Conheça os carros mais vendidos na primeira quinzena de abril 2026

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Fiat Strada mantém na primeira quinzena de abril a liderança de seis anos. GILBERTO LEAL

A venda de veículos na primeira quinzena de abril foi positiva com a tendência de continuidade. O comportamento de março foi acima do previsto, o que elevou a base de comparação. Abril confirma sustentação do mercado, mas em ritmo mais moderado.

Os 104,7 mil emplacamentos na primeira quinzena de abril aumentaram 2,9% sobre março e 4,7% no mesmo período em 2025.

No ano, a venda de 701,0 mil unidades saltou 13,7% na comparação com igual período de 2025.

Ritmo moderado

Utilitários esportivos como o Volkswagen Tera, disputam com os hatchs a preferência dos brasileiros. Volkswagen / Divulgação

A primeira quinzena de abril teve 10 dias úteis como março e um a menos do que em abril de 2025. A média diária de 10,5 mil unidades ficou acima das 10,2 mil de março e bem superior às de 9,1 mil de abril do ano passado.

O mercado parece entrar em uma fase de normalização avalia o relatório da Bright Consulting. O número segue positivo, mas a leitura mais realista é de continuidade, não de aceleração. Abril confirma sustentação do mercado, mas em ritmo mais moderado.

A incerteza externa e o risco de deterioração de expectativas com a escalada dos conflitos no Oriente Médio e aumento do preço dos combustíveis, que deve afetar a inflação de produtos, poderão comprometer o mercado.

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Ranking das marcas

Chinês BYD Dolphyn Mini, o carro elétrico mais vendido no país. Emerson Lima / Divulgação

A Fiat manteve a liderança dos últimos cinco anos, 3,7 mil unidades à frente da segunda colocada, a Volkswagen. A montadora de Betim (MG) fechou a quinzena com 20.324 unidades e 19,4% do mercado.

A Volkswagen emplacou 16.687 veículos com participação de 15,9%. A General Motors trocou de posição com a Hyundai, com 10.496 registros e 10,0% do mercado. A sul-coreana teve 9.280 emplacamento e 8,9% de participação. A BYD passou a Toyota na quinta posição e fechou a quinzena 8.181 unidades e participação de 7,8%.

A participação dos carros chineses avança na primeira quinzena de abril. GILBERTO LEAL

Com duas marcas entre as dez mais, as chinesas continuam avançando e ficaram com 16,7% das vendas da primeira quinzena de março, acima dos 14,1% de fevereiro. A BYD ficou na quinta posição geral com 8.181unidades e 7,8% de participação, e a Chery, na nona com 3.668 e 3,5%.

Hyunda Creta, o utilitário esportivo mais vendido no mês. Hyundai / Divulgação

Marca registros participação

1º Fiat 20.324 - 19,4%

2º Volkswagen 16.687 - 15,9%

3º General Motors 10.496 - 10,0%

4º Hyundai 9.280 - 8,9%

5º BYD 8.181 - 7,8%

6º Toyota 7.654 - 7,3%

7º Renault 5.168 - 4,9%

8º Honda 3.845 - 3,7%

9º Chery 3.668 - 3,5%

10 Jeep 2.900 - 2,8%

Fonte: Bright Consulting

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Automóveis e comerciais

O Tracker liderou a presença da General Motors no período. GILBERTO LEAL

A Fiat Strada continua tranquila o carro mais vendido no país e fechou a primeira quinzena de abril com 6.927 unidades, 3,2 mil à frente do segundo colocado, o Hyundai Creta que saltou da sétima para a segunda posição com 3.701 unidades.

O Volkswagen T-Cross avançou duas posições com 3.321 registros. O Hyundai HB20 com 3.220 registros e o Fiat Argo com- 3.208 completaram o top cinco.

Dos 15 carros mais vendidos na primeira quinzena de abril, seis foram hatchs, cinco utilitários esportivos, três picapes e um sedã.

A Volkswagen liderou o ranking dos 15 preferidos com cinco modelos, a Hyundai teve três, a Fiat e a General Motors, dois cada marca, e BYD, Renault e Toyota, um cada.

Volkswagen T-Cross, terceiro na classificação geral e primeiro entre os utilitários esportivos compactos. GILBERTO LEAL

Posição carro registro

1º Fiat Strada - 6.927

2º Hyundai Creta - 3.701

3º Volkswagen T Cross - 3.321

4º Hyundai HB20 - 3.220

5º Fiat Argo - 3.208

6º Volkswagen Tera - 3.115

7º BYD Dolphin Mini - 3.010

8º Renault Kwid - 2.837

9º Volkswagen Saveiro - 2,634

10º Chevrolet Tracker - 2.584

11º Chevrole Onix - 2.558

12º Volkswagen Polo Track - 2.506

13º Volkswagen Nivus - 2.315

14º Hyundai HB20 Sedan - 2.309

15º Toyota Hilux - 2.243

Fonte: Bright Consulting

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Presença regional

São Paulo liderou a quinzena com 23,8 mil unidades e 22,7% de participação à frente de Minas Gerais com 22,1 mil e 21,1%. Paraná com 11,3%, Rio Grande do Sul com 4,6% e Santa Catarina com 4,5% completam os cinco estados com maior volume de venda.

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Elétricos e híbridos

Recém lançado, o Toyota Yaris Cross foi o híbrido preferido. GILBERTO LEAL

Os eletrificados somaram 18,2 mil unidades na primeira quinzena de abril, 17,4% do mercado total. No ano, somam 110,2 mil unidades e participação acumulada de 15,7%.

Propulsão registros participação

Elétrico (BEV) – 7.353 40,4%

Híbrido plug-in(PHEV) – 5.158 28,3%

Híbrido (HEV) - 3.762 20,7%

Híbrido leve (MHEV) - 1.767 9,7%

Elétrico autonomia prolongada (REEV)- 173 1,0%

Fonte: Bright Consulting

Mais vendidos

BEV - BYD Dolphin Mini -3.010

PHEV - BYD Song Pro – 1.545

MHEV - Fiat Fastback - 668

HEV - Toyota Yaris Cross – 946

REEV - Leapmotor C10 – 173