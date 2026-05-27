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Sprinter 2027, transmissão automática amplia a versatilidade da van Mercedes-Benz

O novo câmbio aumenta o conforto, desempenho e eficiência no uso urbano

Gilberto Leal

Elias Fausto (SP)

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