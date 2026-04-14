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Grupo Sinossera inaugura quatro concessionárias de marcas chinesas. Grupo Sinosserra / Divulgação

O Grupo Sinosserra inaugura quatro concessionárias de veículos eletrificados. As operações personalizadas das marcas chinesas Jetour e Omoda & Jaecoo são em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Passo Fundo.

As novas concessionárias, duas são Jetour Sinosserra, em Porto Alegre e Novo Hamburgo, e duas Omoda & Jaecoo Sinosserra, em Novo Hamburgo e Passo Fundo.

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Veículos eletrificados

Novas operações do conglomerado gaúcho são de veículos elétricos e híbridos plug-in. Grupo Sinosserra / Divulgação

O grupo gaúcho investiu R$ 24 milhões reforçando o posicionamento no segmento de veículos eletrificados. As novas operações seguem os padrões globais das duas marcas chinesas.

Daniela Zugno Pinto Ribeiro e Hugo Pinto Ribeiro da direção do grupo gaúcho. GILBERTO LEAL

- As novas lojas nascem com um conceito mais atual de concessionária, com foco maior em experiência, ambientação, tecnologia e jornada do cliente - destaca a diretora de Negócios Automotivos do Grupo Sinosserra, Daniela Zugno Pinto Ribeiro.

A executiva reforça que “são operações desenhadas para as marcas novas, com apelo mais contemporâneo, mais conectadas com inovação, conectividade e eletrificação”.

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Marcas globais

Robustos, avançados e potentes utilitários esportivos elétricos. GILBERTO LEAL

As novas concessionárias integram o plano de expansão que a empresa executa desde 2023 para consolidar-se como um das principais atuantes no mercado automotivo do Sul do país.

Ao agregar marcas globais conhecidas, inovadoras, o grupo atende de diferentes perfis de consumidores em design, tecnologia e motorização.

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Polos de venda

Sofisticados utilitários esportivos com visual tipo jipão. GILBERTO LEAL

As operações visam também fortalecer a presença em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Passo Fundo, principais praças automotivas do Rio Grande do Sul, e que atualmente concentram o maior número de pontos de vendas da empresa.

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Capital e interior

Utilitários esportivos eletrificados híbridos plug-in. GILBERTO LEAL

O Grupo Sinosserra detém concessão exclusiva da Jetour no Rio Grande do Sul. A operação começou em fevereiro com a pré-venda dos utilitários esportivos híbridos plug-in S06, T1 e T2.

Robusto T-2 com vocação para o uso fora de estrada. GILBERTO LEAL

Com o conceito global da Chery Internacional, as lojas contam com showroom, pós-venda, oficina e peças. Em Porto Alegre na Avenida Padre Cacique, 782, e em Novo Hamburgo na Rua Primeiro de Março, 1662. A terceira unidade na capital gaúcha será inaugurada no segundo semestre, na Avenida Brino, esquina com a Avenida Sertório.

Linhas quadradas, estepe na tampa do porta-malas e luzes de neblina no para-choque. GILBERTO LEAL

Elétricos e híbridos

Concessionária Chery Omoda & Jaecoo do Grupo Sinosserra. Grupo Sinosserra / Divulgação

As concessionárias das marcas também do grupo Chery Omoda & Jaecoo Sinosserra são localizadas em Novo Hamburgo, na Rua Primeiro de Março, 1750, e em Passo Fundo, na Avenida Brasil Oeste, 2626, com showroom, pós-venda, serviços e peças.