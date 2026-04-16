Tracker, Strada e Polo, os carros mais vendidos no RS em março de 2026

O Chevrolet Tracker, a Fiat Strada e o Volkswagen Polo, os carros mais vendidos no Rio Grande do Sul em 2025, repetem o bom desempenho e mantém a liderança no mês e no primeiro trimestre de 2026.
Em recuperação, a venda de veículos saltou 38% sobre fevereiro com 17.015 unidades, mas o resultado foi negativo de 2,17% no trimestre 42.106 unidades, menos 2,17% com 42.106 registros.
Salto em março
O resultado de março é recorrente com o começo do ano lento provocado pela ressaca das festas de Natal e Ano, temporada de veraneio, tradição gaúcha com estações definidas em um país tropical, e o Carnaval.
A venda de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motos avançou 38,6% em março com 17.015 unidades. Mas no trimestre, apenas automóveis, ônibus e motos tiveram resultado positivo com 42.106 unidades, menos 2,17%.
Avanço elétrico
O Chevrolet Tracker, a Fiat Strada e o Volkswagen Polo lideraram a venda de veículos no Rio Grande do Sul em 2025. Repetiram em março e no trimestre.
Os carros eletrificados avançaram com o BYD Dolphin Mini que fechou março em quarto lugar e o trimestre em quinto. Pela primeira vez, um veículo elétrico fica entre os cinco mais vendidos tanto no mês quanto no trimestre. O hatch BYD fechou 2025 na 19ª posição geral no Estado.
Dos 10 carros mais vendidos em março e no primeiro de 2026 no Estado, cinco foram Volkswagen, dois Chevrolet e um BYD, Fiat e Jeep.
Cenário positivo
A queda do inicio do ano exige atenção, mas o cenário do trimestre é mais positivo destaca o presidente Sincodiv/Fenabrave- RS, Jefferson Fürstenau.
-Em automóveis e comerciais leves, 2026 registra o terceiro melhor resultado da série histórica desde 2020, ficando atrás apenas de 2020 e 2025. Considerando todos os segmentos, este é o segundo melhor primeiro trimestre do período – ressalta o executivo.
No ranking de automóveis o Estado ficou na sexta posição no trimestre, apenas 48 unidades atrás do Rio de Janeiro. Em março, destaca o executivo, “avançamos para quinta posição e a expectativa é recuperar essa colocação de forma consistente a partir de abril”.
Os principais desafios, lembra o presidente do Sincodiv/Fenabrave- RS, seguem concentrados nos segmentos de comerciais leves e caminhões fortemente ligados ao desempenho do agronegócio. Com a recuperação do setor no Estado, a tendência dos dois segmentos será retomar o crescimento e recuperar a representatividade que já tiveram.
Automóveis e comerciais
O segmento de automóveis, com 9.018unidades saltou 50,45% sobre fevereiro. No trimestre foram 21,188 registros, mais 1,12%.
Os comerciais leves também tiveram resultado positivo em março e as 1.999 unidades, saltaram 35,25%. No trimestre, os 5.141 emplacamentos despencaram 17.61%.
Decorrência da desaceleração econômica do país, em especial a influencia do agronegócio e as as dificuldades que produtor rural que enfrenta dificuldades nos últimos anos.
Carga e passageiros
Caminhões 645 registros com o avanço de 36,94% sobre fevereiro. No trimestre, as 1.596 unidades, representaram o tombo de 29,54%. O desempenho foi impactado pelas dificuldades do agronegócio impactaram o segmento de caminhões, em especial os pesados e extrapesados.
O melhor desempenho de março foi dos ônibus com 107 unidades e o extraordinário crescimento de 114%. No trimestre, o tombo também foi alto com 231 unidades e menos 30,63%.
Mobilidade urbana
A mobilidade urbana e os serviços de entrega continuam impulsionando o segmento de motocicletas. Em março foram emplacadas 3.629 motos, mais 24,20%.
No trimestre o resultado também é positivo com 9.582 unidades e crescimento de 9,9%. O Rio Grande do Sul ocupa a 19ª posição no ranking nacional do segmento, o que impacta negativamente na colocação geral do veículos no país.
Carros mais vendidos
Modelo março trimestre
1º Chevrolet Tracker 484 - 1.141
2º Fiat Strada 476 - 1.290
3º Volkswagen Polo 465 - 994
4º BYD Dolphin Mini 437 - 884
5º Volkswagen Saveiro 359 - 762
6º Jeep Compass 321 - 960
7º Volkswagen T-Cross 309 - 774
8º Volkswagen Tera 320 - 747
9º Chevrolet Onix 306 - 698
10º Volkswagen Nivus 301 - 695
Fonte: Sincodiv/Fenabrave RS