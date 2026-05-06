Audi A5 2026, mais equipado, avança na conectividade e na tecnologia

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Audi A5 S Line avança no conforto, conectividade e tecnologia. Audi / Divulgação

O Audi A5, mais equipado, avança na sofisticação, conectividade e tecnologia. Com atualizações pontuais e versão unica, o sedan médio da marca alemão Audi A5 S Line tem preço de R$ 424.990.

Lançado ano passado no Brasil, na terceira geração, o A5 ficou maior, mais potente e moderno. O sedã premium é montado sobre a plataforma PPC (Premium Platform Combustion), desenvolvida para carros a combustão e remete à tecnologias utilizadas nos modelos elétricos da marca.

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Mais tecnologia

Linhas fluidas, superfícies limpas e rodas de 20" valorizam o visual esportivo.

Com 4,829 metros de comprimento, 1.444 m de altura e 2,099 m de largura, a distância entre eixos é de 2,892 m. O porta-malas leve de 417 litros a 1.271 litros com a segunda fileira de bancos rebatida.

A linha 2026 amplia os equipamentos de série valorizando o conforto, a tecnologia e a segurança. O A5 traz novos recursos como a chave presencial e o sistema de abertura e fechamento do porta-malas.

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Segurança ampliada

Bancos em couro e couro sintético, ar-condicionado de duas zonas e teto solar.

A nova câmera 360º com visualização top view amplia a visibilidade em torno do veículo e aumenta a segurança. Como também os novos recursos de apoio à condução como os assistentes de ponto com alerta de saída do veículo, de tráfego transversal traseiro e de conversão atrás e alerta de saída de faixa com assistente de emergência, entre outros.

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Design esportivo

Lanternas interligadas por faixa em LED e escapamento retangular duplo.

O visual esportivo é destacado pelo exterior S line, em estilo Alumínio Fosco Escovado, com o pacote black como opcional sem custo. Os faróis afilados são full LED plus e a grade ficou mais larga e estreita.

As rodas Audi Sport de cinco braços com aro de 20 polegadas têm acabamento cinza acetinado. As traseiras integradas em LED completam o conjunto.

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Alto desempenho

De 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e velocidade máxima de 250 km/h por limitada eletronicamente.

O conjunto propulsor combina o motor de quatro cilindros 2.0 turbo Evo5 de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm com o câmbio automatizado S tronic de dupla embreagem e sete velocidades e a tração integral quattro Ultra.

O sedã médio premium Audi acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e velocidade máxima chega a 250 km/h limitada eletronicamente.

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Conforto e sofisticação

O sofisticado interior tem revestimento em couro e detalhes em alumínio e preto brilhante.

O revestimento interno em materiais premium combina detalhes em alumínio escovado fosco, bancos em couro e couro sintético com costuras contrastantes, quadro de instrumentos e o multimídia com telas de 11.9 e 14,5 polegadas e luzes ambientes com 30 cores cria uma atmosfera agradável.

O novo serviço digital Audi connect, além da navegação por satélite em 3D, pelo aplicativo myAudi no Android Auto e Apple CarPlay conta com mais de 30 funcionalidades.