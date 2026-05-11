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Boreal Iconic surpreende pela sofisticação, espaço. tecnologia e desempenho. GILBERTO LEAL

O Boreal surpreende. Bonito, sofisticado e avançada tecnologia com ótimo desempenho e preço competitivo. O utilitário esportivo marca a nova referência da Renault com o padrão de concorrentes premium importados.

Rodamos 1.000 quilômetros pelas ruas estradas gaúchas e paulistas com o Renault Boreal Iconic 2027 que tem preço a partir de R$ 214.990.

Identidade global

Design com a nova identidade global da Renault. GILBERTO LEAL

O design sofisticado e o interior personalizado valorizam a nova identidade global da Renault. O Boreal surpreende por características que o equiparam aos principais concorrentes nacionais e importados.

O Boreal compartilha com o Kardian a plataforma modular flexível RGMP que permite fabricar diferentes modelos com tecnologias adaptadas às características locais.

Dimensões e propulsão

Motor 1.3 turbo flex de 156 cv (gasolina) a 163 cv (etanol).

Com 4,56 metros de comprimento, 1m84m de largura e 1,65 m de altura, a distância entre eixos é de 2,70 m. O porta-malas leva de 522 litros (VDA) a 1.279 litros (VDA) com os bancos rebatidos.

O motor turbo TCe 1.3 flex de 156 cv de potência e força (torque) de 25,5 kgfm com gasolina até 163 cv e 27,5 kgfm com etanol atua com câmbio automático (EDC) de dupla embreagem, seis velocidades e cinco modos de condução -Eco, Comfort, Sport, Configurável e Smart.

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Visual ousado

Visual robusto com faróis full LED, assinatura luminosa em LED e o capô alto.

A grade na cor da carroceria com o logo Nouvel’R, o conjunto óptico com os faróis full LED e a assinatura luminosa em LED e o capô alto destacam a frente robusta.

Rodas de liga leve de 19 polegadas e pneus 205/55 R19.

A linha de carroceria, as curvas nos para-lamas e as caixas de rodas com protetores marcam as laterais. As rodas são de 19 polegadas e os pneus 205/55 R19.

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Interior refinado

Interior sofisticado com revestimento em couro e materiais premium macios e sustentáveis.

Acesso por aproximação e partida por botão, o revestimento refinado em couro e materiais premium macios e sustentáveis valoriza o sofisticado interior.

Bancos, painel e laterais das portas em acabamento azul

Os bancos, os dianteiros com ajuste elétrico e lombar, massagem e memória, painel e laterais das portas têm acabamento azul.

Instrumentos e multimídia com telas digitais de 10" interligadas,

O quadro de instrumentos e o multimidia a OpenR ” com Google built-in (Google Maps, Google Play e Google Assistant) e aplicativos) e My Renault têm telas de 10 polegadas e interface Google nativa. A iluminação em LED de 48 cores personaliza o interior.

Multimídia com Google Maps, Google Play, Google Assistant, aplicativos e My Renault.

Volante multifuncional, o ar-condicionado é automático digital de duas zonas com saídas para o banco traseiro que conta com duas portas USB-C. O sistema de áudio Harman Kardon. Teto solar panorâmico.

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Avançada segurança

Condução facilitada pelos recursos eletrônicos de apoio à condução segura.

Com seis airbags, câmera 360º com visão 3D, controle eletrônico de velocidade adaptativo, assistentes de estacionamento semiautônomo e de parada de emergência, de partida em rampa e de permanência em faixa em tráfego contrário, alerta de distância segura e de permanência em faixa, frenagem automática de emergência frontal e em curvas, sensor de fadiga e reconhecimento de placas de velocidade estão entre os 24 recursos eletrônicos de apoio à condução ADAS 2.

Comportamento dinâmico adequado às características do utilitário esportivo médio familiar.

O consumo do Boreal pelo Inmetro é de 11,2 km/ na cidade e 13,6 km/l na estrada com gasolina e 7,8 km/l e 9,4 km/l, com etanol.

Durante nosso teste, sempre com gasolina e nos diversos modos de condução, foram de 10,3 km/l a 11,8 km/l na cidade e de 13,9 km/l a 15,6 km/l na média de 80 km/h e de 11,2 km/l a 12,9 km/l a 110 km/h.

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Nas ruas e estradas

Pintura em dois tons e barras longitudinais no teto.

O Boreal repetiu nas ruas e estradas gaúchas o bom comportamento entre as cidades de São Paulo e Campos do Jordão, ao todo quase mil quilômetros.

Espaço adequado para três adultos no banco traseiro.

O conforto, o espaço e a sofisticação interna, inclusive para os ocupantes do banco traseiro, aliados ao desempenho do conjunto propulsor e à segurança dos recursos eletrônicos de apoio a condução surpreenderam.

Sobrou potência e força nas estradas paulistas e gaúchas.

Nas estradas paulistas com velocidade até 120 km/h, o conjunto propulsor mostrou sua potência e força.

A combinação do motor com o câmbio automatizado foi perfeita. Acelerações e retomadas rápidas. Bastou pisar no acelerador. Nas gaúchas, com limite de até 110 km/h, não foi diferente.

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Conforto e silêncio

Traseira marcada por vincos personaliza o visual.

A condução, nos trechos sinuosos de serra, foi facilitado pela direção elétrica, macia e precisa, pela suspensão bem calibrada, e pelos recursos eletrônicos que auxiliaram a condução e aumentaram a segurança.



O nível de ruído interno foi mínimo e a suspensão bem calibrada absorveu as irregularidades do piso sem comprometer o conforto.

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Conclusão

Boreal agradou pelo design, interior, tecnologia e comportamento dinâmico.

A Renault entregou o que prometeu com o Boreal Iconic. O utilitário esportivo médio surpreendeu. Agradou pelo design, interior, tecnologia e comportamento dinâmico.

A direção, a suspensão e o conjunto propulsor atenderam as necessidades do utilitário esportivo médio colaborou para o comportamento do jipe e os recursos eletrônicos facilitaram a condução e aumentaram a segurança.

Aerofólio no teto, traseira marcada por vincos, lanternas em LED e refletores no para-choque.