Dakota Laramie Night Edition, nova versão topo de linha da picape Ram

A Dakota Laramie Night Edition é a nova versão topo de linha da picape média Ram. O visual e interior escurecidos personalizam a terceira configuração da picape da marca norte-americana.
Baseada na versão Laramie, a Dakota Laramie Night Edition tem preço sugerido de R$ 329.900.
Detalhes escurecidos
A grade dianteira com acabamento preto e barra de LED animada une os faróis. A moldura dos faróis de neblina, também em LED, o skid plate e as capas dos espelhos retrovisores acompanham o mesmo tom.
As rodas de aro 18 das e os logotipos da Night Edition são pintados em granite Crystal. Os pneus são 265/60 R18.
Acabamento sofisticado
O acabamento em materiais premium e macios ao toque no painel de instrumentos, laterais das porta e console central, em preto com detalhes cinza acetinado personalizam o sofisticado interior.
Acesso por aproximação e partida por botão, os bancos revestidos em couro preto têm ajustes elétricos. As colunas e o teto também são escurecidos.
Quadro digital de instrumentos de 7", a central multimídia de 12,3 polegadas interativa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, traz páginas off-road e navegação integrada. O sistema de câmeras 540° permite visualização tridimensional do incluindo o que está abaixo do chassi da picape.
O ar-condicionado automático digital de duas zonas tem saída para o banco traseiro. A recarga do celular é por indução e o freio de estacionamento eletrônico.
Propulsão compartilhada
A Laramie Night Edition compartilha o conjunto propulsor com as irmãs Warlock e Laramie. O motor 2.2 turbodiesel de 200 cv de potência e força (torque) de 45,9kgfm atua com o câmbio automático de oito velocidades e quatro modos de condução. O comando giratório no console central permite a seleção da tração 4x4 automática nos modos 4x2 e 4x4 com reduzida.
Apoio à condução
Com seis airbags, Night Edition a traz controle eletrônico de velocidade adaptativo, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, alerta de tráfego cruzado, assistente de manutenção em faixa e monitoramento de ponto cego, entre outros.
A nova cor azul Tempest perolizada da Night Edition também está disponível para a Laramie.