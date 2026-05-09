Sobre Rodas

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Notícia

Sonic, visual forte, bem equipado, motor turbo flex e duas versões 

Utilitário esportivo Chevrolet produzido em Gravataí (RS) traz motor 1.0 turbo, câmbio automático e detalhes de veículos superiores

Gilberto Leal

São Paulo

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