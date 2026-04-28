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Tank 300 tem versão híbrido plug-in flex  

Conjunto propulsor do jipe chinês tem  394 cv e autonomia de até 74 km no modo elétrico pelo Inmetro e até 106 km pelo ciclo WLTP

Gilberto Leal

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