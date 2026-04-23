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Concessionária Iesa Volvo opera nas novas instalações do bairro São João. Rafael Damineli / Iesa / Divulgação

O Grupo Iesa inaugura concessionária Volvo em Porto Alegre. Com investimento de R$ 5 milhões, showroom, peças e serviços de pós-venda foram transferidos para a Rua Pereira Franco, 407, no bairro São João.

A nova estrutura, dentro da estratégia de expansão do grupo gaúcho, amplia a capacidade de atendimento da Iesa aos clientes da marca sueca.

Venda maior

Grupo gaúcho investiu R$ 5 milhões na operação com showroom, peças e serviços de pós-venda. GILBERTO LEAL

A inauguração da nova concessionária contou com a presença do presidente da Volvo Cars Brasil e América Latina, Marcelo Kronemberger e dos executivos de venda, Marcelo Godoy, e de marketing, Felipe Yagi. Os empresários Thiago, Renato e Roberto Nahas representaram o grupo gaúcho.

A loja é a principal operação da montadora sueca na capital e projeta impulsionar o volume de vendas, atualmente em torno de 50 veículos por mês, para até a média de até 70 unidades mensais.

Estrutura pensada para atender o crescimento da venda de carros eletrificados. GILBERTO LEAL

- A nova estrutura foi pensada para elevar a experiência do cliente e acompanhar o crescimento da demanda por veículos eletrificados, posicionando a operação para um novo ciclo de expansão na Capital -, afirma a diretora comercial da Iesa Volvo, Caroline Quadros.

Carros eletrificados

Tradição Volvo de segurança, inovação e sustentabilidade. GILBERTO LEAL

A Volvo Cars, conhecida pela segurança, inovação e sustentabilidade, ampliou sua atuação ao acrescentar aos veículos a combustão a nova grama de eletrificados.

Marca sueca conta com seos modelos 100% elétricos e híbridos plug-in. GILBERTO LEAL

A linha da marca sueca conta com seis modelos 100% elétricos e híbridos plug-in. Os elétricos EX30, EX40, EC40 e EX90 e os híbridos XC60 e XC90 estão disponíveis na concessionária gaúcha.

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Modelos mais vendidos

Apenas sete unidades separaram o utilitário esportivo compacto elétrico EX30 do híbrido XC60, o Volvo mais vendido no Brasil. GILBERTO LEAL

A Volvo Cars fechou 2025 com 9.721 carros emplacados, o melhor desempenho da marca sueca em mais de duas décadas de atuação no mercado nacional. Os 5.160 elétricos representaram 53,1% das vendas no país.

O modelo de entrada EX30 foi o destaque entre os 100% elétricos, com 3.508 emplacamentos. Ficou sete unidades atrás do hibrido plug-in XC60 com 3.515 unidades emplacadas.

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A caminho do Brasil

Com arquitetura elétrica de 800 volts e recargas rápidas, o ES90 terá autonomia próxima de 700 km no ciclo WLTP. Volvo Cars / Divulgação

A gama Volvo no país será ampliada com a chegada do ES90 no começo do segundo semestre, e do EX60, no último trimestre do ano.

Com visual ousado, linhas fluidas e eficiência aerodinâmica, o design do ES90 remete a um fastback. O modelo compartilha a plataforma com o EX90 e a arquitetura elétrica de 800 volts permite recargas em carregadores DC de alta potência. A autonomia ficará próxima de 700 km no ciclo WLTP.

O EX60, que recém entrou na linha de montagem, desembarcará no Brasil no último trimestre do ano. Volvo Cars / Divulgação

Produzido na Suécia desde março passado, o utilitário esportivo médio EX60 é 100% elétrico. Foi projetado para ser o elétrico de maior autonomia da marca, até 810 km no ciclo WLTP.

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Grupo gaúcho

Comandos da Volvo Cars Brasil e do Grupo Iesa. Rafael Damineli / Iesa / Divulgação