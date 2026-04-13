Dolphin SE e Yuan Plus 2027 elétricos, os novos BYD no país

O Dolphin SE e Yuan Plus 2027 elétricos ampliam a linha BYD no país. Com diferentes perfis, os novos modelos da marca chinesa, o hatch com visual atualizado, e o utilitário esportivo com nova bateria, motor elétrico traseiro e tração integral, avançam no desempenho e tecnologia.
Os novos BYD têm preços sugeridos de R$ 159.990, na edição especial do BYD Dolphin SE, e de R$ 269.990, no Yuan Plus, com dois motores elétricos e interior atualizado.
Design atualizado
O Dolphin Special Edition é uma série exclusiva reestilizada do hatch intermediaria às configurações atuais, a GS e a Plus.
O novo desenho dos faróis, mais afilados e em direção aos para-lamas, integrados à nova grade ressaltam o visual com linhas fluidas. Nas laterais, as rodas sãos são de aro 17.
O para-choque e a tampa do porta-malas redesenhados, e novo conjunto óptico traseiro com o logo BYD integrado e iluminado diferenciam o SE das demais configurações.
Interior e propulsão
O quadro de instrumentos de 8,8 polegadas e o multimídia com tela flutuante de 12,8 polegadas com Google Assistant destacam o interior. O seletor de marcha passou para a coluna de direção e a recarga do celular é por indução de 50 W.
O motor elétrico gera 177 cv de potência e força (torques) de 29,57 kgfm combinado com a bateria de 45,12 kWh. A recarga de 30% a 80% da bateria em corrente contínua (DC) leva 20 minutos em posto de 80 kW.
O hahch elétrico conta com quatro modos de condução - Esportivo, Normal, Eco e Neve/Pisos escorregadios.
Pelos dados da marca chinesa, o hatch acelera de 0 a 100 km/h em 8 segundos e a autonomia é de até 405 quilômetros no ciclo europeu NEDC.
Segurança e cores
O Dolphin SE traz o pacote ADAS 2 com sistemas de auxílio à condução. São recursos como controle eletrônico de velocidade adaptativo, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, assistentes de permanência e mudança de faixa e monitoramento de ponto cego, entre outros.
Obsidian Black, cheese White, atlantis Blue e time Grey e o interior em tons escuros Black & Grey são as cores disponíveis para o hatch chinês.
Comportamento esportivo
O design atualizado nos para-choques, rodas novas e acabamento na coluna C, detalhes como a moldura inferior das portas e a terceira luz de freio personalizam o visual do novo Yuan Plus AWD. O interior e o desempenho avançaram.
Mais potência e força
O novo conjunto propulsor com dois motores 100% elétricos, um dianteiro e outro traseiro, tem potencia combinada de 449 cv e força (torque) de 57,10 kgfm. A tração é integral.
A bateria passou de 60,48 kWh para 74,88 kWh. A recarga foi ampliada para 11 kW em corrente alternada (AC) e até 205 kW em corrente contínua (DC). A autonomia é de até 530 km no ciclo europeu NEDC.
Pelos dados da BYD, o utilitário esportivo chinês acelera de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos e chega a velocidade máxima de 200 km/h.
Interior personalizado
Novos volante, console, seletor de marchas, que passou para a coluna de direção, instrumentos e multimidia diferenciam a configuração do utilitário esportivo chinês.
As telas cresceram e a do quadro de instrumentos tem 8,8 polegadas e a da central multimídia 15,6 polegadas. As portas contam com iluminação colorida e os vidros traseiros são escurecidos.
A capacidade do porta-malas foi ampliada e passou de 312 litros para 490 litros na atual. O compartimento dianteiro sob o capô acrescenta mais 101 litros.
Condução segura
Com o acréscimo do airbag entre os bancos dianteiros agora são sete bolsas de proteção. O sistema de apoio à condução ADAS 2 recebeu três novos recursos relativos ao tráfego dianteiro: alertas de colisão frontal e de tráfego cruzado e frenagem de tráfego cruzado.
Time Grey, skiing White, obsidian Black e o interior dark Grey são as cores disponíveis do Yuan Plus AWD.
Viagem a convite da BYD