O GLS 450 AMG Line atualiza o conforto, a sofisticação e o desempenho com segurança. O utilitário esportivo traz o novo Pacote de Aquecimento Conforto que esquenta os bancos dianteiros, os das extremidades da segunda fileira de assentos e os apoios de braço dianteiros e traseiros.
O Mercedes-Benz GLS 450 AMG Line tem preço de R$ 1.055.900 para o ano/modelo 26/26.
Espaço e sofisticação
Sete lugares, o interior combina materiais premium como madeira Anthracite, superfícies dos painéis e rebordos em Artico e volante esportivo em couro Nappa. O teto solar panorâmico e a iluminação ambiente complementam a sofisticação.
Acesso por aproximação e partida por botão, o ar-condicionado Thermotronic de quatro zonas, as cortinas elétricas traseiras, os vidros com isolamento acústico e o pacote de conforto acústico valorizam o interior do utilitário esportivo Mercedes.
O multimídia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) traz navegação integrada, realidade aumentada e integração com Android Auto e Apple CarPlay. O quadro digital de instrumentos e o head up display oferecem ainda informações de forma intuitiva ao condutor.
O sistema de som é Burmester 3D, a recarga do celular por indução e entradas YSB e USB Plus.
Avançada segurança
Airbags laterais traseiros e de joelho, alerta de saída, proteção Guard 360° e assistentes ativo de direção e de estacionamento com câmera 360°, entre outros, estão entre os recursos eletrônicos de apoio à condução e a segurança.
Híbrido leve
O conjunto propulsor híbrido leve de 48V com 381+20 cv de potência e força (torque) de até 50,9 kgfm atua com a transmissão automática 9G-Tronic de nove velocidades.
A suspensão, independente nas quatro rodas, tem sistema amortecimento adaptativo e os freios são esportivos.