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Geely EX5 híbrido plug-in tem autonomia de até 1.300 quilômetros naversão topo de linha. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

O EX5 EM-i, super híbrido plug-in, chega ao Brasil com avançada tecnologia. Com autonomia de até 1.300 quilômetros, utilitário esportivo Geely, que será produzido no país no segundo semestre, roda até 112 quilômetros no modo 100% elétrico.



Com três configurações, o Geely EX5 EM-i tem preços de lançamento de R$ 189.990, na Pro, R$ 209.990, na Max, e R$234.990, na Ultra.

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Utilitário esportivo médio

Utilitário esportivo médio conta com avançada tecnologia. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

O novo Geely EX5 EM-i, terceiro modelo da marca chinesa no país, será produzido no Brasil, 2026, no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), no segundo semestre de 2026.

Montado sobre a plataforma GEA, o utilitário esportivo médio híbrido tem 4,740 metros de comprimento, 1,905 metro de largura, 1,685 m de altura e distância entre eixos de 2,755 m. A altura mínima do solo é de 17,2 centímetros e o porta-malas leva de 428 litros a 2.065 litros (VDA) com os bancos traseiros rebatidos.

Design avançado

Grupo óptico com faróis e luzes diurnas (DRL) em LED. GILBERTO LEAL

A faixa luminosa da barra central conectada às luzes diurnas (DRL) em LED diferencia a frente com capo alto nas versões Max e Ultra da configuração elétrica. As lanternas traseiras seguem o mesmo conceito em LED e efeito tridimensional.

Lanternas traseiras tridimensionais interligadas por em LED. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

A linha de cintura é marcada pelos arcos das rodas e para-lamas traseiros. As rodas de liga leve são de 18” com pneus 225/55 R18, na versão Pro e 19” com pneus 235/50 R19, nas Max e Ultra.

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Materiais premium

Volante multifuncional, instrumentos, multimídia e head-up display digitais. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

As telas do quadro de instrumentos, multimídia e head-up display de 10,2 polegadas, 15,4 polegadas e 13,8 polegadas destacam o interior. O multimidia é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio. A recarga do celular de 15 watts de potência é por indução.

Acabamento em materiais premium como couro. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

O assistente de voz compreende até 200 comandos. O aplicativo permite o controle, monitoramento e localização remoto do veículo, entre outras funções. As atualizações podem ser feitas pela nuvem via sistema Over-The-Air (OTA).

Banco traseiro com três lugares, dutos do ar-condicionado e portas USB. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

O sistema de som premium conta com 16 alto-falantes e amplificador digital de 1.000 Watts.

Propulsão híbrido plug-in

A potência combinada é de 262 cv e força (torque) de 38,7 kgfm. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

O conjunto hibrido conecta o motor 1.5 a gasolina de 100 cv de potência e força (torque) de 12,7 kgfm a dois elétricos (um gerador e outro de tração) de 218 cv e 26,4 kgfm. A potência combinada é de 262 cv e força (torque) de 38,7 kgfm.

O propulsor a combustão, que atua como gerador, também pode tracionar com o conjunto elétrico.

O EX5 EM-i conta com três modos de condução - Eletric (tração elétrica), Hybrid (elétrico e combustão) e Sport (desempenho).



O EX5 EM-i acelera de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos.

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Bateria e consumo

Autonomia combinada de 1.300 quilômetros pelo Inmetro. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

O utilitário esportivo conta com duas opções de bateria. Com a de lítio ferro fosfato (LFP) de 18,4 kWh, as versões Pro e Max têm autonomia de 65 quilômetros no modo 100% elétrico pelo ciclo Inmetro.

Na configuração topo de linha Ultra, a bateria maior, de 29,8 kWh, garante até 112 km no modo 100% elétrico e pode chegar até 1.300 km combinada com a propulsão híbrida pelo ciclo Inmetro.

A recarga lenta da bateria (AC) de 25% a 100% leva cerca de três de nas versões Pro e Max e 4,6 h na Ultra. Em postos de carga rápida (DC), de 30% a 80%, aproximadamente 20 minutos (Pro e Max) e 16 minutos (Ultra).

O consumo urbano pelo Inmetro é de 14,6 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada, nas versões Pro e Max, e de 14,8 km/l e 13,1 km/l na Ultra.

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Segurança ADAS 2

Avançados recursos eletrônicos apoiam a condução e a segurança. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

Com seis airbags – dianteiros, laterais de cortina dianteiros e traseiros integrados, o Geely conta com recursos de apoio a condução como controle eletrônico de velocidade adaptativo, frenagem automática de emergência e de tráfego cruzado traseiro, alertas de colisão frontal e traseira e de tráfego cruzado traseiro, reconhecimento de placas de trânsito, assistente de permanência em faixa e mudança de faixa e de ponto cego, entre outros.

Rodas de 18” com pneus 225/55 R18, na versão Pro, e 19” com pneus 235/50 R19, nas Max e Ultra. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

Cinza Volcanic, prata Mist, branco Storm, preto Carbon e verde Jungle são as cores disponíveis do Geely EX5 EM-i. A opção de lançamento verde Jungle pode ser combinada com o interior no tom caramelo. O interior de série é na cor Dark Blue.

Versões e preços

Utilitario esportivo híbrido Geely tem cinco opções de cores. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

GEELY EX5 EM-i

Pro - R$ 199.990

Acesso por aproximação e partida por botão, instrumentos digitais com tela de 10,2”, multimídia de 15,4’’ interativa com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré, Wi-Fi, ar-condicionado automático com saída de ar para o banco traseiro, aplicativo Geely, atualizações remotas, quatro portas USB, sistema de som com seis alto-falantes, freio de estacionamento eletrônico e recursos de apoio à condução, entre outros. Faróis, luzes diurnas (DRL) e lanternas em LED com acionamento automático, rodas de liga leve aro 18”.

Max - R$ 219.990

Acrescenta banco do motorista e passageiro com ajuste elétrico e ventilação, Head‑Up Display de 13,8”, teto solar panorâmico elétrico, carregamento sem fio, iluminação ambiente com 256 cores, sistema de som com 16 alto‑falantes, câmera visão 540° com chassi transparente e mais recursos de apoio à condução e à segurança ADAS 2. Grade frontal em LED e rodas de liga leve aro 19”.

Ultra - Preço: R$ 244.990

Soma bateria de 29,8 kWh e potência de recarga em corrente contínua (DC) de 60 kW.

Frente robusta com grupo óptico em LED. Rodolfo Buhrer / Geely / Divulgação

A garantia do Geely EX5 EM-i é de seis anos ou 150 mil quilômetros para o veículo e de oito anos ou 150 mil quilômetros para a bateria.

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Versões e preços

GILBERTO LEAL

Geely EX5 EM-i

Pro - R$ 189.990

Max - R$ 209.990

Ultra - R$ 234.990