Ler resumo

Commander Blackwack avança no conforto, tecnologia e desempenho. GILBERTO LEAL

O visual e o interior exclusivos, mais tecnologia e o forte conjunto propulsor atualizam o Commander Blackwack. O utilitário esportivo Jeep de sete lugares avança na condução e na segurança.

Robusto, sofisticado e potente, rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com o Jeep Commander Blackwack Hurricane que tem preço sugerido a partir de R$ 329.990.

Leia Mais Honda Biz 2027 tem atualizações pontuais nas duas versões

Visual atualizado

Redesenhados, o conjunto óptico com faróis e assinatura em LED, a grade frontal mais estreita com destaque às tradicionais sete fendas e o para-choque dianteiro atualizaram a frente. Os apliques em preto brilhante diferenciam a versão topo de linha.

As bases dos para-choques e dos para-lamas são na cor da carroceria e em plástico sem pintura e as novas rodas de 19 polegadas com pneus 235/45 R19. As lanternas traseiras interligadas em LED completam o visual renovado.

Leia Mais Dakota Laramie Night Edition, nova versão topo de linha da picape Ram

Conforto e conectividade

Interior premium. volante multifuncional e telas digitais dos instrumentos e multimidia.

Típico carro familiar, a segunda fileira de bancos acomoda bem três adultos e a terceira, duas crianças. O porta-malas leva de 233 litros, com sete lugares, e de 661 litros e 1.760 litros com o rebatimento da segunda e terceira filas de bancos.

Bancos com revestimento exclusivo e ajustes elétricos.

Volante multifuncional, quadro digital de instrumentos de 10,15”, central multimídia de 10,1” interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, é sensível ao toque e comando por voz. O câmbio trocou a alavanca por controle giratório.

Bancos em couro e suede, os dianteiros com ajustes elétricos, o ar-condicionado digital de duas zonas tem saída para a segunda fila de bancos. O Adventure Intelligence com Alexa integrada, câmera 360º, recarga do celular por indução, som Harman Kardon e teto solar panorâmico estão entre os detalhes do interior.

Propulsão e consumo

Grade em preto brilhante liga os faróis e luzes diurnas em LED.

O conjunto propulsor combina o motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm com o câmbio automático de nove velocidades e a tração é 4x4.

O Commander Hurricane acelera de 0 a 100 km/h em sete segundos e chega à velocidade máxima de 220 quilômetros por hora.

Lanternas interligadas em LED, duplo escapamento e abertura elétrica da tampa do porta-malas.

O consumo de combustível pelo Inmetro é de 8,3 km/l no trânsito urbano e 10,1 km/l no rodoviário.

Durante nosso teste, as médias variaram de 6,5 km/l a 9,0 km/l no trânsito urbano. Na estrada, ficaram de 10,3 km/l a 14,9 km/l, na velocidade constante de 80 km/h, e de 9,9 km/l a 14,1 km/l, a 110 km/h.

Leia Mais Sonic tem 14 mil pedidos desde lançamento no começo de maio

Apoio à condução segura

Condução facilitada por recursos eletrônicos.

Com sete airbags- frontais, laterais, de cortina e joelhos do motorista -, o Commander traz recursos de apoio a condução e a segurança Adas nível 2. Controle eletrônico de velocidade adaptativo, alertas de colisão com frenagem automática e de mudança de faixa, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade e comutação automática de faróis estão entre os recursos.

Leia Mais C3 XTR combina o visual e o interior entre o aventureiro e o esportivo

Ruas e estradas

Suspensão recalibrada com novas molas e amortecedores ignorou o pavimento irregular,

O Commander repetiu nas ruas e estradas gaúchas a versatilidade na paisagem montanhosa da região próxima à Cordilheira dos Andes entre Mendoza e Potrerillos, na Argentina, durante seu lançamento.

Commander Blackhawk repetiu o bom desempenho das rodovias argentinas na região de Mendoza.

O Blackhawk rodou tranquilo nas boas e movimentadas rodovias argentinas da região de Mendoza que levam à fronteira com o Chile. Nas ruas e estradas gaúchas, a suspensão recalibrada com novas molas e amortecedores, superou o pavimento irregular, buracos, lombadas e quebra-molas.

Nas ruas, o Commander encarou congestionamentos e seu porte abriu passagem e garantiu ultrapassagens seguras, sempre com sobra no acelerador. A troca de marchas foi silenciosa, quase imperceptível e o nível de ruído baixo.

Pintura em dois tons com teto e rodas escurecidos.

Com quase de cinco metros de comprimento, os sensores dianteiro e traseiro, a câmera de ré e o sistema de estacionamento semiautônomo auxiliaram as manobras em vagas apertadas.

O motor Hurricane combinado com o câmbio automático de nove velocidade estimulou a condução com o cuidado de manter o limite de velocidade em rodovias como as BRs/290, entre Porto Alegre e Osório e 101, até Torres.

Sobrou potência e força ao motor Hurricane nas ruas e estradas.

Bastou controlar o acelerador para as trocas de marchas suaves com as acelerações e retomadas rápidas de velocidade. O bom isolamento acústico garantiu o baixo nível de ruído.

Nos trechos sinuosos, a suspensão independente nas quatro rodas – McPherson na frente e multilink atrás -, firme sem comprometer o conforto, permitiu rodar sempre nos limites de velocidade.

Leia Mais Tracker 2027 avança nos recursos de apoio à condução e à segurança

Conclusão

Utilitário esportivo perfeito para famílias que precisam de espaço.

A atualização valorizou a sofisticação interna, o conforto, a tecnologia e o comportamento do Commander na versão topo de linha.

O interior premium e conectividade avançada, o utilitário esportivo de sete lugares, embora nem sempre usados, é perfeito para famílias que precisam de espaço. Acomodou bem quatro adultos e duas crianças.

Suspensão independente nas quatro rodas – McPherson na frente e multilink atrás

A suspensão independente nas quatro rodas e o sistema de freios redimensionados permitiram rodar no limite de 110 km/h.

Nos trechos de maior velocidade e nas curvas mais acentuadas, mesmo com os quase cinco metros de comprimento, foi mínimo o balanço da carroceria.

Atualização valorizou a sofisticação interna, o conforto, a tecnologia e o comportamento do Jeep.