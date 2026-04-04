Projetado a partir das provas de rali traz motor de 304 cv e câmbio manual ou automático e tração integral. Toyota / Divulgação

O GR Yaris chega ao Brasil com lote inicial esgotado na pré-venda. O volume corresponde a metade das unidades previstas para o ano de 2026. O hatch esportivo Toyota projetado a partir das provas de rali traz motor de 304 cv, câmbio manual ou automático e tração integral.

O design agressivo, a aerodinâmica eficiente e a propulsão potente combinam com os detalhes esportivos, os bancos envolventes e a tecnologia interior que remetem a sensação de um carro de corrida.

O Toyota GR Yaris tem preço único de R$ 354.990.

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Da pista para a rua

O esportivo hatch foi desenvolvido com a experiência das pistas de rali.

Desenvolvido pela Gazoo Racing, o GR Yaris traz o conceito das pistas de rali com a vocação esportiva. Os aperfeiçoamentos feitos para as provas trazem para as ruas a eficiência elevada da aerodinâmica, do desempenho e da segurança.

Com 3,99 metros de comprimento, 1,45 m de altura e 1,80 m de largura, a distância entre eixos é de 2,56 m. O Toyota Yaris GR acelera de 0 a100 km/h em 5,2 segundos e chega a velocidade máxima de 230 km/h.

Vocação esportiva

Entradas de ar no para-choque melhoram a refrigeração do motor e a aerodinâmica.

As entradas de ar no para-choque e nos para-lamas melhoram a refrigeração e aerodinâmica. Os para- lamas alargados, as rodas forjadas com pneus 225/40 R18 e freios de alta performance com discos ventilados são típicos de carros de competição.

Aerofólio no teto e lanternas em LED interligadas.

As saídas de ar na traseira reduzem resistência aerodinâmica, aumentam estabilidade e melhoram a dissipação térmica. As luzes de neblina reposicionadas e o aerofólio redesenhado completam o conjunto esportivo.

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Direção e suspensão

Suspensão especial e direção elétrica com relação mais direta.

Montado sobre estrutura exclusiva da Gazoo Racing, o GR Yaris pesa apenas 1.305 quilos na configuração manual e 1.325 quilos na automática. O hatch esportivo combina as plataformas GA-B e GA-C com suspensão do tipo McPherson com três pontos de fixação na dianteira e o sistema double wishbone na traseira.

A direção elétrica passou por um ajuste fino que garantiu uma relação mais direta entre o movimento do volante e das rodas.

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Alto desempenho

Motor com injeção direta de alta pressão e 304 cv de potência.

O motor de três cilindros 1.6 turbo de 304 cv de potência e força (torque) de 40,8 kgfm conta com injeção direta de alta pressão, pistões reforçados, radiador de óleo com refrigeração e sistema de pulverização de água no intercoller em situações extremas.

A tração integral GR-Four, desenvolvida a partir das provas de rali, utiliza três diferenciais (central e dois Torsen de deslizamento limitada) e oferece modos Normal (60:40), Gravel (53:47) e Track (varia entre 60:40 e 30:70).

O esportivo compacto hatch Toyota tem opções de câmbio manual de seis marchas com engates curtos e a transmissão automática GR-DAT de oito velocidades. Desenvolvida para respostas rápidas, a operação é invertida no modo manual como nos carros de competição.

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Conceito de rali

Transmissão manual de seis marchas ou automática de oito velocidades.

Acesso por aproximação e partida por botão, no interior, a cabine segue o conceito driver-first, voltada para o condutor. O console central é inclinado em 15° com espaço para mostradores adicionais à frente do copiloto, como nos carros de rali.

Bancos esportivos rebaixados e logo nos apoios de cabeça.

O painel foi rebaixado em 50 milímetros, os bancos dianteiros rebaixados em 25 mm e o retrovisor reposicionado. O ar-condicionado digital é de duas zonas.

Volante multifuncional e instrumentos digitais programáveis.

O quadro digital de instrumentos de 12,3” conta com modos Normal e Esportivo (focado em dados de desempenho). As versões automáticas mostram também a temperatura da transmissão e alertas para trocas de marchas.

Tecnologia de segurança

Pacote de segurança Toyota Safety Sense com recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança.

Com oito airbags - dois frontais, dois laterais e quatro de cortina – o GR Yaris conta controles de estabilidade e tração, a assistência em subida, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e Isofix.

O pacote de segurança Toyota Safety Sense complementa o apoio à condução e à segurança. São recursos como controle eletrônico de velocidade adaptativo, sistemas de saída de faixa, de mudança de faixa e de colisão frontal, farol alto automático, alerta de ponto cego e frenagem de estacionamento, entre outros.

Rodas forjadas de 18” e pneus de medidas 225/40 R18.

Emotional Red, precious Metal, platinum White Pearl e precious Black são as cores disponíveis combinadas com o teto em fibra de carbono aparente, rodas de liga leve de 18 polegadas escurecidas e placa comemorativa numerada no console central para a série inicial.

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Garantia estendida

Os bancos traseiros podem ser rebatidos para aumentar a capacidade do porta-malas.

O Toyota 10 prolonga a cobertura por até 10 anos. Sem custo adicional, a ativação é automática com a realização das revisões programadas na rede Toyota após o período inicial de cinco anos de garantia de fábrica.