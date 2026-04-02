Conheça os veículos mais vendidos no Brasil em março de 2026

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Fiat Strada, o carro mais vendido no país por seis anos. Fiat / Divulgação

Março surpreendeu. Comportamento do mercado superou as previsões mais otimistas e o mês fechou com resultados expressivos na comparação com fevereiro.

Os 257.801 automóveis e comerciais leves comercializados em março saltaram 46,1% na comparação com fevereiro. Os 206.432 automóveis avançaram 46,8% em relação ao mês anterior e os 51.369 comercias leves 43,2%. No ano, as 596,1 mil unidades cresceram 14,9% sobre igual período de 2025.

O maior número de dias uteis, promoções e lançamentos estão entre os fatores que impulsionaram a venda de veículos. Março teve 22 dias úteis, em fevereiro 19 e março de 2025 20.

A média diária de venda de 11,7 mil unidades superou as 9,3 mil de fevereiro e as 9,2 mil de março de 2025. Os dados preliminares são da Bright Consulting e da K.Lume Consultoria.

Ranking marcas

BYD Dolphyn Min foi o elétrico mais vendido no país em marco e pel a primeira vez um carro chinês fica no top 10. BYD / Divulgação

A Fiat manteve a liderança dos últimos cinco anos e aumentou a diferença para mais de 10 mil unidades em relação a segunda colocada, a Volkswagen. A marca alemã também cresceu e ficou mais de 14 mil unidades à frente da General Motors. A Hyundai e a BYD repetiram as posições dos dois primeiros meses do ano e fecharam o ranking das cinco marcas mais vendidas.

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A participação das marcas chinesas cresceu para14,6% contra 13,2% em fevereiro. A BYD manteve a quinta posição com 16.407 registros e 6,4% do mercado. A Chery avançou três posições e ficou em 10º com 8.771 emplacamentos e 3,4%.

A GWM foi a 12ª com 6.598 registros e 2,6% de participação, o melhor resultado desde o início de suas operações no país, em abril de 2023.

O Chevrolet Onix Plus lidera os poucos sedãs à venda no país. GILBERTO LEAL

Registro participação

1º Fiat - 52.675 20,5%

2º Volkswagen – 42.191 16,4%

3º General Motors - 28.134 10,9%

4º Hyundai – 19.155 7,4%

5º BYD – 16.407 6,4%

6º Toyota – 16.018 6,2%

7º Renault – 12.318 4,8%

8º Jeep - 10.037 3,9%

9º Honda - 9.910 3,8%

10º Chery – 8.771 3,4%

Fonte: Bright Consulting

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Automóveis e comerciais

O Volkswagen Polo segue firme entre os carros mais vendidos. Volkswagen / Divulgação

A Fiat Strada continua o carro mais vendido no país e fechou março com 16.706 unidades. O Volkswagen Polo manteve a segunda posição com 11.051 registros. O Chevrolet Onix avançou para terceiro com 10.182 emplacamentos.

O Fiat Argo com 8.281 e o Volkswagen Tera com 7.977 completaram a relação dos cinco carros mais vendidos no mês.

Dos 25 carros mais vendidos, 12 foram utilitários esportivos, seis hatchs e quatro picapes e três sedans.

No ranking dos 10 carros mais vendidos em março, três foram três foram Fiat (Strada, Argo e Mobi) e Volkswagen (Polo, Tera e T-Cross), dois Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet (Onix) e BYD (Dolphin Mini).

Posição carro registro

Volkswagen Tera, o primeiro entre os utilitários esportivos. Volkswagen / Divulgação

1º) Fiat Strada - 16.706

2º) Volkswagen Polo - 11.051

3º) Chevrolet Onix - 10.182

4º) Fiat Argo - 8.281

5º) Volkswagen Tera- 7.977

6º) Hyundai HB20 - 7.713

7º) Volkswagen T-Cross - 7.623

8º) Fiat Mobi - 7.241

9º) BYD Dolphin Mini - 7.053

10º) Hyundai Creta - 6.674

11º) Renault Kwid - 6.459

12º) Chevrolet Tracker - 5.795

12º) Volkswagen Nivus - 5.795

14º) Jeep Compass - 5.435

15º) Fiat Pulse - 5.168

16º) Fiat Toro - 5.091

17º) Caoa Chery Tiggo 5X - 5.007

18º) Chevrolet Onix Plus - 4.921

19º) Volkswagen Saveiro - 4.877

20º) Hyundai HB20S - 4.655

21º) Nissan Kait - 4.462

22º) Fiat Fastback - 4.444

23º) Honda HR-V - 3.995

24º) Toyota Hilux- 3.978

25º) Toyota Yaris Cross - 3.864

Fonte: K.Lume Consultoria

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Eletrificados

Fiat Fastback liderou os híbridos leves em março. GILBERTO LEAL

Os carros eletrificados somaram 38,2 mil unidades e 14,8% do mercado em março, salto de 40,9% sobre as 27,1 mil unidades de fevereiro e expressivos 118,7% na comparação com os 17,5 mil registros de março de 2025.

No ano, os eletrificados somam 91,9 mil unidades e participação de 15,4% do mercado. O salto foi de 85,9% sobre os 49,4 mil registros do mesmo período de 2025.

Tipos de eletrificados

Elétricos (BEV) - 14.012 36,7%

BYD Dolphin Mini - 7.054

Hibrido plug-in (PHEV) - 10.886 28,5%

BYD Song Pro – 3.064

Híbrido leve (MHEV) - 3.968 10,4%

Fiat Fastback – 1.820

Híbrido (HEV) - 8.880 23.2%

Yaris Cross - 1.890

Hibrido ultra (REEV) - 466 1,2%

Leapmotor C10 – 466

Fonte: Bright Consulting

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Participação regional

Minas Gerais liderou a venda no pais com 72,3 mil unidades e 28,1% do mercado, e São Paulo, em segundo com 53,0 mil e 20,6%. Seguiram Paraná com participação de 8,7%, Santa Catarina, de 4,5%, Rio Grande do Sul, de 4,3%, Rio de Janeiro, de 3,8% e Bahia, de 3,5%.



