O C3 XTR combina o visual e o interior entre o aventureiro urbano e o esportivo. Os detalhes reforçam a personalidade do hatch compacto Citroën equipado com motor aspirado e câmbio manual.
Bonito, urbano e racional, rodamos 500 quilômetros com o Citroën C3 XRT 1.0 MT 2026 que tem preço sugerido a partir de R$ 100.590.
Visual exclusivo
Com 3,981 metros de comprimento, 1,733 m de largura e 1,605 m de altura, a distância entre eixos é de 2,540 m e a altura mínima do solo de 18 centímetros. O porta-malas leva 315 litros.
A grade em preto brilhante, o duplo chevron escurecido, protetor inferior lateral, capa dos retrovisores em preto brilhante e os adesivos XTR no capô e na coluna C valorizam o visual do C3 XTR. Para completar rodas de liga leve de 15” com pneus de uso misto Pirelli Scorpion HT 195.65 R15.
Materiais premium
Interior escurecido e volante multifuncional, os bancos, painel, apoio de braço das portas e volante com revestimento premium e detalhes da costura na cor verde pistache.
O quadro digital de instrumentos é de sete polegadas e ar-condicionado digital e automático.
A central multimídia Citroën Connect de 10,25" é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. Das três portas USB, uma é tipo A na frente e duas tipo C para o banco traseiro.
Propulsão e consumo
O conjunto propulsor combina o motor o 1.0 Firefly aspirado de 71 cv de potência e força (torque) de 19,7 kgfm (gasolina) até 75 cv e 10,9 kgfm (etanol) combinado com câmbio manual de cinco marchas.
O consumo de combustível pelo Inmetro é de 13 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada com gasolina e 9,5 km/l e 10,3 km/l com etanol.
Sempre com gasolina, nossas médias foram de 11,5 km/l a 13,9 km/l no trânsito urbano e de 13,3 km/l a 16,9 k,/l a 80 km/h e de 14,6 km/l a 16,2 km/l a 110 km/l.
Aventureiro urbano
O comportamento C3 adequado na cidade e limitado na estrada acompanhou as características do motor 1.0 aspirado.
A direção elétrica leve ajudou no trânsito urbano e no estacionamento nem sempre fácil em vagas limitadas.
As trocas de marchas da transmissão manual foram fáceis, rápidas e seguras. As primeira e segunda curtas facilitaram a arrancada enquanto a partir terceira permitiram acompanhar o fluxo urbano. Perfeito para quem gosta do comando da potência e força.
Na estrada, com condutor e acompanhante, o hatch acompanhou o trânsito e dentro de suas limitações, garantiu retomadas de velocidades e ultrapassagens seguras.
A suspensão bem calibrada absorveu bem as irregularidades do pavimento e os pneus de uso misto melhorou o comportamento nos percursos de terra.
Conclusão
Racional, bonito e detalhes personalizados, o C3 XTR cumpriu a proposta de combinar o visual e interior aventureiro e esportivo com preço competitivo.
A posição mais alta de dirigir, próxima a de utilitários esportivos, reforçou a sensação de segurança. O comportamento adequado nas ruas ficou limitado à potência e força do motor 1.0 aspirado.
Como sempre, na decisão de compra, deve ser avaliado o uso e a relação ao custo/benefício do hatch aventureiro urbano compacto 1.0 aspirado manual com as demais configurações do C3 e versões dos principais concorrentes do seu segmento como o Volkswagen Polo Track.