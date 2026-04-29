GLA 200 e GLB 220 4Matic Night Edition combinam conforto, eficiência e tecnologia

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Novas configurações dos utilitários esportivos Mercedes-Benz personalizam o visual e acabamento interno. Mercedes-Benz / Divulgação

O GLA 200 e o GLB 220 4Matic Night Edition combinam sofisticação, tecnologia e desempenho. As novas configurações dos utilitários esportivos Mercedes-Benz personalizam o design, o acabamento interno e a pintura especial Mabyfaktur na cor cinza Alpine e vermelho Patagônia.

O pacote Night Edition valoriza a esportividade dos automóveis com elementos escurecidos no design exterior, o que cria um visual contemporâneo e impactante, explica o Head de Produto Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasi, Evandro Bastos.

Utilitário esportivo compacto híbrido leve GLA 200 Night Edition.

- A proposta é oferecer aos nossos clientes uma experiência que vai além da estética, unindo conforto, funcionalidade e eficiência em diferentes contextos de uso para o dia a dia -, garante o executivo.

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Interior esportivo

Revestimento em Artico e Microcut, material de microfibra com textura esportiva, na cor preta.

Os cintos de segurança na cor cinza harmonizam com as costuras contrastantes em tom cinza aplicadas nos assentos, no painel e nos acabamentos das portas.

Volante multifuncional, instrumentos e multimídia com telas digitais.

Os assentos revestidos em Artico e Microcut, material de microfibra com textura esportiva, na cor preta, destacam o acabamento com conforto.

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GLA 200 Night Edition

A agilidade, o design e a tecnologia valorizam o estilo e a sofisticação do GLA 200 Night Edition. O utilitário esportivo compacto urbano traz interior sofisticado, novas rodas de 20 polegadas e porta‑malas de 425 e 1.420 litros.

O conjunto propulsor hibrido leve combina o motor 1.3 turbo de 163 cv e força (torque) de 27,53 kgfm com o câmbio automático de oito velocidades. O utilitário esportivo acelera de de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos e chega a velocidade máxima de 210 km/h.

GLB 220 Night Edition

A facilidade de atender às necessidades do dia a dia e de viagens mais longas com espaço, tecnologia e desempenho está entre as características do GLB 220 4Matic Night Edition, destaca a Mercedes-Benz. Com capacidade para a sete ocupantes, o porta-malas leva de 565 a 1.800 litros.

O sistema de propulsão híbrido leve combina o motor 2.0 turbo de 190 cv e força (torque) de 30,59 kgfm com o câmbio automático de oito velocidades e a tração integral.

Motor 2.0 turbo de 190 cv, câmbio automático de oito velocidades e a tração integral.

A marca alemã destaca que a tração 4Matic reforça a estabilidade e a segurança em diferentes condições de piso com uma experiência de condução equilibrada e confiável.