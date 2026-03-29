Renegade 2027 hibrido leve, visual e interior renovados com mais conforto e tecnologia

O Renegade 2027, visual e interior renovados, avança com mais conforto, conectividade e configurações híbrido leve. O sistema de 48V reduz emissões e consumo de combustível nas versões Longitude e Sahara do utilitário esportivo compacto.
Com quatro opções, o Jeep Renegade 2027 tem preços a partir de R$ 141.990, na Altitude, a R$ 189.490, na Willys. No lançamento, as primeiras três mil unidades da Altitude custarão a partir de R$ 129.990. A Longitude teve redução de R$ 7 mil.
Lançado em 2015, com mais de 700 mil unidades produzidas na planta de Goiana (PE), das quais 500 mil emplacadas no país, a atualização do Renegade destaca o conjunto propulsor, detalhes visuais externos e aperfeiçoamentos internos.
Identidade visual
A atualização reforçou o visual que acompanha o design da marca. As novas grades frontais destacam as sete fendas, seguindo as novas linhas de design da Jeep, os para-choques redesenhadas melhoraram os ângulo de entrada e saída.
Os faróis redondos têm nova máscara para as luzes diurnas (DRL) em LED. Nas laterais, as novas rodas de liga leve são de 17” ou 18” personaliza as configurações.
Interior personalizado
Acesso por aproximação, partida por botão, direção elétrica e volante multifuncional, o quadro digital de instrumentos tem tela de 7” e o multimídia 10,1” com Alexia integrada. A recarga do celular é por indução.
Os revestimentos dos bancos, painel, laterais das portas, banco do condutor com ajustes elétricos no Sahara e Willys e console central com saída de ar traseira do ar-condicionado digital de duas zonas, estão entre os aperfeiçoamentos internos do Renegade.
O revestimento interno personaliza cada versão. Na Altitude, os detalhes são em tecido Mountain Grey e accents azuis enquanto na Longitude são em vinil preto. A Sahara destaca o tecido Sand Beige, com accents laranjas e a Willys tecido militar green, com aplique 3D e emborrachado.
Com seis airbags, o Renegade traz recursos de apoio à condução semiautônoma (ADAS), como frenagem de emergência, aviso e assistente de mudança de faixa e detector de fadiga.
Híbrido leve
O conjunto propulsor das versões Longitude e Sahara combinam o sistema híbrido MHEV de 48V com o motor 1.3 turboflex de até 176 cv e 27,5 kgfm (etanol) e câmbio automático de seis velocidades. Na Willys com tração integral, o câmbio automático é de nove velocidades.
O sistema auxiliar regenerativo de 48V gera até 15,5 cv e 6,5 kgfm. A bateria de íons de lítio tem capacidade de 0,82 kWh.
O sistema auxilia o motor flex quando precisa de mais força e potência como nas arrancadas e ultrapassagens. A Jeep destaca que a redução de consumo é de cerca de 7% no ciclo urbano e 8% as emissões de CO₂. As médias são de 11,9 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada (gasolina) e de 8,3 km/l e 8,6 km/l (etanol).
Tração integral
O sistema 4x4 do novo Willys tem desconexão total do eixo traseiro para otimizar a eficiência de combustível e engates imediatos com a tração integral.
Os cinco modos de condução são Auto, Snow, Sand, Mud e Rock e as funções 4WD Low (relações curtas), 4WD Lock (bloqueio do diferencial traseiro) e controle de descida.
Conectividade e segurança
O Adventure Intelligence com Alexa integrada permite pelo aplicativo o controle, acompanhamento e operações remotas por comando de voz.
Cinco anos
A garantia é de cinco anos com assistência 24h exige a realização das revisões previstas no manual do veículo, a cada 12 mil quilômetros rodados ou um ano.
Personalização
Barras transversais e longitudinais de teto, estribo lateral, soleira iluminada e tapete de bordas elevadas estão entre os mais de 20 acessórios Mopar para o Renegade.
Jeep Renegade 2027
Altitude
Lote de lançamento de três mil unidades por R$ 129.990
Acesso por aproximação, quadro digital de instrumentos de sete polegadas, multimidia de 10,1” com Android Auto e Apple Carplay sem fio e câmera, saídas de ar traseiras, console central, rodas de liga leve 17”, seis airbags, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, freio de estacionamento eletrônico, Jeep Traction Control+ e teto bicolor, entre outros.
Longitude - R$ 158.690
Sistema MHEV de 48V, mais carregador de celular por indução ventilado, bancos revestidos em couro, rodas de liga leve 18”, entre outros.
Sahara – R$ 175.990
Sistema MHEV de 48V, mais Adventure Intelligence com Alexa, banco elétrico do condutor, teto solar panorâmico, rodas de liga leve 18”, frenagem autônoma de emergência (car to car), assistente de partida em rampa, entre outros.
Willys - R$ 189.490
Versão fora de estrada com detalhes que remetem ao modelo original. Selo Trail Rated, adesivos exclusivos, teto preto, bancos com gravação em relevo “Willys”, teto solar panorâmico, rodas de liga leve 17”, pneus mistos ATR +, tração 4 x 4 com seletor de terrenos, câmbio automático de nove velocidades, controle de tração, controle eletrônico anti capotamento, partida remota, monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.
Jeep Renegade 2027
Altitude – R$ 129.990 (lote três mil)
Longitude - R$ 158.690
Sahara - 175.990
Willys - R$ 189.490
Viagem a convite da Jeep