comportamento do país e fechou em queda.
Pela primeira vez dois carros elétricos e chineses ficam entre os cinco mais vendidos e três no ranking do top 10 no Rio Grande do Sul.
Salto eletrificado
Com os carros eletrificados em alta, o BYD Dolphin Mini avançou mais uma posição e fechou abril em terceiro lugar, o Geely EX2 em quinto e o BYD Dolphin, em nono.
Os veículos eletrificados em alta, já representam cerca de 25% dos registros no Estado, acima da média nacional em torno de 20%.
Estado e país
Os 16.608 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motos vendidos em abril caíram 5,5% em relação a março. A retração gaúcha foi inferior a queda nacional de 8,2%.
A venda de 7.964 veículos, dos quais 4.218 elétricos e 3.584 híbridos, de janeiro a abril saltou 118,6% na comparação com o mesmo período de 2025.
Retomada gradual
O mercado gaúcho demonstra sinais consistentes de recuperação, especialmente nos segmentos de maior valor agregado, analisa o presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS, Jefferson Furtstenau.
- Mesmo com um início de ano sazonalmente mais lento, o mercado gaúcho vem demonstrando capacidade de recuperação e estabilidade - destaca.
O crescimento dos automóveis, a retomada gradual das motocicletas e o avanço forte dos eletrificados mostram a atenção do consumidos à mobilidade.
Para Furtstenau, o desafio segue concentrado em segmentos mais ligados ao agronegócio, como comerciais leves e caminhões. Sua expectativa é a recuperação do agro no Estado e a retomada gradual dos dois segmentos.
Ranking nacional
No ranking nacional, o Rio Grande do Sul ocupou o quinto lugar no segmento de automóveis e caminhões, sétimo no de comerciais leves e 19º no de motocicletas.
Automóveis e comerciais
O segmento de automóveis e comerciais leves, com 10.470 unidades, caiu 4,95% na comparação com março e cresceu 11.56% sobre o mesmo período de 2025. Foram 8.330 automóveis, menos 7,61% e 2.140 comerciais leves, mais 7,85%.
Os caminhões tiveram desempenho estável com 645 unidades, mesmo volume de março. Os 104 ônibus caíram 2,8% e as 3.385 motocicletas menos 6,72%.
Dos 10 carros mais vendidos em abril no RS, três foram Volkswagen, dois Chevrolet e BYD e um Fiat, Geely e Hyundai.
Carros mais vendidos
1º - Fiat Strada – 508
2º - Chevrolet Tracker – 459
3º - BYD Dolphin Mini – 437
4º - Volkswagen Saveiro – 431
5º - Geely EX2 – 341
6º - Volkswagen T-Cross – 314
7º - Volkswagen Nivus – 304
8º - Chevrolet Onix – 303
9º - BYD Dolphin – 281
10º - Hyundai Creta – 273
11º - Volkswagen Tera – 250
12º - Jeep Compass – 237
13º - BYD Song – 198
14º – Toyota Hilux – 198
15º - Fiat Fastback – 190
Fonte: Sincodiv/Fenabrave RS