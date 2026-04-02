Conheça os veículos mais vendidos no Brasil em março de 2026

Março surpreendeu. Comportamento do mercado superou as previsões mais otimistas e o mês fechou com resultados expressivos na comparação com fevereiro.
Os 257.801 automóveis e comerciais leves comercializados em março saltaram 46,1% na comparação com fevereiro. Os 206.432 automóveis avançaram 46,8% em relação ao mês anterior e os 51.369 comercias leves 43,2%. No ano, as 596,1 mil unidades cresceram 14,9% sobre igual período de 2025.
O maior número de dias uteis, promoções e lançamentos estão entre os fatores que impulsionaram a venda de veículos. Março teve 22 dias úteis, em fevereiro 19 e março de 2025 20.
A média diária de venda de 11,7 mil unidades superou as 9,3 mil de fevereiro e as 9,2 mil de março de 2025. Os dados preliminares são da Bright Consulting e da K.Lume Consultoria.
Ranking marcas
A Fiat manteve a liderança dos últimos cinco anos e aumentou a diferença para mais de 10 mil unidades em relação a segunda colocada, a Volkswagen. A marca alemã também cresceu e ficou mais de 14 mil unidades à frente da General Motors. A Hyundai e a BYD repetiram as posições dos dois primeiros meses do ano e fecharam o ranking das cinco marcas mais vendidas.
A participação das marcas chinesas cresceu para14,6% contra 13,2% em fevereiro. A BYD manteve a quinta posição com 16.407 registros e 6,4% do mercado. A Chery avançou três posições e ficou em 10º com 8.771 emplacamentos e 3,4%.
A GWM foi a 12ª com 6.598 registros e 2,6% de participação, o melhor resultado desde o início de suas operações no país, em abril de 2023.
Registro participação
1º Fiat - 52.675 20,5%
2º Volkswagen – 42.191 16,4%
3º General Motors - 28.134 10,9%
4º Hyundai – 19.155 7,4%
5º BYD – 16.407 6,4%
6º Toyota – 16.018 6,2%
7º Renault – 12.318 4,8%
8º Jeep - 10.037 3,9%
9º Honda - 9.910 3,8%
10º Chery – 8.771 3,4%
Fonte: Bright Consulting
Automóveis e comerciais
A Fiat Strada continua o carro mais vendido no país e fechou março com 16.706 unidades. O Volkswagen Polo manteve a segunda posição com 11.051 registros. O Chevrolet Onix avançou para terceiro com 10.182 emplacamentos.
O Fiat Argo com 8.281 e o Volkswagen Tera com 7.977 completaram a relação dos cinco carros mais vendidos no mês.
Dos 25 carros mais vendidos, 12 foram utilitários esportivos, seis hatchs e quatro picapes e três sedans.
No ranking dos 10 carros mais vendidos em março, três foram três foram Fiat (Strada, Argo e Mobi) e Volkswagen (Polo, Tera e T-Cross), dois Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet (Onix) e BYD (Dolphin Mini).
Posição carro registro
1º) Fiat Strada - 16.706
2º) Volkswagen Polo - 11.051
3º) Chevrolet Onix - 10.182
4º) Fiat Argo - 8.281
5º) Volkswagen Tera- 7.977
6º) Hyundai HB20 - 7.713
7º) Volkswagen T-Cross - 7.623
8º) Fiat Mobi - 7.241
9º) BYD Dolphin Mini - 7.053
10º) Hyundai Creta - 6.674
11º) Renault Kwid - 6.459
12º) Chevrolet Tracker - 5.795
12º) Volkswagen Nivus - 5.795
14º) Jeep Compass - 5.435
15º) Fiat Pulse - 5.168
16º) Fiat Toro - 5.091
17º) Caoa Chery Tiggo 5X - 5.007
18º) Chevrolet Onix Plus - 4.921
19º) Volkswagen Saveiro - 4.877
20º) Hyundai HB20S - 4.655
21º) Nissan Kait - 4.462
22º) Fiat Fastback - 4.444
23º) Honda HR-V - 3.995
24º) Toyota Hilux- 3.978
25º) Toyota Yaris Cross - 3.864
Fonte: K.Lume Consultoria
Eletrificados
Os carros eletrificados somaram 38,2 mil unidades e 14,8% do mercado em março, salto de 40,9% sobre as 27,1 mil unidades de fevereiro e expressivos 118,7% na comparação com os 17,5 mil registros de março de 2025.
No ano, os eletrificados somam 91,9 mil unidades e participação de 15,4% do mercado. O salto foi de 85,9% sobre os 49,4 mil registros do mesmo período de 2025.
Tipos de eletrificados
Elétricos (BEV) - 14.012 36,7%
BYD Dolphin Mini - 7.054
Hibrido plug-in (PHEV) - 10.886 28,5%
BYD Song Pro – 3.064
Híbrido leve (MHEV) - 3.968 10,4%
Fiat Fastback – 1.820
Híbrido (HEV) - 8.880 23.2%
Yaris Cross - 1.890
Hibrido ultra (REEV) - 466 1,2%
Leapmotor C10 – 466
Fonte: Bright Consulting
Participação regional
Minas Gerais liderou a venda no pais com 72,3 mil unidades e 28,1% do mercado, e São Paulo, em segundo com 53,0 mil e 20,6%. Seguiram Paraná com participação de 8,7%, Santa Catarina, de 4,5%, Rio Grande do Sul, de 4,3%, Rio de Janeiro, de 3,8% e Bahia, de 3,5%.