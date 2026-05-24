Sobre Rodas

Test-drive
Notícia

C3 XTR combina o visual e o interior entre o aventureiro e o esportivo

Detalhes personalizam o hatch compacto Citroën que conta com motor 1.0 aspirado, câmbio manual e preço competitivo

Gilberto Leal

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS