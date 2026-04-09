T‑Cross Seleção entra em campo na busca do hexa

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T-Cross Seleção, mais uma série especial da Volkswagen dedicada ao futebol. Volkswagen / Divulgação

O T-Cross Seleção entra em campo com Seleção Brasileira de Futebol. O utilitário esportivo será o nono modelo comemorativo da marca alemã ligado ao esporte mais popular do país.

O T-Cross Seleção chegará às concessionárias Volkswagen em maio com preço partir de R$ 129.990.

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Paixão nacional

Montadora alemã patrocina as Seleções Brasileiras de Futebol.

Patrocinadora atual das Seleções Brasileiras de Futebol, a Volkswagen foi a primeira montadora de veículos no país com séries comemorativas ligadas ao esporte.

Produzido desde 2019 em São José dos Pinhais (PR)e mais de 600 mil unidades fabricadas, o T-Cross foi o utilitário esportivo mais vendido país em 2025 com mais de 90 mil registros.

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T-Cross Seleção traz componentes das versões Confortline e Highline.

Visual exclusivo, a proposta da série especial T-Cross Seleção é oferecer conteúdo ampliado e apelo custo-benefício.

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Detalhes exclusivos

Rodas exclusivas de liga leve diamantadas de 17 polegadas com pneus Pirelli Seal Inside 205/55 R17.

Baseado na configuração Sense, o T-Cross Seleção traz componentes das versões Confortline e Highline como as rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas com pneus Pirelli Seal Inside 205/55 R17 e as pedaleiras esportivas em alumínio.

Adesivos exclusivos como da CBF e Vem diversos locais.

Adesivos exclusivos com nomes Seleção e Brasil e cinco estrelas, logo CBF, retrovisores e maçanetas em preto brilhante, carpete personalizados Seleção, easter eggs e a frase Gigantes pela própria natureza estão entre os detalhes personalizados.

Equipamentos de série

Visual robusto, típico dos utilitários esportivos, com faróis, luzes diurnas (DRL) e lanternas em LED.

Faróis e lanternas em LED com acendimento automático, direção elétrica, volante multifuncional, quadro de instrumentos digital de oito polegadas, multimídia VW Play de 10,1 polegadas interativa com Android Auto, Apple CarPlay e App‑Connect sem fio, ar-condicionado, sensores de estacionamento traseiros, assistente para partida em rampa, freios a disco nas quatro rodas e seis airbags são de série.

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Conjunto propulsor

Motor 1.0 turbo de116 cv (gasolina) a 128 cv (etanol) e câmbio automático de seis velocidades.

O conjunto propulsor combina o motor 1.0 TSI 200 flex de 116 cv de potência (gasolina) a 128 cv (etanol) e força (torque) de 20,4 kgfm com o câmbio automático de seis velocidades.

Adesivos de identificação nas portas dianteiras.

Preto Ninja, branco Puro, prata Pyrit e a nova azul Norway são as cores disponíveis. A última faz a ligação com a Seleção Brasileira e sua história de conquistas. Foi com ela que o Brasil jogou na final da Copa de 1958, quando conquistou o primeiro titulo mundial.

Azul, a cor com que o Brasil jogou a final da Copa de 1958, quando conquistou o primeiro titulo mundial.

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Edições históricas

Primeiro Gol Copa, série especial lançada no Mundial da Espanha em 1982.

A história da Volkswagen com o futebol começou em 1982, no Mundial da Espanha, com o Gol Copa, que teve três mil unidades vendidas.

Despedida do modelo quadrado com a série Gol Copa em 1994 com o Mundial dos Estados Unidos.

Em 1994, o Gol do Tetra comemorou o título da Seleção nos Estados Unidos. O hatch Volkswagen ocupava a liderança desde 1987. Com seis mil unidades produzidas, a edição marcou a despedida do Gol “quadrado”.

No pentacampeonato, em 2002, o Gol Sport teve mais de 15 mil unidades produzidas.

No pentacampeonato, em 2002, foi a vez do Gol Sport, uma das séries especiais mais icônicas do modelo, que ultrapassou 15 mil unidades. Baseada no Gol G3, a série especial adotou o amarelo como uma de suas cores mais emblemáticas. Com o motor aspirado mais potente da categoria na época, trazia CD Player, quatro alto-falantes, dois tweeters e faróis de duplo foco.

Última série Gol Copa lançada no Mundial da Alemanha em 2006.

As séries especiais Gol Copa terminaram em 2006 com a edição do Mundial da Alemanha. Foi com a terceira versão, quando o Gol já havia se consolidado como o carro mais vendido da história da indústria brasileira. Com opções de motores 1.0 ou 1.6, foram produzidas 16 mil unidades.

O Gol Seleção de 2014 intensificou a parceria da Volkswagen com a CBF.

O Gol Seleção, lançado em 2010, intensificou a parceria direta com a CBF. As três mil unidades produzidas do hatch traziam identidade visual própria, emblemas especiais Seleção e a cor azul exclusiva.

Quatro anos depois, com o Mundial no Brasil, a Volkswagen escalou o Gol Seleção, Voyage Seleção e Fox Seleção.