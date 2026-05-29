Honda Biz 2027 tem atualizações pontuais nas duas versões

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Aperfeiçoamentos atualizam a Honda Biz 125 na linha 2027. Honda / Divulgação

Aperfeiçoamentos pontuais atualizam a Honda Biz 2027. A configuração de entrada ES 125 traz novas rodas de liga leve e pneus sem câmara. A 125 EX ganha novas cores.

A Honda Biz 2027 tem preço sugerido de R$ 13.505, na versão ES, e de R$ 16.849, na EX, base São Paulo sem frete e seguro.

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Prática e robusta

Lançada no Brasil em 1998, a Biz conquistou o seu espaço pela praticidade, economia e robustez. Com sucessivas atualizações, a última geração lançada em 2024, é o segundo veículo mais vendido do país, atrás apenas da Honda CG.

Peso de apenas 96 quilos contribui para a agilidade no trânsito urbano.

As rodas de liga-leve e os pneus sem câmara aumenta a segurança da Biz 125 ES. A tecnologia evita a perda de pressão rápida em caso de furo e facilita eventual reparo do pneu. Na maioria das vezes, sem a retirada da roda e desmontagem do pneu do aro.

O sistema de frenagem CBS – Combined Brake System é compartilhado pelas duas versões. Na 125 ES os freios dianteiro e traseiro são a tambor enquanto na 125 EX o dianteiro é a disco e o traseiro a tambor.

Motor flex na EX

As luzes de posição frontais são em LED na Biz 125 EX.

O conjunto propulsor é comum à ambas versões mas o sistema FlexOne exclusivo da 125 EX. O motor monocilíndrico OHC de 123,9 cm3 arrefecido a ar gera 9,53 cv de potência e força (torque) de 1,03 kgfm e atua combinado com a transmissão semiautomática rotativa de quatro marchas.

Motor monocilíndrico bicombustível na versão EX.

A Biz 125 EX é o único veículo com motor bicombustível em sua categoria, destaca a Honda. O sistema tecnologia FlexOne permite o uso de gasolina e/ou etanol. As luzes de posição frontais em LED e o quadro de instrumentos tipo blackout são outros diferenciais da EX.

Q quadro digital de instrumentos tipo blackout na Biz EX.

O chassi de aço tipo monobloco tem suspensão dianteira por garfo telescópico. Na traseira, o par de amortecedores atua em um braço oscilante de aço. Os pneus são 70/90-17 na dianteira e 80/100-14 na traseira. O peso a seco nas duas versões é de 96 quilos.

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Recursos

Espaço para o capacete e objetos sob o banco.

Com compartimento sob o banco, as Biz 125 ES e Biz 125 EX têm porta-objetos na parte posterior do escudo frontal, gancho escamoteável, tomada USB-C e a chave de ignição que opera a abertura do banco. Os cavaletes são dois, lateral e central.

Cores e garantia

Biz 125 tem seis opções de cores sendo duas para a ES e quatro para a EX,

Branco e cinza metálico são as cores disponíveis da Biz 125 ES. Já a Biz 125 EX conta com quatro opções, azul escuro, branco e cinza perolizados e vermelho metálico.

Suspensão dianteira por garfo telescópico e freio dianteiro a disco na EX

A garantia das duas configurações é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões. O fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da terceira revisão. O intervalo de manutenção é de 6.000 quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com 1.000 quilômetros ou seis meses.