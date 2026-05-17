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Audi Q3 e Q3 Sportback, maiores, novos visuais, mais sofisticados e potentes

Na terceira geração, voltam ser produzidos em São José dos Pinhais (PR)

Gilberto Leal

São Paulo

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