Koleos híbrido chega ao Brasil em pré-venda

O Koleos full hybrid E-Tech chega em pré-venda. Na versão única topo de linha esprit Alpine, o utilitário esportivo Renault tem preço de R$ 289.990.
Durante a pré-venda, a Renault oferece condições especiais e o cliente que trocar seu veículo atual pelo Koleos receberá um bônus de R$ 10 mil. A venda começará no próximo dia 17.
Propulsão híbrida
Desenvolvido pela Renault em parceria com a chinesa Geely e montado sobre a plataforma global CMA, na Coréia do Sul, o conjunto propulsor do Koleos combina um motor a gasolina e dois elétricos.
O 1.5 turbo gera 144 cv de potência e força de 23,45 kgfm e os elétricos 136 cv e 32,63 kgfm. Combinados liberam 245 cv e 56,1 kgfm. A transmissão automática é de três velocidades e a bateria de íons de lítio de 1,64 kWh.
O utilitário esportivo acelera de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos e a velocidade máxima de 180 km/h é limitada eletronicamente. Pelo Inmetro, o consumo de combustível é 13,1 km/l cidade e 12,1 km/l na estrada.
Avançada tecnologia
O interior é revestido em materiais premium como Alcantara e costuras aparentes.
Teto é escurecido, os bancos contam com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação (dianteiros) e o ar-condicionado é de três zonas.
O painel panorâmico integra três telas de 12,3’’ com quadro de instrumentos, multimídia para o condutor. No terceiro, o acompanhante acessa a navegação, dados do veículo e plataformas de streaming.
O som Bose de 10 alto falantes tem cancelamento ativo de ruídos. O teto solar é panorâmico.
Condução segura
Com sete airbags - frontais, laterais, de cortina e entre os bancos dianteiros, e sistema de estacionamento autônomo diagonal e perpendicular, o Koleos traz 29 sistemas assistência à condução segura (ADAS).