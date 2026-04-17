Conheça os carros mais vendidos na primeira quinzena de abril 2026

A venda de veículos na primeira quinzena de abril foi positiva com a tendência de continuidade. O comportamento de março foi acima do previsto, o que elevou a base de comparação. Abril confirma sustentação do mercado, mas em ritmo mais moderado.
Os 104,7 mil emplacamentos na primeira quinzena de abril aumentaram 2,9% sobre março e 4,7% no mesmo período em 2025.
No ano, a venda de 701,0 mil unidades saltou 13,7% na comparação com igual período de 2025.
Ritmo moderado
A primeira quinzena de abril teve 10 dias úteis como março e um a menos do que em abril de 2025. A média diária de 10,5 mil unidades ficou acima das 10,2 mil de março e bem superior às de 9,1 mil de abril do ano passado.
O mercado parece entrar em uma fase de normalização avalia o relatório da Bright Consulting. O número segue positivo, mas a leitura mais realista é de continuidade, não de aceleração. Abril confirma sustentação do mercado, mas em ritmo mais moderado.
A incerteza externa e o risco de deterioração de expectativas com a escalada dos conflitos no Oriente Médio e aumento do preço dos combustíveis, que deve afetar a inflação de produtos, poderão comprometer o mercado.
Ranking das marcas
A Fiat manteve a liderança dos últimos cinco anos, 3,7 mil unidades à frente da segunda colocada, a Volkswagen. A montadora de Betim (MG) fechou a quinzena com 20.324 unidades e 19,4% do mercado.
A Volkswagen emplacou 16.687 veículos com participação de 15,9%. A General Motors trocou de posição com a Hyundai, com 10.496 registros e 10,0% do mercado. A sul-coreana teve 9.280 emplacamento e 8,9% de participação. A BYD passou a Toyota na quinta posição e fechou a quinzena 8.181 unidades e participação de 7,8%.
Com duas marcas entre as dez mais, as chinesas continuam avançando e ficaram com 16,7% das vendas da primeira quinzena de março, acima dos 14,1% de fevereiro. A BYD ficou na quinta posição geral com 8.181unidades e 7,8% de participação, e a Chery, na nona com 3.668 e 3,5%.
Marca registros participação
1º Fiat 20.324 - 19,4%
2º Volkswagen 16.687 - 15,9%
3º General Motors 10.496 - 10,0%
4º Hyundai 9.280 - 8,9%
5º BYD 8.181 - 7,8%
6º Toyota 7.654 - 7,3%
7º Renault 5.168 - 4,9%
8º Honda 3.845 - 3,7%
9º Chery 3.668 - 3,5%
10 Jeep 2.900 - 2,8%
Fonte: Bright Consulting
Automóveis e comerciais
A Fiat Strada continua tranquila o carro mais vendido no país e fechou a primeira quinzena de abril com 6.927 unidades, 3,2 mil à frente do segundo colocado, o Hyundai Creta que saltou da sétima para a segunda posição com 3.701 unidades.
O Volkswagen T-Cross avançou duas posições com 3.321 registros. O Hyundai HB20 com 3.220 registros e o Fiat Argo com- 3.208 completaram o top cinco.
Dos 15 carros mais vendidos na primeira quinzena de abril, seis foram hatchs, cinco utilitários esportivos, três picapes e um sedã.
A Volkswagen liderou o ranking dos 15 preferidos com cinco modelos, a Hyundai teve três, a Fiat e a General Motors, dois cada marca, e BYD, Renault e Toyota, um cada.
Posição carro registro
1º Fiat Strada - 6.927
2º Hyundai Creta - 3.701
3º Volkswagen T Cross - 3.321
4º Hyundai HB20 - 3.220
5º Fiat Argo - 3.208
6º Volkswagen Tera - 3.115
7º BYD Dolphin Mini - 3.010
8º Renault Kwid - 2.837
9º Volkswagen Saveiro - 2,634
10º Chevrolet Tracker - 2.584
11º Chevrole Onix - 2.558
12º Volkswagen Polo Track - 2.506
13º Volkswagen Nivus - 2.315
14º Hyundai HB20 Sedan - 2.309
15º Toyota Hilux - 2.243
Fonte: Bright Consulting
Presença regional
São Paulo liderou a quinzena com 23,8 mil unidades e 22,7% de participação à frente de Minas Gerais com 22,1 mil e 21,1%. Paraná com 11,3%, Rio Grande do Sul com 4,6% e Santa Catarina com 4,5% completam os cinco estados com maior volume de venda.
Elétricos e híbridos
Os eletrificados somaram 18,2 mil unidades na primeira quinzena de abril, 17,4% do mercado total. No ano, somam 110,2 mil unidades e participação acumulada de 15,7%.
Propulsão registros participação
Elétrico (BEV) – 7.353 40,4%
Híbrido plug-in(PHEV) – 5.158 28,3%
Híbrido (HEV) - 3.762 20,7%
Híbrido leve (MHEV) - 1.767 9,7%
Elétrico autonomia prolongada (REEV)- 173 1,0%
Fonte: Bright Consulting
Mais vendidos
BEV - BYD Dolphin Mini -3.010
PHEV - BYD Song Pro – 1.545
MHEV - Fiat Fastback - 668
HEV - Toyota Yaris Cross – 946
REEV - Leapmotor C10 – 173
Fonte: Bright Consulting