Avenger surge com novo visual nas ruas do Rio

O Avenger aparece com visual atualizado nas ruas do Rio. A tradicional grade de sete fendas iluminadas, o para-choque e as rodas foram atualizadas em relação ao modelo apresentação no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2025. O interior também trará modificações.
O utilitário esportivo Avenger, carro oficial do Todo Mundo no Rio que terá o show de Shakira no final de semana, desfilou nesta quarta-feira (29) pelas ruas de Copacabana e outros bairros da cidade.
Segmento concorrido
O novo Avenger será o modelo de entrada da marca norte-americana no Brasil e que conta com o Renegade, o Compass e o Commander produzidos no país.
O novo Jeep chegará no segmento mais concorrido do mercado brasileiro com utilitários esportivos como os Fiat Pulse, Chevrolet Sonic (será lançado em maio), Renault Kardian e Volkswagen Tera.
Contagem regressiva
A produção do novo Avenger começou complexo Stellantis de Porto Real, no interior do Rio de Janeiro, na primeira semana de abril. A apresentação oficial entrou na contagem regressiva.
- Não é simples colocar nas ruas um modelo antes mesmo do seu lançamento, mas só o Avenger seria capaz de cumprir essa missão tão importante no Rio de Janeiro – destaca o principal executivo da Jeep para a América do Sul, Hugo Domingues.
Dimensões e propulsão
Com 4,084 metros de comprimento, 1,776 m de largura e 1,534 m de altura, a distância entre é de 2,557 m. O porta-malas leva 380 litros.
A Avenger compartilha a plataforma CMP, a mesma dos Citroën C3, Basalt e Aircross. O conjunto propulsor Stellantis combina o motor o motor T200 1.0 turbo, com calibração específica com o sistema hibrido leve de 12 V.