Tiguan volta renovado, mais potente, seguro e avançada tecnologia

O Tiguan volta ao Brasil renovado, mais potente, seguro, conectado e com avançada tecnologia. A terceira geração do utilitário esportivo Volkswagen traz motor de 272 cv, câmbio automático e tração integral 4Motion.
Produzido no México e em versão única, o Volkswagen Tiguan R-Line chega às concessionarias a partir de 7 de maio com preço de R$ 299.990.
Esportividade e tecnologia
A terceira geração do Tiguan, baseado na plataforma MQB Evo faz parte da nova linha de produtos da marca no mundo e é ofertado em mais de 80 mercados. A versão R-Line traz o conjunto propulsor mais potente para o utilitário combinado com tração integral 4Motion.
Com mais de oito milhões de unidades registradas no mundo, das quais 65 mil no Brasil, o Tiguan chega ao país como o utilitário mais vendido da Volkswagen no mundo combinando tecnologias de segmentos premium com motorização de carros esportivos.
Assinatura luminosa
Com 4,695 metros de comprimento, 1,870 m de largura e 1,690 m de altura, a distancia entre eixos é de 2,792 m. O porta-malas do novo Tiguan leva 423 litros pelo sistema VDA.
A iluminação marca a frente e reforça a assinatura visual enquanto a grade com entradas ar nas para‑choque facilita o direcionamento do ar.
O conjunto óptico com faróis e lanternas mais afilados são em IQ. Light Matrix 100% LED. O logo dianteiro é iluminados também em LED.
As caixas dos para-lamas e as rodas de 19 polegadas marcam as linhas dinâmicas laterais.
Na traseira, a faixa horizontal e o logo iluminados em LED reforçam a identidade do Tiguan. As lanternas em IQ. Light tem grafismos e animações.
Propulsão avançada
O conjunto propulsor do Tiguan combina o motor 2.0 350 TSI de 272 cv de potência e força (torque) de 35,7 kgfm com a transmissão automática de oito velocidades e a tração integral 4Motion.
A tração reconhece o terreno e entrega de potência de acordo com o escorregamento das rodas, sem a ação do motorista.
O Tiguan conta também assistente de descida e seis modos de condução - Eco, Normal, Sport, Individual, Snow e Off-road.
Conceito premium
O conforto, a conectividade e a tecnologia personalizam o interior. As telas digitais do quadro de instrumentos e do multimidia são de 10,25” e 15”. Configurável, o quadro mostra também com visualização 3D os sistemas de assistência ao condutor.
Interativa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o multimídia conta com a assistente de voz IDA. A maior parte das funções do carro podem ser configuradas pela tela, assim como os controles do ar-condicionado, sistema de som, entre outros.
A luz ambiente oferece 30 opções de cores e funções de segurança. A troca de marchas pela manopla atrás do volante abriu espaço para o seletor que permite o controle do som, troca dos modos de condução, configurações da multimídia e instrumentos e modos de condução entre outros.
Os bancos dianteiros com ajustes elétricos e memoria, contam com aquecimento, ventilação e oito opções de massagem.
O teto solar panorâmico tem acionamento elétrico e a tampa do porta-malas pode ser aberta por sensor na parte interior do para-choque.
Condução semiautônoma
Controle eletrônico de velocidade adaptativo com stop&go, frenagem autônoma de emergência, assistentes de manutenção de faixa e de estacionamento, câmera 360ª e detector de ponto cego estão entre os recursos de apoio à condução semi autônoma (ADAS 2).
Cinza Ascot (teto em Preto Mystic), azul Pacífico, cinza Platinum, prata Pyrit, branco Puro e preto Mystic são as seis cores disponíveis do novo Tiguan. A configuração Soul Grigio com os bancos em preto e cinza e a Soul-Ambar Brown, com couro nas cores preto e marrom são disponíveis conforme a cor externa.
Viagem a convite da Volkswagen