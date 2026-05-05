Conheça os veículos mais vendidos no Brasil em abril de 2026

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Fiat Strada segue o carro mais vendido no país pelo sexto ano. Fiat / Divulgação

Abril não repetiu março. Depois do excelente desempenho, que superou as previsões mais otimistas, abril caiu na realidade e fechou com resultado negativo na comparação com março fevereiro. Como nos últimos seis anos, a Fiat e picape Strada continuam na liderança.

Os 236.712 automóveis e comerciais leves comercializados em abril caíram 8,2% na comparação com março, mas saltaram 20,1% sobre o mesmo mês do ano anterior. Foram 187.349 automóveis e 49.363 comercias leves.

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Melhor média diária

Geely EX2 Pro, com 3.602 unidades, foi o segundo carro elétrico mais vendido no país. GILBERTO LEAL

O menor número de dias uteis, 20 em abril contra 22 em março está entre os fatores que comprometeram o mês. A venda média diária de 11,8 mil unidades foi o melhor resultado do ano.

No ano, os 833.327 registros cresceram 16,4% na comparação dos primeiros quatro meses de 2025. Os dados preliminares são da Bright Consulting e da K.Lume Consultoria.

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Ranking das marcas

Hyundai Creta voltou a segunda posição entre os utilitários esportivos. Hyundai / Divulgação

A Fiat, líder dos últimos cinco anos, ficou a frente da segunda colocada, a Volkswagen, mas a diferença caiu de mais de 10 mil unidades para 4,2 mil. A marca alemã teve mais de 13,8 mil registros à frente da General Motors.

Apenas 83 unidades separaram a Hyundai da BYD, que repetiram as posições dos três primeiros meses do ano e fecharam o ranking das cinco marcas mais vendidas.

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Avanço eletrificado

Dolphin Mini, outra vez o carro elétrico mais vendido e sétimo na geral, garantiu a quinta posição para a BYD entre as marcas. Emerson Lima / BYD / Divulgação

Os carros eletrificados continuam em alta com 41.791 registros e participação de 17,7% do mercado. No ano são 133.784 unidades, quase o dobro em relação ao mesmo período de 2025.

A BYD manteve a quinta posição com 18.474 registros e 8% de participação. A Caoa Chery foi a décima com 7.482 emplacamentos e 3,2% de participação.

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Registro participação

1º) Fiat - 43.132 18,7%

2º) Volkswagen - 38.899 16,8%

3º) General Motors - 25.100 10,9%

4º) Hyundai - 18.557 8%

5º) BYD - 18.474 8%

6º) Toyota - 14.442 6,3%

7º) Renault - 10.795 4,7%

8º) Honda - 9.016 3,9%

9º) Jeep - 8.529 3,7%

10º) Caoa Chery - 7.482 3,2%

Fonte: Bright Consulting

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Automóveis e comerciais

General Motors / Divulgação

A Fiat Strada continua o carro mais vendido no país e fechou abril com 14.905 registros e mais de 6,5 mil unidades à frente do Volkswagen Polo manteve a segunda posição com 8.376 registros. O Fiat Argo, com 7.991 registros, por 144 unidades, passou o Chevrolet Onix que teve 7.847 registros.

O Volkswagen T-Cross, com 7.810 registros passou o irmão Tera como o utilitário esportivo mais vendido e ficou 161 unidades a frente do Hyundai Creta com 7.649 registros.

O BYD Dolphin Mini continua o carro elétrico mais vendido no país e fechou abril na sétima posição geral com 6.880 registros.

Dos 25 carros mais vendidos, 13 foram utilitários esportivos, nove hatchs e duas picapes e um sedan.

No ranking dos 10 carros mais vendidos em março, três foram três foram Volkswagen (Polo, T-Cross e Saveiro), dois Fiat (Strada e Argo) e Hyundai (Creta e HB20) e um Chevrolet (Onix), BYD (Dolphin Mini) e Renault (Kwid).

Posição carro registro

Volkswagen Saveiro, segunda entre as picapes e 10ª na geral. GILBERTO LEAL

1º) Fiat Strada 14.905

2º) Volkswagen Polo 8.367

3º) Fiat Argo 7.991

4º) Chevrolet Onix 7.847

5º) Volkswagen T-Cross 7.810

6º) Hyundai Creta 7.649

7º) BYD Dolphin Mini 6.880

8º) Hyundai HB20 6.764

9º) Volkswagen Saveiro 6.457

10º) Renault Kwid 6.453

11º) Volkswagen Tera 6.231

12º) Fiat Mobi 5.361

13º) Volkswagen Nivus 5.346

14º) Chevrolet Tracker 5.305

15º) Fiat Pulse 4.387

16º) Geely EX2 Pro 3.602

17º) Nissan Kicks 3.500

18º) Jeep Renegade 3.450

19º) Jeep Compass 3.410

20º) Fiat Fastback 3.320

21º) Hyundai HB20S 3.250

22º) BYD Song Pro 3.136

23º) Toyota Corolla Cross 3.100

24º) BYD Dolphin 3.022

25º) Volkswagen Virtus 2.950