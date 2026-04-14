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Grupo Sinosserra inaugura quatro concessionárias de veículos eletrificados

As operações das marcas chinesas Jetour e Omoda & Jaecoo são em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Passo Fundo

Gilberto Leal

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