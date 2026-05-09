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Chevrolet Sonic chega em duas versões com motor turbo flex e câmbio automático. General Motors / Divulgação

O Sonic, com visual forte e bem equipado chega para agitar o competitivo mercado dos utilitários esportivos. O compacto Chevrolet produzido em Gravataí (RS) traz motor 1.0 turbo, câmbio automático e detalhes de veículos superiores

Com duas versões, o Chevrolet Sonic 2027 tem preço promocional de lançamento a partir de R$ 129.990, na Premier, e de R$ 139.990, na RS.

Leitura contemporânea

Novo Chevrolet ocupará o espaço entre os Onix e Tracker. GILBERTO LEAL

Modelo de entrada na faixa dos utilitários esportivos, ocupará o espaço entre o Onix e o Tracker. Concorrerá com o Fiat Pulse, o Renault Kardian e o Volkswagen Nivus.

Principal lançamento da General Motors na América do Sul neste ano, o Sonic teve como referências Chevrolet Equinox EV. O utilitário esportivo propõe uma leitura contemporânea, alinhada a um ambiente urbano cada vez mais orientado por tecnologia.

Com 4,23 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura, a distância entre eixos é de 2,55 m e a altura livre do solo de 20 centímetros. O porta-malas leva 392 litros.

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Design forte

O design do Sonic teve como referência o Chevrolet Equinox EV. GILBERTO LEAL

A frente mais alta é marcada por vincos no capô. A grade dividida em dois níveis, na parte superior ficam as luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED. Na inferior, a grade separa os faróis com projetores em LED e as entradas de ar para refrigeração dos freios. As luzes auxiliares de neblina ficam na área do spoiler.

Faróis com projetores, luzes diurnas (DRL) e auxiliares de neblina em LED. General Motors / Divulgação

O para-choque com diferentes superfícies e combinações de cores, como o preto high gloss, o preto fosco e a cor da carroceria na versão topo de linha RS.

Gravata Chevrolet atualizada e iluminação em LED entre os acessórios General Motors / Divulgação

A gravata atualizada da Chevrolet, mais horizontalizada e com aplicação em preto conta com opção iluminada entre os acessórios.

As barras longitudinais no teto suportam até 50 quilos. General Motors / Divulgação

As barras longitudinais no teto e as molduras nos para-lamas e base da carroceira marcam as laterais. As rodas de 17 polegadas exclusivo para cada versão podem receber apliques vermelhos inspirados nas edições RS.

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SUV cupê compacto

Assinatura luminosa com lanternas tridimensionais em LED. GILBERTO LEAL

As lanternas de LED tridimensionais criam uma assinatura luminosa. O vidro inclinado não compromete a visibilidade e o prolongamento da tampa otimiza a capacidade do porta-malas.

A placa fica na região inferior do para-choque com a abertura do compartimento de bagagem e a saída do escape ocultas. O conjunto aerodinâmico melhora o fluxo de ar ao equilibrar a eficiência e conforto acústico.

Os emblemas com o nome do veículo e a motorização Turbo são pretos em todas as versões.

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Modelos superiores

Revestimento em materiais macios e faixa central do painel com friso vermelho na versão RS. General Motors / Divulgação

O direção, bancos, dos apoios de braço central e laterais são revestidos em materiais macios ao toque e acabamentos que remetem a modelos superiores da marca.

O acabamento interno remete a modelos superiores Chevrolet. General Motors / Divulgação

Na versão RS, a faixa central do painel tem um friso vermelho e a iluminação ambiente em LED está entre os acessórios.

O Virtual Cockpit System da Chevrolet integra o quadro digital de instrumentos de 8" e ao multimídia de 11". O ar-condicionado automático digital, a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré e wi-fi nativo estão entre os equipamentos.

Espaço para dois adultos e uma criança no banco traseiro. General Motors / Divulgação

Com a posição mais alta de dirigir, o volante multifuncional traz a gravata atualizada com insertos em preto brilhante e os comandos do sistema de áudio e do Chevrolet Intelligent Driving.

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Propulsão compartilhada

Conjunto propulsor compartilhado com o Tracker com calibrações adequadas às suas características General Motors / Divulgação

O Sonic compartilha o conjunto propulsor do Tracker com calibrações adequadas às suas características. motor é o 1.0 turbo flex com injeção direta do Tracker e ajustes exclusivos. O motor gera 116 cv de potência e força (torque) de 18,9 kgfm e atua combinado com a transmissão automática de seis velocidades.

A GM divulgou apenas o consumo de combustível com gasolina de 12 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada.

Gama ampliada

Com o novo Sonic, a Chevrolet tem a maior linhas de crossovers e utilitários esportivos do mercado com 10 opções. GILBERTO LEAL

Azul Boreal, branco Summit, prata Shark, preto Ouro Negro, vermelho Scarlet e o cinza Urbano são as cores disponíveis do SUV compacto.

Projetado e desenvolvido para a América do Sul, o Sonic foi criado para acompanhar as novas necessidades do mercado local. Submetido a diversas clínicas com consumidores, em momentos distintos do projeto.

Com o Sonic, a gama Chevrolet, conta com a oferecer a maior linha de crossovers e utilitários esportivos do mercado com 10 opções que combinam diferentes propostas e tipos de motorização.