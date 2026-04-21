Carburgo amplia operações com concessionária Volkswagen em Porto Alegre

Com a nova concessionária Volkswagen, Grupo Carburgo chega a Porto Alegre. Reprodução

A Carburgo amplia operações com a concessionaria Volkswagem em Porto Alegre. Com a aquisição da Unidos, grupo chega à capital gaúcha e reforça sua atuação no setor automotivo do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre amplia a presença da Carburgo que atua em cidades da Região Metropolitana, Serra e Vale do Sinos com 14 concessionarias das quais sete Volkswagen, quatro Citroën, duas Peugeot e uma Kia. A operação integra a estratégia do grupo que nos últimos cinco anos investiu cerca de R$ 75 milhões na renovação das concessionárias e novas áreas de atuação.

Localizada na Avenida Ipiranga, nº 6400, a nova concessionaria funciona no local anteriormente ocupado pela Unidos, e mantém a equipe que já atuava na unidade.

Presença em Porto Alegre

Famílias Stelzer e Heinz Drews comandam o Grupo Carburgo. Reprodução

A presença em Porto Alegre, segundo o fundador Heinz Drews, já fazia parte do planejamento da empresa ao longo de sua trajetória, o que insere a operação em uma estratégia de expansão de longo prazo.

A chegada à capital ocorre dentro de um movimento de expansão da rede, com foco na ampliação da operação da marca Volkswagen e na inserção em mercados urbanos de maior porte, explica o diretor financeiro do grupo, Carlos Stelzer.

Para o diretor comercial da Carburgo, Jacson Drews, a aquisição da nova concessionaria traz desafios e a meta é alcançar na capital o mesmo desempenho das demais cidades onde o grupo atua com a adaptação da operação a um novo ambiente competitivo.

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Setor automotivo

Aos 63 anos de atuação, a Carburgo atua nos segmentos de veículos novos, seminovos, locação, assinatura e seguros. Reprodução

Com sete operações Volkswagen, o grupo é o segundo no Estado e o 20ª no país entre os distribuidores da marca alemã. Com a nova concessionária, a projeção de aumentar o faturamento em 40% e avançar a 12ª posição nacional. A expectativa do grupo e fechar 2026 com o faturamento de R$ 1 bilhão.

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Aos 63 anos de atuação, a Carburgo atua nos segmentos de veículos novos, seminovos, locação, assinatura e seguros. A empresa chega a terceira geração sob gestão das famílias fundadoras Stelzer e Heinz Drews.