O Sonic, com visual forte e bem equipado chega para agitar o competitivo mercado dos utilitários esportivos. O compacto Chevrolet produzido em Gravataí (RS) traz motor 1.0 turbo, câmbio automático e detalhes de veículos superiores
Com duas versões, o Chevrolet Sonic 2027 tem preço promocional de lançamento a partir de R$ 129.990, na Premier, e de R$ 139.990, na RS.
Leitura contemporânea
Modelo de entrada na faixa dos utilitários esportivos, ocupará o espaço entre o Onix e o Tracker. Concorrerá com o Fiat Pulse, o Renault Kardian e o Volkswagen Nivus.
Principal lançamento da General Motors na América do Sul neste ano, o Sonic teve como referências Chevrolet Equinox EV. O utilitário esportivo propõe uma leitura contemporânea, alinhada a um ambiente urbano cada vez mais orientado por tecnologia.
Com 4,23 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura, a distância entre eixos é de 2,55 m e a altura livre do solo de 20 centímetros. O porta-malas leva 392 litros.
Design forte
A frente mais alta é marcada por vincos no capô. A grade dividida em dois níveis, na parte superior ficam as luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED. Na inferior, a grade separa os faróis com projetores em LED e as entradas de ar para refrigeração dos freios. As luzes auxiliares de neblina ficam na área do spoiler.
O para-choque com diferentes superfícies e combinações de cores, como o preto high gloss, o preto fosco e a cor da carroceria na versão topo de linha RS.
A gravata atualizada da Chevrolet, mais horizontalizada e com aplicação em preto conta com opção iluminada entre os acessórios.
As barras longitudinais no teto e as molduras nos para-lamas e base da carroceira marcam as laterais. As rodas de 17 polegadas exclusivo para cada versão podem receber apliques vermelhos inspirados nas edições RS.
SUV cupê compacto
As lanternas de LED tridimensionais criam uma assinatura luminosa. O vidro inclinado não compromete a visibilidade e o prolongamento da tampa otimiza a capacidade do porta-malas.
A placa fica na região inferior do para-choque com a abertura do compartimento de bagagem e a saída do escape ocultas. O conjunto aerodinâmico melhora o fluxo de ar ao equilibrar a eficiência e conforto acústico.
Os emblemas com o nome do veículo e a motorização Turbo são pretos em todas as versões.
Modelos superiores
O direção, bancos, dos apoios de braço central e laterais são revestidos em materiais macios ao toque e acabamentos que remetem a modelos superiores da marca.
Na versão RS, a faixa central do painel tem um friso vermelho e a iluminação ambiente em LED está entre os acessórios.
O Virtual Cockpit System da Chevrolet integra o quadro digital de instrumentos de 8" e ao multimídia de 11". O ar-condicionado automático digital, a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré e wi-fi nativo estão entre os equipamentos.
Com a posição mais alta de dirigir, o volante multifuncional traz a gravata atualizada com insertos em preto brilhante e os comandos do sistema de áudio e do Chevrolet Intelligent Driving.
Propulsão compartilhada
O Sonic compartilha o conjunto propulsor do Tracker com calibrações adequadas às suas características. motor é o 1.0 turbo flex com injeção direta do Tracker e ajustes exclusivos. O motor gera 116 cv de potência e força (torque) de 18,9 kgfm e atua combinado com a transmissão automática de seis velocidades.
A GM divulgou apenas o consumo de combustível com gasolina de 12 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada.
Gama ampliada
Azul Boreal, branco Summit, prata Shark, preto Ouro Negro, vermelho Scarlet e o cinza Urbano são as cores disponíveis do SUV compacto.
Projetado e desenvolvido para a América do Sul, o Sonic foi criado para acompanhar as novas necessidades do mercado local. Submetido a diversas clínicas com consumidores, em momentos distintos do projeto.
Com o Sonic, a gama Chevrolet, conta com a oferecer a maior linha de crossovers e utilitários esportivos do mercado com 10 opções que combinam diferentes propostas e tipos de motorização.
Viagem a convite da General Motors