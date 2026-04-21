Sonic, GM divulga fotos e detalhes do novo Chevrolet produzido em Gravataí (RS)

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Novo Sonic produzido em Gravataí (RS) terá venda em maio. General Motors / Divulgação

O Sonic está chegando. A General Motors divulgou nesta terça-feira (21) as fotos e detalhes do novo Chevrolet produzido fábrica gaúcha de Gravataí, especializada em veículos de alto volume e voltados também para exportação.

Visual robusto, linhas que remetem ao design global Chevrolet, motor turbo e câmbio automático, a venda do utilitário esportivo compacto começará em maio.

O novo Chevrolet ampliará a presença da GM no principal segmento do setor automotivo brasileiro. Como modelo de entrada na faixa dos utilitários esportivos, ocupará o espaço entre o Onix e o Tracker, em que a marca não atuava. Concorrerá com o Fiat Pulse, o Renault Kardian e o Volkswagen Nivus.

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Arquitutura do Onix

Visual remete ao elétrico Equinox EV alinhado à linguagem global dos utilitários esportivos Chevrolet.

Projetado com apoio de recursos digitais, o novo Chevrolet compartilha a arquitetura e componentes do Onix, o visual remete ao elétrico Equinox EV alinhado à linguagem global dos utilitários esportivos da marca e tecnologia atualizada.

Com 4,23 m de comprimento, 1,77 m de largura e 1,53 m de altura, a distancia entre eixos é de 2,55m e a altura livre do solo de 20 centímetros.

Design global

Os farois em LED com projetor para alto e baixo-facho aumenta em quase 20% a iluminação que sistemas convencionais.

A frente mais alta é marcada por vincos no capô. A grade dividida em dois níveis, na parte superior ficam as luzes diurnas (DRL) e sinalizadores em LED. Na inferior, a grade separa os faróis com projetores em LED e as entradas de ar para refrigeração dos freios. As luzes auxiliares de neblina ficam na área do spoiler.

O para-choque com diferentes superfícies e combinações de cores, como o preto high gloss, o preto fosco e a cor da carroceria na versão topo de linha RS.

A gravata atualizada da Chevrolet, mais horizontalizada e com aplicação em preto conta com opção iluminada entre os acessórios.

Barras no teto com capacidade para até 50 quilos e rodas de 17 polegadas exclusivo para cada versão.

A parte traseira com inclinação mais acentuada que em utilitários esportivos tradicionais tipo cupê, as barras longitudinais no teto e as molduras nos para-lamas e base da carroceira marcam as laterais. As rodas de 17 polegadas exclusivo para cada versão podem receber apliques vermelhos inspirados nas edições RS.

As lanternas de LED com construção tridimensional criam uma assinatura luminosa. O vidro inclinado não compromete a visibilidade e o prolongamento da tampa otimiza a capacidade do porta-malas.

A placa fica na região inferior do para-choque com a abertura do compartimento de bagagem e a saída do escape ocultas. O conjunto aerodinâmico melhora o fluxo de ar ao equilibrar a eficiência e conforto acústico.

Os emblemas com o nome do veículo e o que caracteriza a motorização Turbo pretos em todas as versões.

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Espaço equilibrado

Lanternas de LED tridimensional invadem as laterais e criam uma assinatura luminosa.

Sem divulgar imagens, a GM destaca que o interior foi pensado otimizar o equilíbrio na relação de espaço dos passageiros dianteiros e traseiros. O Virtual Cockpit System da Chevrolet une o quadro digital de instrumentos de 8" e o multimídia de 11".

O direção, bancos, dos apoios de braço central e laterais são revestidos em materiais macios ao toque e acabamentos exclusivos que remetem a modelos superiores da marca.

Com a posição mais alta de dirigir, o volante multifuncional traz a gravata atualizada com insertos em preto brilhante e os comandos do sistema de áudio e do Chevrolet Intelligent Driving.

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Novos consumidores

O novo Chevrolet será exportado para a América do Sul.

Projetado e desenvolvido para a América do Sul, a GM destaca que o Sonic foi criado para acompanhar as novas necessidades do mercado local. Submetido a diversas clínicas com consumidores, em momentos distintos do projeto.

Estratégico para o plano de crescimento da marca, a GM revela que o carro se destacou principalmente entre aqueles de espírito jovial, que valorizam produtos com design inovador para expressar sua personalidade marcante, em linha com um estilo de vida urbano e conectado.