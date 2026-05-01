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O novo Sonic chegará aos concessionários Chevrolet a partir de 7 de maio. General Motors / Divulgação

O interior, novas informações e acessórios do Sonic foram divulgados pela General Motors. O utilitário esportivo cupê compacto chegará aos concessionários Chevrolet a partir da próxima quinta-feira, 7 de maio.

As novas fotos e informações revelam o interior e complementam os dados sobre o visual externo do Chevrolet produzido em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e divulgados pela GM a pouco mais de uma semana.

Materiais premium

Interior sofisticado com telas digitais integradas e revestimento em materiais macios.

O revestimento do painel, volante, bancos e apoios de braço central e laterais é com materiais macios ao toque e remete aos utilitários Chevrolet. As linhas horizontais do painel ampliam visualmente a largura da cabine.

A capa premium dos assentos com camada extra de espuma foi herdada do Tracker. A solução que ajuda a moldar melhor o corpo e amplia a sensação de conforto, especialmente em deslocamentos prolongados.

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O volante multifuncional traz a gravata atualizada e insertos em preto brilhante que envolvem os comandos de atalho do sistema de áudio e do Chevrolet Intelligent Driving.

As telas do quadro de instrumentos digital e da central multimídia de oito e 11 polegadas são integradas. O chamado Virtual Cockpit System avança na conectividade com Wi-Fi nativo, serviços OnStar e atualizações remotas de software (over-the-air).

O aplicativo myChevrolet permite comando remoto do motor para pré-climatizar a cabine, entre outras funções.

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Acessórios personalizados

O engate para reboque está entre os acessórios do Sonic.

A personalização do Sonic contará com mais de 70 itens desenvolvidos manter no visual e interior as proporções e grafismos do projeto original, todos homologados e validados pela engenharia GM.

Adesivos nos para-lamas entre os mais de 70 acessórios originais disponíveis.

A nova gravata Chevrolet iluminada, os apliques de para-choque e de rodas, o adesivo de para-lamas e a ponteira dupla de escapamento estão entre os itens que reforçam o visual esportivo do SUV cupê.

Projeção do logo Sonic na abertura das portas dianteiras.

O sistema de som premium, iluminação ambiente em em LED, tapetes tipo bandeja, luz de projeção de boas-vindas com o logo Sonic nas portas complementam o interior.

O organizadores de porta-malas, o engate para reboque e o módulo de entretenimento Chevy Link, que permite acessar na tela do carro sites, aplicativos e serviços de streaming, como YouTube e Netflix, com o veículo parado completam o conjunto de acessórios.

Comportamento dinâmico

A direção e a suspensão foram calibradas para comportamento dinâmico do utilitário esportivo urbano Chevrolet.

Com 4,23 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura, a distância entre eixos é de 2,55 m e a altura livre do solo de 20 centímetros. Com lugares para até cinco ocupantes, o porta-malas leva cerca de 400 litros.

A direção e a suspensão foram calibradas para o comportamento dinâmico combinado com respostas rápidas e a robustez de um utilitário esportivo urbano. O que, segundo a GM, a ajuda a tornar a experiência a bordo distinta da de outros modelos da marca.