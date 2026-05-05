Conheça os veículos mais vendidos no Brasil em abril de 2026

Abril não repetiu março. Depois do excelente desempenho, que superou as previsões mais otimistas, abril caiu na realidade e fechou com resultado negativo na comparação com março fevereiro. Como nos últimos seis anos, a Fiat e picape Strada continuam na liderança.
Os 236.712 automóveis e comerciais leves comercializados em abril caíram 8,2% na comparação com março, mas saltaram 20,1% sobre o mesmo mês do ano anterior. Foram 187.349 automóveis e 49.363 comercias leves.
Melhor média diária
O menor número de dias uteis, 20 em abril contra 22 em março está entre os fatores que comprometeram o mês. A venda média diária de 11,8 mil unidades foi o melhor resultado do ano.
No ano, os 833.327 registros cresceram 16,4% na comparação dos primeiros quatro meses de 2025. Os dados preliminares são da Bright Consulting e da K.Lume Consultoria.
Ranking das marcas
A Fiat, líder dos últimos cinco anos, ficou a frente da segunda colocada, a Volkswagen, mas a diferença caiu de mais de 10 mil unidades para 4,2 mil. A marca alemã teve mais de 13,8 mil registros à frente da General Motors.
Apenas 83 unidades separaram a Hyundai da BYD, que repetiram as posições dos três primeiros meses do ano e fecharam o ranking das cinco marcas mais vendidas.
Avanço eletrificado
Os carros eletrificados continuam em alta com 41.791 registros e participação de 17,7% do mercado. No ano são 133.784 unidades, quase o dobro em relação ao mesmo período de 2025.
A BYD manteve a quinta posição com 18.474 registros e 8% de participação. A Caoa Chery foi a décima com 7.482 emplacamentos e 3,2% de participação.
Registro participação
1º) Fiat - 43.132 18,7%
2º) Volkswagen - 38.899 16,8%
3º) General Motors - 25.100 10,9%
4º) Hyundai - 18.557 8%
5º) BYD - 18.474 8%
6º) Toyota - 14.442 6,3%
7º) Renault - 10.795 4,7%
8º) Honda - 9.016 3,9%
9º) Jeep - 8.529 3,7%
10º) Caoa Chery - 7.482 3,2%
Fonte: Bright Consulting
Automóveis e comerciais
A Fiat Strada continua o carro mais vendido no país e fechou abril com 14.905 registros e mais de 6,5 mil unidades à frente do Volkswagen Polo manteve a segunda posição com 8.376 registros. O Fiat Argo, com 7.991 registros, por 144 unidades, passou o Chevrolet Onix que teve 7.847 registros.
O Volkswagen T-Cross, com 7.810 registros passou o irmão Tera como o utilitário esportivo mais vendido e ficou 161 unidades a frente do Hyundai Creta com 7.649 registros.
O BYD Dolphin Mini continua o carro elétrico mais vendido no país e fechou abril na sétima posição geral com 6.880 registros.
Dos 25 carros mais vendidos, 13 foram utilitários esportivos, nove hatchs e duas picapes e um sedan.
No ranking dos 10 carros mais vendidos em março, três foram três foram Volkswagen (Polo, T-Cross e Saveiro), dois Fiat (Strada e Argo) e Hyundai (Creta e HB20) e um Chevrolet (Onix), BYD (Dolphin Mini) e Renault (Kwid).
Posição carro registro
1º) Fiat Strada 14.905
2º) Volkswagen Polo 8.367
3º) Fiat Argo 7.991
4º) Chevrolet Onix 7.847
5º) Volkswagen T-Cross 7.810
6º) Hyundai Creta 7.649
7º) BYD Dolphin Mini 6.880
8º) Hyundai HB20 6.764
9º) Volkswagen Saveiro 6.457
10º) Renault Kwid 6.453
11º) Volkswagen Tera 6.231
12º) Fiat Mobi 5.361
13º) Volkswagen Nivus 5.346
14º) Chevrolet Tracker 5.305
15º) Fiat Pulse 4.387
16º) Geely EX2 Pro 3.602
17º) Nissan Kicks 3.500
18º) Jeep Renegade 3.450
19º) Jeep Compass 3.410
20º) Fiat Fastback 3.320
21º) Hyundai HB20S 3.250
22º) BYD Song Pro 3.136
23º) Toyota Corolla Cross 3.100
24º) BYD Dolphin 3.022
25º) Volkswagen Virtus 2.950
Fonte: K.Lume Consultoria