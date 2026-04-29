Avenger surge com novo visual nas ruas do Rio

A Avenger aparece nas ruas do Rio com novo visual. Jeep / Divulgação

O Avenger aparece com visual atualizado nas ruas do Rio. A tradicional grade de sete fendas iluminadas, o para-choque e as rodas foram atualizadas em relação ao modelo apresentação no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2025. O interior também trará modificações.

O utilitário esportivo Avenger, carro oficial do Todo Mundo no Rio que terá o show de Shakira no final de semana, desfilou nesta quarta-feira (29) pelas ruas de Copacabana e outros bairros da cidade.

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Segmento concorrido

Novo Jeep será o carro oficial do Todo Mundo no Rio que terá o show de Shakira no final de semana. Jeep / Divulgação

O novo Avenger será o modelo de entrada da marca norte-americana no Brasil e que conta com o Renegade, o Compass e o Commander produzidos no país.

A tradicional grade de sete fendas será iluminada. Jeep / Divulgação

O novo Jeep chegará no segmento mais concorrido do mercado brasileiro com utilitários esportivos como os Fiat Pulse, Chevrolet Sonic (será lançado em maio), Renault Kardian e Volkswagen Tera.

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Contagem regressiva

Rodas de liga leve, inclusive diamantadas, personalizam as versões. Jeep / Divulgação

A produção do novo Avenger começou complexo Stellantis de Porto Real, no interior do Rio de Janeiro, na primeira semana de abril. A apresentação oficial entrou na contagem regressiva.

Visual robusto destacado nas laterais pela altura do solo. Jeep / Divulgação

- Não é simples colocar nas ruas um modelo antes mesmo do seu lançamento, mas só o Avenger seria capaz de cumprir essa missão tão importante no Rio de Janeiro – destaca o principal executivo da Jeep para a América do Sul, Hugo Domingues.

Dimensões e propulsão

Avenger exposto no Salão do Automóvel de São Paulo de 2025. GILBERTO LEAL

Com 4,084 metros de comprimento, 1,776 m de largura e 1,534 m de altura, a distância entre é de 2,557 m. O porta-malas leva 380 litros.