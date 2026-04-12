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Versão topo de linha R/T traz novo motor Hurricane 4 turbo flex. Ram / Divulgação

A Rampage amplia as opções de propulsão com o lançamento do motor 2.0 Turbo Hurricane 4 Flex. A picape desenvolvida no Brasil é a primeiro na história da Ram com propulsão sistema flexível a gasolina e etanol.

Com cinco configurações, a Ram Rampage 2027 tem preços a partir de R$ 230.990, na 2.2 TD Big Horn, a R$ 275.990, na 2.0 T Flex R/T.

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O 2.0 Turbo Hurricane 4 Flex de 272 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm tanto com gasolina quanto com etanol equipará as configurações Laramie e R/T.

O motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv de potência e 45,9 kgfm continua disponível nas versões Big Horn, Rebel e Laramie.

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Gasolina e ou etanol

Configuração de entrada Big Horn avança com os novos sistemas semiautônomos de condução (ADAS). Ram / Divulgação

Desenvolvido pelo Stellantis Tech Center South America, o 2.0 Hurricane 4 Flex passou por um amplo processo de preparação para o uso tanto da gasolina quanto do álcool.

O propulsor passou por ajustes no turbocompressor, bomba de combustível, central eletrônica do motor, bicos injetores, comando de válvulas de escape, velas de ignição, coletor de admissão e cabeçote, além da inclusão de um exclusivo sensor de etanol.

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- A chegada do motor Flex na Rampage é mais um fruto da expertise de 50 anos da Stellantis na região, beneficiando nosso cliente com mais uma opção de combustível para seu uso no dia a dia”, destaca o head da Ram para a América do Sul, Juliano Machado.

Para o executivo, “a Rampage é um sucesso de vendas e vice-líder consolidada na categoria, e a linha 2027 reúne atributos para manter esse legado.”

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Mais conforto

Banco do condutor com ajuste elétrico e memória na porta ou pela central multimídia.

O ajuste elétrico do banco do motorista por botões na porta condutor ou pela central multimídia com duas memórias é de série para a Rampage R/T e Laramie e opcional na Rebel.

A Rampage Big Horn, porta de entrada do universo Ram, avança com os novos sistemas semiautônomos de condução (ADAS). Alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres e ciclistas, assistente de manutenção de faixa e comutação automática do farol alto complementam o pacote de equipamentos de segurança.

Com seis airbags, a Rampage conta ainda com controle de estabilidade e tração, assistente de oscilação de reboque, faróis e lanternas em LED e freios a disco nas quatro rodas.

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Versões e preços

Ram Rampage 2027

Big Horn 2.2 Diesel - R$ 230.990

Rebel 2.2 - R$ 259.990

Laramie 2.0 Turbo Flex - R$ 259.990

Laramie 2.2 Diesel - R$ 269.990

R/T 2.0 Turbo Flex - R$ 275.990

Fonte: Ram



