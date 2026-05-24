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C3 XTR, hatch aventureiro urbano com preço competitivo. GILBERTO LEAL

O C3 XTR combina o visual e o interior entre o aventureiro urbano e o esportivo. Os detalhes reforçam a personalidade do hatch compacto Citroën equipado com motor aspirado e câmbio manual.

Bonito, urbano e racional, rodamos 500 quilômetros com o Citroën C3 XRT 1.0 MT 2026 que tem preço sugerido a partir de R$ 100.590.

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Visual exclusivo

Adesivos na carroceria, teto e barras longitudinais pretos.

Com 3,981 metros de comprimento, 1,733 m de largura e 1,605 m de altura, a distância entre eixos é de 2,540 m e a altura mínima do solo de 18 centímetros. O porta-malas leva 315 litros.

Conjunto óptico com luzes diurnas (DRL) em LED e faróis auxiliares de neblina e o duplo chevron escurecido.

A grade em preto brilhante, o duplo chevron escurecido, protetor inferior lateral, capa dos retrovisores em preto brilhante e os adesivos XTR no capô e na coluna C valorizam o visual do C3 XTR. Para completar rodas de liga leve de 15” com pneus de uso misto Pirelli Scorpion HT 195.65 R15.

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Materiais premium

Revestimento em materiais premium com costuras e detalhes verde pistache.

Interior escurecido e volante multifuncional, os bancos, painel, apoio de braço das portas e volante com revestimento premium e detalhes da costura na cor verde pistache.

O quadro digital de instrumentos é de sete polegadas e ar-condicionado digital e automático.

Volante multifuncional, instrumentos e multimídia com telas digitais de sete e 10,25".

A central multimídia Citroën Connect de 10,25" é interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. Das três portas USB, uma é tipo A na frente e duas tipo C para o banco traseiro.

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Propulsão e consumo

Motor de até 75 cv (etanol) e câmbio manual de cinco marchas.

O conjunto propulsor combina o motor o 1.0 Firefly aspirado de 71 cv de potência e força (torque) de 19,7 kgfm (gasolina) até 75 cv e 10,9 kgfm (etanol) combinado com câmbio manual de cinco marchas.

Primeira e segunda marchas curtas facilitam a arrancada e a partir terceira permitem acompanhar o fluxo .

O consumo de combustível pelo Inmetro é de 13 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada com gasolina e 9,5 km/l e 10,3 km/l com etanol.

Sempre com gasolina, nossas médias foram de 11,5 km/l a 13,9 km/l no trânsito urbano e de 13,3 km/l a 16,9 k,/l a 80 km/h e de 14,6 km/l a 16,2 km/l a 110 km/l.

Aventureiro urbano

A direção elétrica leve facilita a condução no trânsito urbano.

O comportamento C3 adequado na cidade e limitado na estrada acompanhou as características do motor 1.0 aspirado.

Retrovisores externos com capa preta e controle elétrico.

A direção elétrica leve ajudou no trânsito urbano e no estacionamento nem sempre fácil em vagas limitadas.

Molduras plásticas pretas nos para-lamas e bases das portas.

As trocas de marchas da transmissão manual foram fáceis, rápidas e seguras. As primeira e segunda curtas facilitaram a arrancada enquanto a partir terceira permitiram acompanhar o fluxo urbano. Perfeito para quem gosta do comando da potência e força.

O comportamento nas ruas e estradas acompanha as características do conjunto propulsor.

Na estrada, com condutor e acompanhante, o hatch acompanhou o trânsito e dentro de suas limitações, garantiu retomadas de velocidades e ultrapassagens seguras.

Suspensão absorve irregularidades do pavimento e pneus de uso misto melhoram condução na terra,

A suspensão bem calibrada absorveu bem as irregularidades do pavimento e os pneus de uso misto melhorou o comportamento nos percursos de terra.

Conclusão

Rodas de liga leve de 15” e pneus de uso misto Pirelli Scorpion HT 195.65 R15.

Racional, bonito e detalhes personalizados, o C3 XTR cumpriu a proposta de combinar o visual e interior aventureiro e esportivo com preço competitivo.

A posição mais alta de dirigir, próxima a de utilitários esportivos, reforçou a sensação de segurança. O comportamento adequado nas ruas ficou limitado à potência e força do motor 1.0 aspirado.

Aerofólio no tetoe generosas lanternas invadem as laterais.