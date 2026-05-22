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Sonic têm recorde de pedidos em lançamento da General Motors. GILBERTO LEAL

O Sonic teve 14 mil unidades comercializadas desde o seu lançamento no começo de maio. Nesta quarta-feira (20), a General Motors promoveu o Sonic Day que mobilizou cerca de 600 concessionárias Chevrolet em todo o país.

O novo utilitário esportivo urbano produzido na planta gaúcha de Gravataí chega em um dos segmentos que mais cresce e mais disputado do mercado brasileiro. Principal lançamento da marca norte-americana no mercado brasileiro neste ano, o Sonic concorre principalmente com os Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera.

Evento na Sinoscar

Grupo gaúcho reuniu seus clientes oito das suas nove concessionárias Chevrolet. José Pedro Jobim / Sinoscar / Divulgação

Uma das mais importantes redes de concessionárias do Estado, a Sinoscar, mobilizou oito de suas nove lojas localizadas em Porto Alegre e sete cidades do interior. O evento principal ocorreu na operação da Avenida Farrapos, na capital.

Evento principal ocorreu na operação da Avenida Farrapos, na Zona Norte de Porto Alegre. José Pedro Jobim / Sinoscar / Divulgação

A Sinoscar integra o Grupo Sinosserra, criado em 1947, na cidade de Canela. Com nove unidades em Novo Hamburgo, Canoas, Gravataí, São Leopoldo, Montenegro, Sapiranga, Canela e duas em Porto Alegre, sua área de abrangência atende 61 municípios com 21 mil itens de peças e acessórios Chevrolet no Estado e estoque de mais de mil veículos novos e seminovos.

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Pontos fortes do Sonic

Design do utilitário esportivo compacto urbano é inspirado no elétrico Equinox EV. General Motors / Divulgação

Visual forte, bem equipado e duas configurações, o Sonic tem 4,23 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura. A distância entre eixos é de 2,55 m e a altura livre do solo de 20 centímetros. O porta-malas leva 392 litros.

A grade em dois níveis, conjunto óptico com faróis, luzes diurnas (DRL), auxiliares de neblina e sinalizadores em LED, a frente mais alta é destacada por vincos. As rodas de 17 polegadas são exclusivas para cada versão.

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Modelos superiores

Interior com detalhes que personalizam cada versão. General Motors / Divulgação

No interior remete a modelos superiores da marca como o Virtual Cockpit System da Chevrolet que integra o quadro digital de instrumentos de 8" e o multimídia de 11".

O conjunto propulsor combina o motor o 1.0 turbo flex com injeção direta de 116 cv de potência e força (torque) de 18,9 kgfm com a transmissão automática de seis velocidades e tração dianteira.

Preço de lançamento

Lanternas e assinatura luminosa traseira em LED. GILBERTO LEAL

O consumo de combustível com gasolina de 12 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada.

O Chevrolet Sonic 2027 tem preço promocional de lançamento a partir de R$ 129.990, na Premier, e de R$ 139.990, na RS.