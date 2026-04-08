Koleos híbrido chega ao Brasil em pré-venda

Venda do Koleos full hybrid E-Tech começará em 17 de abril. Renault / Divulgação

O Koleos full hybrid E-Tech chega em pré-venda. Na versão única topo de linha esprit Alpine, o utilitário esportivo Renault tem preço de R$ 289.990.

Durante a pré-venda, a Renault oferece condições especiais e o cliente que trocar seu veículo atual pelo Koleos receberá um bônus de R$ 10 mil. A venda começará no próximo dia 17.

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Propulsão híbrida

Koleos combina sofisticação, conforto e avançada tecnologia.

Desenvolvido pela Renault em parceria com a chinesa Geely e montado sobre a plataforma global CMA, na Coréia do Sul, o conjunto propulsor do Koleos combina um motor a gasolina e dois elétricos.

Sistema híbrido com potência combinada de 245 cv. GILBERTO LEAL

O 1.5 turbo gera 144 cv de potência e força de 23,45 kgfm e os elétricos 136 cv e 32,63 kgfm. Combinados liberam 245 cv e 56,1 kgfm. A transmissão automática é de três velocidades e a bateria de íons de lítio de 1,64 kWh.

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Consumo de combustível 13,1 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

O utilitário esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos e a velocidade máxima de 180 km/h é limitada eletronicamente. Pelo Inmetro, o consumo de combustível é 13,1 km/l cidade e 12,1 km/l na estrada.

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Avançada tecnologia

Interior escurecido com revestimento em materiais premium.

O interior é revestido em materiais premium como Alcantara e costuras aparentes.

Bancos revestidos em couro e Alcantara com apoios laterais.

Teto é escurecido, os bancos contam com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação (dianteiros) e o ar-condicionado é de três zonas.

Volante multifuncional e instrumentos e multimídia com telas de 12,3",

O painel panorâmico integra três telas de 12,3’’ com quadro de instrumentos, multimídia para o condutor. No terceiro, o acompanhante acessa a navegação, dados do veículo e plataformas de streaming.

O som Bose de 10 alto falantes tem cancelamento ativo de ruídos. O teto solar é panorâmico.

Condução segura

O Koleos conta com sete airbags e avançados sistemas de apoio à condução e à segurança. GILBERTO LEAL