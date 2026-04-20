C10 REEV, elétrico com conforto, tecnologia e autonomia estendida

O C10 REEV E27 combina propulsão elétrica com motor a combustão como gerador para a bateria. Com conforto, tecnologia e segurança, o sistema hibrido garante tem autonomia estendida ao utilitário esportivo médio Leapmotor.
Rodamos pelas ruas e estradas gaúchas 950 quilômetros com um Leapmotor C10 REEV E27 que tem preço de R$ 219.990.
Autonomia estendida
A tecnologia Ultra-Híbrida (REEV) estende a autonomia e combina as principais características de um carro elétrico com e a possibilidade de recarga da bateria ou abastecimento de combustível.
A arquitetura eletrônica da Leapmotor permite o desenvolvimento de softwares e hardwares centralizados, resultando em mais performance em um conjunto mais leve.
Com 4,739 metros de comprimento, 2,128 m de largura e 1,680 m de altura, a distância entre eixos é de e 2,825 m. O porta-malas do utilitário esportivo familiar leva 435 litros.
Propulsão elétrica
A propulsão hibrida do C10 REEV combina motor 1.5 a gasolina de 88 cv de potência e força (torque) de 12,7 kgfm que atua como gerador de energia e alimenta a bateria.
O motor traseiro elétrico de 215 cv de potência e força (torque) de 32,6 kgfm atua com a bateria de 28,4 kWh. A recarga de 30% a 80% da bateria em AC de 6,6 kW leva três horas e em DC de 65 kW 18 minutos.
Energia e condução
O utilitário esportivo conta com os modos de energia adaptativos (EV+, EV, Combustível, Power+) e os de condução (Conforto, Esportivo, Personalizado e Regeneração).
Direção elétrica e rodas de liga leve de 20” com pneus 245/55 R20, a suspensão independente nas quatro rodas é tipo McPherson, na frente, e multilink, na traseira. Os freios ABS são com disco ventilado nas quatro rodas.
Pelo Inmetro, a autonomia elétrica é de 111 quilômetros. Com a tecnologia de extensor de autonomia, pelos dados da Leapmotor, o utilitário esportivo roda até 950 quilômetros pelo ciclo WLTP e estimados 891 quilômetros pelo Inmetro.
Interior premium
O acesso é por cartão NFC que deve ser encostado no sensor do retrovisor externo esquerdo. A partida ocorre com o cartão colocado em espaço no console.
O acabamento interno combina materiais macios como couro e borracha no painel e laterais das portas, aço escovado e plástico.
Comandos na tela
Sem botões físicos, todos os comandos são pela central multimídia com tela de 14,6’’ sensível ao toque, GPS nativo, câmeras 360º, Bluetooth, atualizações remotas e recarga de celular por indução.
Quadro digital de instrumentos de 10,25”, bancos de couro com aquecimento, ventilação e memória e ar-condicionado automático de duas zonas, a iluminação ambiente é por LED.
O teto é panorâmico e o sistema de som de 840 W com 12 alto-falantes. Conta ainda com o aplicativo de serviços conectados Leap+ Connect.
Sete airbags (frontais, laterais, de cortina e central), o C10 REEV conta com recursos de apoio à condução e à segurança ADAS 2 como controle eletrônico de velocidade adaptativo, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistentes de permanência em faixa e de partida e descida em rampa e monitor de ponto cego e pressão dos pneus, entre outros.
Nas ruas e estradas
O sistema hibrido que combina a propulsão elétrica com motor a combustão como gerador para a bateria diferencia o C10 REEV. Estende a autonomia e garante as principais características de um carro elétrico com a possibilidade de recarga da bateria ou abastecimento de combustível.
O utilitário esportivo Leapmotor rodou bem na cidade e agradou principalmente na estrada pelo conforto, espaço e desempenho nos 950 quilômetros percorridos.
O difícil foi a adaptação com os comandos sem botões, todos pela tela do multimídia, como ocorre com os carros de diversas marcas chinesas. Precisamos de algum tempo para acostumar com a necessidade de usar a tela para qualquer operação e ajustes como ocorre com o telefone celular.
Apesar das dimensões e quase duas toneladas que exigiram potência e força, em especial, nas arrancadas e ultrapassagens no trânsito congestionado, o C10 REEV rodou bem na cidade.
A direção elétrica leve, os sensores e a câmera 360º facilitaram as manobras de estacionamento. suspensão macia absorveu as irregularidades do pavimento sem comprometer o conforto.
Na estrada, o comportamento foi adequado ao de utilitário esportivo familiar. Rodamos preferencialmente no modo Combustível que otimiza a autonomia usando o motor a gasolina como gerador para o elétrico.
Pela conversão do consumo energético para o equivalente em gasolina conforme dados do Inmetro, o C10 REEV faz 33,5 km/l na cidade e 29,1 km/l na estrada. Nossa media geral nos 950 quilômetros ficou em 22,7 km/l.
Conclusão
Ao combinar a propulsão elétrica com motor a combustão como gerador para a bateria o sistema hibrido do C10 REEV estende a autonomia, garante as principais características de um carro elétrico com a recarga da bateria ou abastecimento de combustível.
Bem completo e interior com acabamento premium, o comportamento do C10 REEV foi bom cidade e agradou na estrada pelo conforto, espaço e desempenho.
Difícil foi a adaptação com os comandos sem botões, todos pela tela do multimídia, como ocorre com os carros de diversas marcas chinesas, o que levou algum tempo.
Como sempre, na decisão de compra, deve ser avaliado o uso e a relação ao custo/benefício do utilitário esportivo híbrido estendido com as demais configurações do C10 e concorrentes.