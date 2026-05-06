Audi A5 2026, mais equipado, avança na conectividade e na tecnologia

O Audi A5, mais equipado, avança na sofisticação, conectividade e tecnologia. Com atualizações pontuais e versão unica, o sedan médio da marca alemão Audi A5 S Line tem preço de R$ 424.990.
Lançado ano passado no Brasil, na terceira geração, o A5 ficou maior, mais potente e moderno. O sedã premium é montado sobre a plataforma PPC (Premium Platform Combustion), desenvolvida para carros a combustão e remete à tecnologias utilizadas nos modelos elétricos da marca.
Mais tecnologia
Com 4,829 metros de comprimento, 1.444 m de altura e 2,099 m de largura, a distância entre eixos é de 2,892 m. O porta-malas leve de 417 litros a 1.271 litros com a segunda fileira de bancos rebatida.
A linha 2026 amplia os equipamentos de série valorizando o conforto, a tecnologia e a segurança. O A5 traz novos recursos como a chave presencial e o sistema de abertura e fechamento do porta-malas.
Segurança ampliada
A nova câmera 360º com visualização top view amplia a visibilidade em torno do veículo e aumenta a segurança. Como também os novos recursos de apoio à condução como os assistentes de ponto com alerta de saída do veículo, de tráfego transversal traseiro e de conversão atrás e alerta de saída de faixa com assistente de emergência, entre outros.
Design esportivo
O visual esportivo é destacado pelo exterior S line, em estilo Alumínio Fosco Escovado, com o pacote black como opcional sem custo. Os faróis afilados são full LED plus e a grade ficou mais larga e estreita.
As rodas Audi Sport de cinco braços com aro de 20 polegadas têm acabamento cinza acetinado. As traseiras integradas em LED completam o conjunto.
Alto desempenho
O conjunto propulsor combina o motor de quatro cilindros 2.0 turbo Evo5 de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm com o câmbio automatizado S tronic de dupla embreagem e sete velocidades e a tração integral quattro Ultra.
O sedã médio premium Audi acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e velocidade máxima chega a 250 km/h limitada eletronicamente.
Conforto e sofisticação
O revestimento interno em materiais premium combina detalhes em alumínio escovado fosco, bancos em couro e couro sintético com costuras contrastantes, quadro de instrumentos e o multimídia com telas de 11.9 e 14,5 polegadas e luzes ambientes com 30 cores cria uma atmosfera agradável.
O novo serviço digital Audi connect, além da navegação por satélite em 3D, pelo aplicativo myAudi no Android Auto e Apple CarPlay conta com mais de 30 funcionalidades.
Branco Arkona sólida, azul Ascari, azul Firmamento, azul Horizonte, branco Geleira, preto Mito, vermelho Granadina metálicas e cinza Daytona perolizada são as cores disponíveis. O interior tem acabamento preto.