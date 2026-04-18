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O utilitário esportivo Mercedes-Benz GLS 450 AMG Line 2026 traz atualizações pontuais. Mercedes-Benz / Divulgação

O GLS 450 AMG Line atualiza o conforto, a sofisticação e o desempenho com segurança. O utilitário esportivo traz o novo Pacote de Aquecimento Conforto que esquenta os bancos dianteiros, os das extremidades da segunda fileira de assentos e os apoios de braço dianteiros e traseiros.

O Mercedes-Benz GLS 450 AMG Line tem preço de R$ 1.055.900 para o ano/modelo 26/26.

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Espaço e sofisticação

Sofisticado interior com revestimento materiais premium.

Sete lugares, o interior combina materiais premium como madeira Anthracite, superfícies dos painéis e rebordos em Artico e volante esportivo em couro Nappa. O teto solar panorâmico e a iluminação ambiente complementam a sofisticação.

Acesso por aproximação e partida por botão, o ar-condicionado Thermotronic de quatro zonas, as cortinas elétricas traseiras, os vidros com isolamento acústico e o pacote de conforto acústico valorizam o interior do utilitário esportivo Mercedes.

O multimídia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) traz navegação integrada, realidade aumentada e integração com Android Auto e Apple CarPlay. O quadro digital de instrumentos e o head up display oferecem ainda informações de forma intuitiva ao condutor.

O sistema de som é Burmester 3D, a recarga do celular por indução e entradas YSB e USB Plus.

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Avançada segurança

Conjunto óptico com faróis multibeam LED adaptativos e luzes diurnas (DRL) em LED. Mercedes-Benz / Divulgação

Airbags laterais traseiros e de joelho, alerta de saída, proteção Guard 360° e assistentes ativo de direção e de estacionamento com câmera 360°, entre outros, estão entre os recursos eletrônicos de apoio à condução e a segurança.

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Híbrido leve

Aerofólio no teto, lanternas em LED e escapamento duplo.

O conjunto propulsor híbrido leve de 48V com 381+20 cv de potência e força (torque) de até 50,9 kgfm atua com a transmissão automática 9G-Tronic de nove velocidades.

O utilitário esportivo conta com abertura do porta-malas por sensor e acoplamento de reboque.