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Geely EX5 EM-i, híbrido plug-in chega com avançada tecnologia

Com autonomia de até 1.300 quilômetros, utilitário esportivo será produzido no país no segundo semestre

Gilberto Leal

São Paulo

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