O Sonic teve 14 mil unidades comercializadas desde o seu lançamento no começo de maio. Nesta quarta-feira (20), a General Motors promoveu o Sonic Day que mobilizou cerca de 600 concessionárias Chevrolet em todo o país.
O novo utilitário esportivo urbano produzido na planta gaúcha de Gravataí chega em um dos segmentos que mais cresce e mais disputado do mercado brasileiro. Principal lançamento da marca norte-americana no mercado brasileiro neste ano, o Sonic concorre principalmente com os Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera.
Evento na Sinoscar
Uma das mais importantes redes de concessionárias do Estado, a Sinoscar, mobilizou oito de suas nove lojas localizadas em Porto Alegre e sete cidades do interior. O evento principal ocorreu na operação da Avenida Farrapos, na capital.
A Sinoscar integra o Grupo Sinosserra, criado em 1947, na cidade de Canela. Com nove unidades em Novo Hamburgo, Canoas, Gravataí, São Leopoldo, Montenegro, Sapiranga, Canela e duas em Porto Alegre, sua área de abrangência atende 61 municípios com 21 mil itens de peças e acessórios Chevrolet no Estado e estoque de mais de mil veículos novos e seminovos.
Pontos fortes do Sonic
Visual forte, bem equipado e duas configurações, o Sonic tem 4,23 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura. A distância entre eixos é de 2,55 m e a altura livre do solo de 20 centímetros. O porta-malas leva 392 litros.
A grade em dois níveis, conjunto óptico com faróis, luzes diurnas (DRL), auxiliares de neblina e sinalizadores em LED, a frente mais alta é destacada por vincos. As rodas de 17 polegadas são exclusivas para cada versão.
Modelos superiores
No interior remete a modelos superiores da marca como o Virtual Cockpit System da Chevrolet que integra o quadro digital de instrumentos de 8" e o multimídia de 11".
O conjunto propulsor combina o motor o 1.0 turbo flex com injeção direta de 116 cv de potência e força (torque) de 18,9 kgfm com a transmissão automática de seis velocidades e tração dianteira.
Preço de lançamento
O consumo de combustível com gasolina de 12 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada.
O Chevrolet Sonic 2027 tem preço promocional de lançamento a partir de R$ 129.990, na Premier, e de R$ 139.990, na RS.