Sonic, GM divulga fotos e detalhes do novo Chevrolet produzido em Gravataí (RS)

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Com motor turbo 1.0 e câmbio automático, a venda do utilitário esportivo compacto começará em maio

Gilberto Leal

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