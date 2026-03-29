Renegade 2027 hibrido leve, visual e interior renovados com mais conforto e tecnologia

Ler resumo

Renegade 2027 traz visual e interior renovados, mais tecnologia e configurações com sistema híbrido leve. GILBERTO LEAL

O Renegade 2027, visual e interior renovados, avança com mais conforto, conectividade e configurações híbrido leve. O sistema de 48V reduz emissões e consumo de combustível nas versões Longitude e Sahara do utilitário esportivo compacto.

Com quatro opções, o Jeep Renegade 2027 tem preços a partir de R$ 141.990, na Altitude, a R$ 189.490, na Willys. No lançamento, as primeiras três mil unidades da Altitude custarão a partir de R$ 129.990. A Longitude teve redução de R$ 7 mil.

As quatro versões do utilitário esportivo Jeep trazem aperfeiçoamentos e detalhes personalizados. GILBERTO LEAL

Lançado em 2015, com mais de 700 mil unidades produzidas na planta de Goiana (PE), das quais 500 mil emplacadas no país, a atualização do Renegade destaca o conjunto propulsor, detalhes visuais externos e aperfeiçoamentos internos.

Leia Mais Amalfi Spider, luxo e desempenho ao ar livre

Identidade visual

Novas grades destacam as sete fendas e seguem as linhas de design da Jeep. Jeep / Divulgação

A atualização reforçou o visual que acompanha o design da marca. As novas grades frontais destacam as sete fendas, seguindo as novas linhas de design da Jeep, os para-choques redesenhadas melhoraram os ângulo de entrada e saída.

Os faróis têm nova máscara para as luzes diurnas (DRL) em LED. Jeep / Divulgação

Os faróis redondos têm nova máscara para as luzes diurnas (DRL) em LED. Nas laterais, as novas rodas de liga leve são de 17” ou 18” personaliza as configurações.

Leia Mais Novo RAV4 híbrido 2026 está a caminho do Brasil

Interior personalizado

Revestimento interno personalizado como o painel e laterais das portas com material verde. Jeep / Divulgação

Acesso por aproximação, partida por botão, direção elétrica e volante multifuncional, o quadro digital de instrumentos tem tela de 7” e o multimídia 10,1” com Alexia integrada. A recarga do celular é por indução.

Os revestimentos dos bancos, painel, laterais das portas, banco do condutor com ajustes elétricos no Sahara e Willys e console central com saída de ar traseira do ar-condicionado digital de duas zonas, estão entre os aperfeiçoamentos internos do Renegade.

Volante multifuncional, multimídia e detalhes em tecido Mountain Grey e accents azuis no Renegade Altitude. Jeep / Divulgação

O revestimento interno personaliza cada versão. Na Altitude, os detalhes são em tecido Mountain Grey e accents azuis enquanto na Longitude são em vinil preto. A Sahara destaca o tecido Sand Beige, com accents laranjas e a Willys tecido militar green, com aplique 3D e emborrachado.

Com seis airbags, o Renegade traz recursos de apoio à condução semiautônoma (ADAS), como frenagem de emergência, aviso e assistente de mudança de faixa e detector de fadiga.

Híbrido leve

Motor 1.3 turboflex de até 176 cv e 27,5 kgfm com etanol. Jeep / Divulgação

O conjunto propulsor das versões Longitude e Sahara combinam o sistema híbrido MHEV de 48V com o motor 1.3 turboflex de até 176 cv e 27,5 kgfm (etanol) e câmbio automático de seis velocidades. Na Willys com tração integral, o câmbio automático é de nove velocidades.

O sistema auxiliar regenerativo de 48V gera até 15,5 cv e 6,5 kgfm. A bateria de íons de lítio tem capacidade de 0,82 kWh.

Principais características do sistema híbrido MHEV 48V. GILBERTO LEAL

O sistema auxilia o motor flex quando precisa de mais força e potência como nas arrancadas e ultrapassagens. A Jeep destaca que a redução de consumo é de cerca de 7% no ciclo urbano e 8% as emissões de CO₂. As médias são de 11,9 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada (gasolina) e de 8,3 km/l e 8,6 km/l (etanol).

Tração integral

Versão topo de linha Willys com tração integral e cinco modos de condução. Jeep / Divulgação

O sistema 4x4 do novo Willys tem desconexão total do eixo traseiro para otimizar a eficiência de combustível e engates imediatos com a tração integral.

Os cinco modos de condução são Auto, Snow, Sand, Mud e Rock e as funções 4WD Low (relações curtas), 4WD Lock (bloqueio do diferencial traseiro) e controle de descida.

Leia Mais Maverick Tremor, conforto e segurança em todo terreno

Conectividade e segurança

Bancos com gravação em relevo Willys na versão topo de linha. Jeep / Divulgação

O Adventure Intelligence com Alexa integrada permite pelo aplicativo o controle, acompanhamento e operações remotas por comando de voz.

Cinco anos

A garantia é de cinco anos com assistência 24h exige a realização das revisões previstas no manual do veículo, a cada 12 mil quilômetros rodados ou um ano.

Personalização

As barras transersais no teto estão entre os acessórios Mopar. Jeep / Divulgação

Barras transversais e longitudinais de teto, estribo lateral, soleira iluminada e tapete de bordas elevadas estão entre os mais de 20 acessórios Mopar para o Renegade.

Leia Mais GAC confirma produção de carros no Brasil e apresenta o GS3

Jeep Renegade 2027

Utilitário esportivo compacto tem quatro versões na linha 2027. GILBERTO LEAL

Altitude

Lote de lançamento de três mil unidades por R$ 129.990

Acesso por aproximação, quadro digital de instrumentos de sete polegadas, multimidia de 10,1” com Android Auto e Apple Carplay sem fio e câmera, saídas de ar traseiras, console central, rodas de liga leve 17”, seis airbags, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, freio de estacionamento eletrônico, Jeep Traction Control+ e teto bicolor, entre outros.

Longitude - R$ 158.690

Sistema MHEV de 48V, mais carregador de celular por indução ventilado, bancos revestidos em couro, rodas de liga leve 18”, entre outros.

Sahara – R$ 175.990

Sistema MHEV de 48V, mais Adventure Intelligence com Alexa, banco elétrico do condutor, teto solar panorâmico, rodas de liga leve 18”, frenagem autônoma de emergência (car to car), assistente de partida em rampa, entre outros.

Willys - R$ 189.490

Versão fora de estrada com detalhes que remetem ao modelo original. Selo Trail Rated, adesivos exclusivos, teto preto, bancos com gravação em relevo “Willys”, teto solar panorâmico, rodas de liga leve 17”, pneus mistos ATR +, tração 4 x 4 com seletor de terrenos, câmbio automático de nove velocidades, controle de tração, controle eletrônico anti capotamento, partida remota, monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos na primeira quinzena de março 2026

Jeep Renegade 2027

GILBERTO LEAL

Altitude – R$ 129.990 (lote três mil)

Longitude - R$ 158.690

Sahara - 175.990

Willys - R$ 189.490