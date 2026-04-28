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Tank300 hibrido plug-in, pioneiro na tecnologia flex. GWM / Divulgação

O Tank 300, primeiro veículo hibrido plug-in flex do mundo, chega aos concessionários GWM. O sistema híbrido do jipe chinês combina motores elétrico e a combustão movido por etanol e gasolina, câmbio automático, tração 4x4 e bateria.

Com preço de R$ 342 mil, o GWM Tank 300 PHEV Flex é destaque do espaço da marca chinesa no 31º Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), de 27 de abril a 1º de maio.

Etanol e gasolina

Avanço na eletrificação combinada com etanol e gasolina.

A nova configuração do Tank 300 marca uma nova etapa da eletrificação automotiva ao combinar, de forma inédita, um conjunto propulsor híbrido plug-in com a capacidade de utilização de etanol e gasolina.

Híbrido plug-in flex

Visual robusto típico dos jipes tradicionais.

O conjunto híbrido plug-in do Tank 300 atua com dois motores, o 2.0 turbo flex e um elétrico, câmbio automático de nove velocidades, tração 4x4 e bateria de 37,1 kWh. A potência combinada é de 394 cv e a força (torque) de 76,4 kgfm.

A potência e torque do sistema flex permanecem inalterados em relação à versão gasolina. O de ciclo Miller prioriza a eficiência energética e otimiza o uso da energia gerada na combustão.

O jipe GWM acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos. Roda até 18,3 km/l na cidade e 18,8 km/l na estrada com gasolina combinado ao motor elétrico e até 13,1 km/l e 14,1 km/l com etanol nas mesmas condições.

Autonomia e recarga

Recarga rápida de 30% a 80% da bateria em cerca de 24 minutos.

A autonomia da bateria de 37,1 kWh é até 74 km no modo elétrico pelo padrão Inmetro e até 106 km pelo ciclo WLTP.

O Tank aceita até 50 kW, o que a carga rápida (DC) de 30% a 80% em cerca de 24 minutos. Em corrente alternada (AC) a potência máxima é de 6,6 kW.

Engenharia brasileira

Informações do sistema híbrido plug-in flex e do jipe no quadro de instrumentos e multimídia.

O sistema hibrido plug-in flex foi desenvolvido em conjunto pela Bosch do Brasil e a GWM Brasil com a colaboração da matriz da montadora na China. O conjunto foi ajustado como na calibração do ciclo Miller e das velas de ignição no motor a combustão.

A calibração específica para etanol hidratado inclui o reconhecimento automático da mistura no tanque e estratégias avançadas de gerenciamento energético.

A solução foi concebida para as condições do mercado brasileiro e consolida o país como referência global na integração entre eletrificação e biocombustíveis.

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Aventureiro flex

Lanternas verticais em LED e estepe na tampa do porta-malas.

O Tank 300 híbrido plug-in flex mantém a arquitetura híbrida off-road Hi4-T, com carroceria sobre chassi, sistema de tração 4x4 com reduzida e recursos para o uso fora-de-estrada.

Com 4,760 metros de comprimento, 1,930 m de largura e 1,903 m de altura, a distância entre eixos é de 2,750 m. O porta-malas leva 836 litros até 1.520 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Porta-malas leva 836 litros até 1.520 litros com os bancos traseiros rebatidos.

O jipe conta com recursos como o assistente de manobra em curva fechada, controle eletrônico de velocidade inteligente off-road e a interface modo off-road que mostra na central multimídia os parâmetros do veículo no uso fora de estrada.

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Espaço e sofisticação

Sofisticado interior revestido em materiais premium.

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior premium com acabamento macio ao toque. Os bancos são revestidos em Nappa, o ar-condicionado de duas zonas e o teto solar elétrico.

Espaço para três adultos e encosto do banco traseiro rebatível.

As telas digitais integradas do quadro de instrumentos e do multimidia são de 12,3 polegadas. Navegação nativa por GPS, a conectividade com Android Auto, Apple CarPlay e Android Auto é sem fio.

Telas digitais integradas do quadro de instrumentos e do multimidia de 12,3 polegadas.

O wi-fi, 4G, A recarga do celular é por indução, portas USB, comandos de voz e atualização dos softwares pela nuvem complementam a conectividade. O aplicativo My GWM executa funções remotas, o monitoramento e controle do veículo.

Apoio à condução

Volante multifuncional com aletas para a troca sequencial de marchas.

Com seis airbags, controle eletrônico de velocidade adaptativo com função Stop & Go, frenagem de emergência autônoma, alerta de tráfego traseiro cruzado, assistentes de cruzeiro inteligente, de permanência em faixa e alerta de mudança de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito estão entre os recursos de apoio a condução.

Logotipos traseiros escurecidos e a identificação HYBR-FLEX aplicada no vidro.

As mudanças visuais são sutis e exclusivas como os revestimentos internos de teto e colunas na cor preta, logotipos traseiros escurecidos e a identificação HYBR-FLEX aplicada no vidro.