Tiguan volta renovado, mais potente, seguro e avançada tecnologia

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Tiguan retorna ao Brasil renovado na versão com vocação esportiva. Volkswagen / Divulgação

O Tiguan volta ao Brasil renovado, mais potente, seguro, conectado e com avançada tecnologia. A terceira geração do utilitário esportivo Volkswagen traz motor de 272 cv, câmbio automático e tração integral 4Motion.

Produzido no México e em versão única, o Volkswagen Tiguan R-Line chega às concessionarias a partir de 7 de maio com preço de R$ 299.990.

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Esportividade e tecnologia

Tiguan é o utilitário esportivo Volkswagen mais vendido no mundo. Volkswagen / Divulgação

A terceira geração do Tiguan, baseado na plataforma MQB Evo faz parte da nova linha de produtos da marca no mundo e é ofertado em mais de 80 mercados. A versão R-Line traz o conjunto propulsor mais potente para o utilitário combinado com tração integral 4Motion.

Com mais de oito milhões de unidades registradas no mundo, das quais 65 mil no Brasil, o Tiguan chega ao país como o utilitário mais vendido da Volkswagen no mundo combinando tecnologias de segmentos premium com motorização de carros esportivos.

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Assinatura luminosa

Produzido no México, Tiguan combina tecnologias de segmentos premium com motorização de carros esportivos GILBERTO LEAL

Com 4,695 metros de comprimento, 1,870 m de largura e 1,690 m de altura, a distancia entre eixos é de 2,792 m. O porta-malas do novo Tiguan leva 423 litros pelo sistema VDA.

A iluminação marca a frente e reforça a assinatura visual enquanto a grade com entradas ar nas para‑choque facilita o direcionamento do ar.

O conjunto óptico com faróis e lanternas mais afilados são em IQ. Light Matrix 100% LED. O logo dianteiro é iluminados também em LED.

As lanternas com animações configuráveis interligadas por faixa e logo luminosos em LED IQ. Light. Volkswagen / Divulgação

As caixas dos para-lamas e as rodas de 19 polegadas marcam as linhas dinâmicas laterais.

Na traseira, a faixa horizontal e o logo iluminados em LED reforçam a identidade do Tiguan. As lanternas em IQ. Light tem grafismos e animações.

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Propulsão avançada

Motor de 272 cv, câmbio automático de oito velocidades e tração integral 4Motion. Volkswagen / Divulgação

O conjunto propulsor do Tiguan combina o motor 2.0 350 TSI de 272 cv de potência e força (torque) de 35,7 kgfm com a transmissão automática de oito velocidades e a tração integral 4Motion.

A tração reconhece o terreno e entrega de potência de acordo com o escorregamento das rodas, sem a ação do motorista.

Utilitário esportivo traz avançados recursos de apoio à condução segura. GILBERTO LEAL

O Tiguan conta também assistente de descida e seis modos de condução - Eco, Normal, Sport, Individual, Snow e Off-road.

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Conceito premium

Interior com revestimento premium, direção elétrica e multimídia com tela de 15". Volkswagen / Divulgação

O conforto, a conectividade e a tecnologia personalizam o interior. As telas digitais do quadro de instrumentos e do multimidia são de 10,25” e 15”. Configurável, o quadro mostra também com visualização 3D os sistemas de assistência ao condutor.

Interativa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o multimídia conta com a assistente de voz IDA. A maior parte das funções do carro podem ser configuradas pela tela, assim como os controles do ar-condicionado, sistema de som, entre outros.

O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico. Volkswagen / Divulgação

A luz ambiente oferece 30 opções de cores e funções de segurança. A troca de marchas pela manopla atrás do volante abriu espaço para o seletor que permite o controle do som, troca dos modos de condução, configurações da multimídia e instrumentos e modos de condução entre outros.

Seletor no console permite o controle dos modos de condução, multimídia, instrumentos e som, entre outros. Volkswagen / Divulgação

Os bancos dianteiros com ajustes elétricos e memoria, contam com aquecimento, ventilação e oito opções de massagem.

O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico e a tampa do porta-malas pode ser aberta por sensor na parte interior do para-choque.

Condução semiautônoma

Barras longitudinais no teto e rodas de liga leve de 19". Volkswagen / Divulgação

Controle eletrônico de velocidade adaptativo com stop&go, frenagem autônoma de emergência, assistentes de manutenção de faixa e de estacionamento, câmera 360ª e detector de ponto cego estão entre os recursos de apoio à condução semi autônoma (ADAS 2).

Preço competitivo em relação aos concorrentes do seu segmento. GILBERTO LEAL

Cinza Ascot (teto em Preto Mystic), azul Pacífico, cinza Platinum, prata Pyrit, branco Puro e preto Mystic são as seis cores disponíveis do novo Tiguan. A configuração Soul Grigio com os bancos em preto e cinza e a Soul-Ambar Brown, com couro nas cores preto e marrom são disponíveis conforme a cor externa.