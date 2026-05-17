Audi Q3 e Q3 Sportback, maiores, novos visuais, mais sofisticados e potentes

Os Audi Q3 e Q3 Sportback, maiores, com novos visuais, mais sofisticados e potentes voltam ser produzidos em São José dos Pinhais (PR). Os dois modelos trazem recursos de assistência à condução de segmentos superiores da marca alemã.
Na terceira geração e configuração exclusiva Launch Edition quattro, os preços começam a partir de R$ 389.990, no utilitário esportivo, e de R$ 399.990, no Sportback.
Nova geração
O SUV e o Sportback compartilham o comprimento de 4,531 metros, a largura de 2,087 m e a distância entre eixos de 2,681 m. A altura é de 1.601 m no SUV e de 1,559 no Sportback. O porta-malas leva de 488 a 575 litros nas duas configurações conforme o ajuste dos bancos traseiros.
Identidade global
O visual do novo Q3 acompanha a nova linguagem global da Audi com linhas fluidas, limpas e orgânicas. Com a grade redesenhada, os novos faróis mais estreitos em dois níveis full LED e luzes diurnas (DRL) com três assinaturas remetem aos irmãos Q5 e Q6 enquanto os Audi Rings são em 2D.
A linha de cintura alta, os elementos cromados e as rodas Audi Sport de 19 polegadas cinza acetinadas e pneus 155/45 R19 marcam as laterais. As lanternas interligadas em LED e a iluminação vermelha nos Audi Rings marcam a traseira.
Palco digital
Acesso por aproximação e partida por botão, o interior com o novo conceito de palco digital traz o painel de instrumentos e o multimídia interligados por tela panorâmica voltada para o condutor. O revestimento combina materiais premium de diferentes texturas e macios ao toque.
O Audi Virtual Cockpit Plus tem tela de 11,9” e o multimídia de 12,8”. Além navegação nativa, o Audi Smartphone Interface tem conexão com Apple Car Play e Android Auto sem fio. A recarga por indução e a iluminação ambiente conta com 30 cores.
Com 260 W e 10 alto-falantes, o sistema de som Audi Sound System traz quatro opções pré-selecionáveis de balanço sonoro com as opções Concerto, Neutro, Lounge e Podcast.
Os bancos dianteiros com apoios laterais têm ajustes elétricos, memória e aquecimento. O ar-condicionado automático de três zonas conta com regulagem de temperatura para os passageiros do banco traseiro. O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico.
O novo posicionamento na coluna de direção da alavanca do seletor de marchas abriu espaço no console central. A da esquerda controla as funções de iluminação e os limpadores de para-brisa.
O novo Audi Q3 é o primeiro modelo da Audi no segmento compacto que traz vidros com películas acústicas nas janelas laterais dianteiras.
Esportividade urbana
O novo conjunto propulsor mais forte combina o motor 2.0 TFSI de 258 cv de potência e força (torque) de 37,7 kgfm com a transmissão automatizada S tronic de dupla embreagem e sete velocidades e a tração integral quattro.
O Q3 acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e chega à velocidade máxima de 210 km/h.
Suspensão e segurança
A suspensão foi recalibrada e o sistema Audi drive select atualizado com o antigo Auto substituído pelo modo Balanced que prioriza o equilíbrio entre dinâmica de condução e conforto. Ativado quando o veículo é ligado, o modo Balanced pode ser configurado de acordo com as necessidades individuais.
Sete airbags - frontais, laterais dianteiros, de cortina e central entre os bancos, o Q3 conta com recursos de apoio à condução e à segurança como controle eletrônico de velocidade adaptativo, alerta de saída de faixa, assistentes de estacionamento plus, de frenagem de emergência e detector de atenção e sonolência do motorista, entre outros.
As cores da carroceria disponíveis são azul Malpelo, azul Navarra, branco Geleira, cinza Tambora, preto Mito, verde Sálvia e vermelho Progressivo metálicas, cinza Flecha, perolizada, e branco Arkona, sólida são as cores disponíveis. O revestimento interno pode ser nas cores preta ou bege.
Ruas e estradas
Bonito, bom acabamento, espaço, conforto e conectividade, o novo Q3 mostrou suas qualidades pelos quase 300 quilômetros rodados nas ruas e estradas no interior de São Paulo. A atualização valorizou o visual, qualificou o interior e avançou o conjunto propulsor.
O painel de instrumentos e o multimídia interligados por tela panorâmica voltada para o condutor e o revestimento ressaltam o interior. Rodando, o silêncio interno chama a atenção pelo baixo nível de ruido. Os vidros com películas acústicas nas janelas laterais dianteiras garantiram o ótimo isolamento acústico.
O comportamento dinâmico evoluiu com a direção elétrica precisa, com a maior potência e força e a suspensão recalibrada. Respostas mais rápidas ao acelerador exigiram cuidado para manter os limites de velocidade.
A recalibragem deixou a suspensão mais macia, o que melhorou o conforto, principalmente no piso irregular, comum nas ruas e estradas do país. Pelo nível da nova geração do Q3 sentimos falta de alguns recursos de apoio à condução.
Produção brasileira
A fábrica da Audi em São Jose dos Pinhais, no Paraná, recebeu investimentos de mais de R$ 600 milhões. A produção da marca alemã no Brasil começou em 1999 com a primeira geração do A3 que ficou em linha até 2006.
Com o programa de incentivos Inovar-Auto, criado pelo governo federal em 2012, a Audi retomou a produção em 2015 com o A3 Sedan e partir de 2016 começou a produzir o SUV Q3. A partir de 2022, foi a vez dos Q3 e Q3 Sportback.
A operação foi suspensa em 2025 para adaptar as instalações da planta à nova geração do modelo. A terceira geração do Q3, nas carrocerias SUV e Sportback, começou a ser montada em abril deste ano.
Viagem a convite da Audi Brasil