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Mercedes-Benz Sprinter ganhga transmissão automática. GILBERTO LEAL

A transmissão automática amplia a versatilidade da Sprinter. O novo câmbio aumenta o conforto, desempenho e eficiência da van Mercedes-Benz principalmente no uso urbano. A 9G-Tronic de nove velocidades equipará todas as versões chassi, furgão e passageiros.

Com dois anos de garantia e as duas primeiras revisões gratuitas, a Mercedes-Benz Sprinter 2027 com transmissão automática tem preço sugerido a partir de R$ 274.300.

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Marco histórico

Nova transmissão automática equipa todas as versões da Sprinter. Mercedes-Benz / Divulgação

Trazer a tão esperada transmissão esperada no país no momento em que a Mercedes-Benz celebra 130 anos de trajetória no transporte é considerado um marco histórico pela head de Produto Vans da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, Aline Rapassi.

- Ao longo desse período, a nossa marca protagonizou importantes transformações no setor e a Sprinter automática representa mais um passo importante desse compromisso em oferecer soluções modernas, eficientes e alinhadas às necessidades dos clientes -, afirma Aline.

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Motor e câmbio

Transmissão automática 9G-Tronic equipa a Sprinter também nos Estados Unidos e na Alemanha. GILBERTO LEAL

Fabricada no Centro Industrial Juan Manuel Fangio da Prestige Auto, em Buenos Aires, na Argentina, a Sprinter passa a contar com a transmissão automática 9G-Tronic, introduzida inicialmente em 2013 no segmento de automóveis da marca alemã.

Combinado com o motor OM654, o sistema começou equipar os veículos comerciais em 2019 nos Estados Unidos e da Alemanha e agora aos países do Mercosul.

Motor 2.0 turbo diesel de 170 cv e câmbio automático de nove velocidades. GILBERTO LEAL

O motor 2.0 turbo diesel de 170 cv de potência e força (torque) de 40 kgfm atua com o câmbio automático de nove velocidades e troca sequencial de marchas por aletas no volante.

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Interior e conectividade

Instrumentos analógicos e digital e sistema de conectividade MBUX. Mercedes-Benz / Divulgação

Acesso por aproximação, partida por botão e volante multifuncional e posição elevada de dirigir, a passagem da alavanca do câmbio para haste na coluna de direção deixou o console central mais livre.

Posição elevada de dirigir e volante multifuncional com aletas para a troca sequencial de marchas. GILBERTO LEAL

O quadro de instrumentos conta com mostradores analógicos e digital. O sistema MBUX com tela sensível ao toque e comando de voz de sete ou 10,25 polegadas com câmera de ré integrada. A conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio.

Auxílio à condução

Versatilidade da Sprinter avança com o novo câmbio automático. Mercedes-Benz / Divulgação

Com controles eletrônicos de estabilidade, tração e velocidades, a Sprinter conta com assistente de partida em rampa, assistente de frenagem e sensor de chuva entre outros recursos de apoio à condução e à segurança.

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Configurações e uso

Acesso ao interior do furgão por portas lateral e traseira. Mercedes-Benz / Divulgação

A nova Sprinter automática, nas versões Chassi, Furgão e Passageiros, foi desenvolvida para a condução mais confortável, especialmente em operações urbanas e de longas jornadas com os padrões de qualidade, segurança e desempenho.

Interior e novo câmbio privilegiam a condução mais confortável. GILBERTO LEAL

Projetada para trocas de marcha suaves, a transmissão automática contribui para o comportamento mais consistente do veículo ao evitar estilos de condução menos eficientes.

A montadora reforça também a durabilidade do conjunto e a baixa necessidade de manutenção fundamentais para a produtividade e confiabilidade no uso profissional.

Versátil na pista

Sprinter mostra na pista os principais sistemas de assistência à condução. GILBERTO LEAL

O test-drive da Sprinter no Circuito Panamericano, em Elias Fausto (SP) permitiu conhecer os principais sistemas de assistência à condução. Foram seis pontos ao longo da pista em que a van mostrou sua versatilidade nas diversas condições de uso.

Sistema de freio com assistente de rampa. Mercedes-Benz / Divulgação

Os dois primeiros, assistente de rampa e freio de espera mantiveram a van parada tanto em descida quanto subida.

A aceleração mostrou a velocidade da Sprinter.

Controle de estabilidade facilitou o contorno dos cones. Mercedes-Benz / Divulgação

A eficiência da direção e da suspensão foram colocadas a prova no controle de estabilidade (slalon) a velocidade de 45 km/h.

No teste de ABS em pista molhada, o travamento das rodas ocorreu em linha reta sem desvio.

Rolete simula piso da baixa aderência e transfere a força à roda com tração. Mercedes-Benz / Divulgação

O último mostrou a aderência e o controle de tração em condições adversas. Um rolete simulou o piso de baixa aderência em que o sistema freou a roda que patinou e transferiu a força (torque) para a que tinha aderência.

GILBERTO LEAL