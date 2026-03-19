Toro Lollapalooza, a conexão da música, inovação e estilo

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Exclusiva Toro Lollapalooza conecta música, inovação e estilo. Fiat / Divulgação

A Toro Lollapalooza, conexão da música, inovação e estilo, remeta à história da marca no país. Patrocinadora do Lollapalooza Brasil 2026, a Fiat preparou versão exclusiva da picape com visual diferenciado e elo entre o seu ontem, o hoje e o amanhã. O modelo também é comemorativo aos 50 anos da Fiat no país.

O festival de música movimentará o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, desta sexta-feira (20) ao domingo (22). O estande da Fiat, além da picape desenvolvida para o evento, terá ativações exclusivas e imersivas para público.

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Ontem, hoje, amanhã

Com visual, interior e detalhes exclusivos picape remete à trajetória da Fiat no Brasil.

A pintura roxa da carroceria com efeito degradêe simboliza a evolução da marca no país. A nova linguagem de design da Fiat é reforçada pelos elementos em pixels espalhados pelo modelo.

O logo comemorativo aos 50 anos da Fiat no Brasil está posicionada à frente de um conjunto de pixels que formam o mapa da América do Sul, o que reforça a ligação da picape com o mercado da região.

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Detalhes exclusivos

Logo dos 50 anos da Fiat no Brasil, rodas e barras no teto personalizadas.

A grade em blocos remete a nova linguagem de design Fiat. O conjunto óptico em LED inclui iluminação na barra de teto. A barra de proteção em resina e aço remete ao perfil robusto e contemporâneo da picape.

As novas rodas de liga leve de 18” escurecidas e as barras no teto são exclusivas.

Sem divulgar fotos do interior, a Fiat destaca que a cor esmeralda e os detalhes em verde cítrico nos revestimentos do interior conectam o modelo com o aspecto futurista. Ea garante que os painéis das portas trazem um detalhe descontraído que celebra a presença da Fiat no Brasil desde 1976.

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Primeira e cinco versões

Lançada em em 2016 com cinco versões, a Toro vendeu 550 mil unidades em 10 anos de produçã0.

Lançada em 2016 em cinco versões e preços a partir de R$ 76.500, na Freedom 1.8 Flex 4×2 AT6, a R$ 116.500, na topo de linha Volcano 2.0 diesel 4×4 AT9, a Toro já vendeu 550 mil unidades.

Montada no polo automotivo da Stellantis em Goiana (PE), foi primeira com o conforto e a tecnologia de um utilitário esportivo com a robustez e a praticidade de uma picape.

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Ativações imersivas

Estande da Fiat com diversas atrações para os visitantes.

Patrocinadora master do Lollapalooza Brasil pelo segundo ano consecutivo, a Fiat preparou uma série de ativações exclusivas e imersivas para o público do festival.

A montadora de Betim (MG) promete transformar os fãs em protagonistas, oferecendo experiências únicas que conectam música e inovação com essência jovem e despojada da marca.

Pulse Lollapalooza

Série de 550 unidades do Fiat Pulse Lollapalooza Brasil 2026.

Baseada na configuração Drive 1.3 CVT, a Fiat também lançou a serie especial Pulse Lollapalooza Brasil 2026 com 550 unidades e preço sugerido de R$ 119.900.